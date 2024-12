Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/12/2024 · 12:03 AM

1.- Sin ninguna clase de duda y plena exactitud, puedo escribir diciendo que hoy, 25 de diciembre de 2024, cumplo 86 años de edad.

2.- Mi vida se ha desarrollado en total incertidumbre, rodeada de perplejidad, de muchas alteraciones.

3.- Luego de nacer en la más absoluta pobreza, los estudios y el trabajo me han llevado a una situación acorde con mis necesidades.

4.- Confieso que el colectivo humano de mi país no es hoy de la misma calidad ética y moral que el de ayer. El ambiente dominicano ha cambiado y no es para bien en honestidad y humanismo.

5.- Me ha tocado formar parte de un conjunto de personas de proceder distinto al de las que traté en mi niñez y juventud. La autenticidad desapareció para imponerse la falsía.

6.- Anímicamente la existencia no se me ha hecho placentera, porque he tenido que soportar la doblez de personas a las cuales había abierto mi corazón, con la agravante de que la hipocresía ha venido de familiares muy cercanos y amigos entrañables.

7.- Hoy, al cumplir 86 años de edad, puedo decir que las feas acciones que me han causado desengaño, no han modificado la forma de querer al ser humano con sus aciertos y desaciertos.

8.- Aunque la sociedad dominicana de hoy causa mucho sucio, sus manchas no han contaminado mis sentimientos, los cuales trato de conservar limpios, bien aseados.

9.- La política sigue siendo la razón de mi vida, la que me motiva a mantenerme formando parte del mundo de los vivos. El accionar en la política me lleva a estar en todo momento comprometido con la lucha social

10.- Debo aclarar que en la política no he buscado ni busco nada material. Estoy en ella sin esperar recompensa.

11.- Aunque mi estado de salud está disminuido, no es un impedimento para incidir en la vida pública dentro de mis posibilidades.

12.- No escapa a mi conocimiento que las ideas que expongo no son del agrado de quienes se identifican con el statu quo. Pero mi objetivo no es caer gracioso, sino tratar de llevar conocimientos a los que son los más y nunca han estado en el poder, el pueblo.

13.- Participar, accionar en política desde una posición contraria al orden establecido, crea adversarios de diferentes pelajes. De esto estoy más que consciente.

14.- Desde siempre, y hoy al cumplir mis 86 años de edad, lo ratifico: solamente tengo como enemigos a los que se oponen al progreso social y a los que desconfían de la fidelidad de la mujer que aman.

15.- Precisamente hoy, miércoles 25 de diciembre de 2024, es mi cumpleaños 86. Me siento ser un hombre libre, presto para aportar para que mi país, con el esfuerzo colectivo de sus mejores mujeres y hombres, construya un régimen económico y social que haga posible el desarrollo material y espiritual de todas y de todos nuestros compatriotas.

16.- A mis 86 años de edad, quiero hacer mía la idea de que: “El tiempo es la cosa más valiosa que el hombre puede gastar”. El que a mí me queda lo voy a emplear para ser útil a mi país y a la humanidad entera.