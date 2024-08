Por años vemos como las instituciones llamadas a proteger nuestro medio ambiente se reúnen con sectores ya golpeados por la mala planificación de la explotación de nuestros recursos naturales.

Es normal escuchar en medios políticos que por lo regular no entienden o realmente no les interesa el largoplacismo, escuchamos, ¡debemos proteger las cuencas de los ríos! Y por lo regular comisiones, alianzas, entidades con fines de lucro que se autodenominan protectores del agua y su sesgada misión se limita a ¨reforestar¨.

Parque Luis Quinn

¿Qué relación existe entre la ética el desarrollo sostenible y las cuencas hidrológicas?

Ya vimos que no todo lo que brilla es oro. El desarrollo económico indiscriminado tiene sus bondades que a groso modo son indiscutibles, pero considerando a Pareto no es descarado decir que el 20% de las bonanzas, repercuten en un 80% de problemas que quizás no tengan solución en el tiempo y sus efectos cuantitativos y cualitativos a corto son fácilmente identificables mas no los efectos indeseables a largo plazo.

Aquí surge la inmediatez, la improvisación y la necesidad de planificar responsablemente considerando las leyes vigentes y apelando a la ética ambiental para así lograr un desarrollo sostenible o sustentable.

¨En líneas generales: el desarrollo sostenible es aquel donde el desarrollo de la generación presente satisface sus necesidades sin limitar a las generaciones futuras para que también puedan satisfacer sus necesidades¨.

Consecuentemente se postula que el desarrollo sostenible implica un tránsito hacia una sociedad sostenible que se basa en una ética para vivir de otra manera. La estrategia considera que ese cambio es moralmente correcto y que sin esa ética se pone en peligro el futuro de la humanidad.

Sur profundo.

Cuencas hidrográficas

La cuenca es una unidad hidrográfica, conformada por el conjunto de sistemas de cursos de aguas y delimitada por las cumbres, o el relieve que la comprende, siendo sus límites la “divisoria de aguas”.

Hasta finales de los años 80 las universidades hablaban de la inagotabilidad de los recursos naturales. Recuerdo cómo a los ingenieros se nos hablaba del mar como un gigantesco receptor capaz de captar todos los desechos ilimitadamente.

Ya el concepto de desarrollo ha variado con el transcurrir de los años, puesto que el desarrollo a costa de la ausencia de la paz universal, el mantenimiento de la pobreza o la degradación del planeta por el agotamiento de sus recursos y su contaminación como tal. Incluso nuestro planeta podría ser inhabitable para las futuras generaciones.

Diferencia. San José de las Matas.

¿Por qué cuencas hidrológicas?

La sobreexplotación y la contaminación también suponen una amenaza para las reservas de agua subterráneas. La invasión de especies exóticas puede dañar a la fauna y flora autóctonas. El calentamiento global puede provocar devastadoras inundaciones y sequías.

La definición de cuenca hidrológica es más integral que la de cuenca hidrográfica. Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales y además de incluir todo el concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su contenido, toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo.

¿Que afectan a las cuencas? Los servicios y las funciones de las cuencas hidrográficas pueden verse amenazados por la deforestación, el aprovechamiento de madera incontrolado, los cambios en los sistemas agrícolas, el sobrepastoreo, la construcción de carreteras y caminos por el crecimiento urbano, la contaminación y la invasión de plantas introducidas. https://www.fao.org

Vemos como nuestros recursos hídricos enfrentan a una serie de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente por la actividad humana y producen desertificación, degradación de suelos, sedimentación y contaminación.

Considerando el mal estado de los acuíferos y el acaparamiento del recurso hídrico por parte de la industria energética en periodos de bajo caudal se suma el cambio climático con sequias y fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes. Lo que conllevaría en un futuro no muy lejano a crisis similares a las que se están viviendo en otras latitudes. https://www.greenfacts.org

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/amenazas-para-el-agua-dulce.

Las Yayitas. Bani.

¿El mito de las represas?

Durante los años 70 hubo un boom de construcción de represas en el mundo para el riego o control de inundaciones, hoy en su mayoría solo están para generar electricidad barata.

Como explica Florencia Ortuzar Greene, directora interina de AIDA, es indiscutible que las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, pero no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente.

las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre.

Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas, deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que al final sale peor el remedio que la enfermedad.

https://aida-americas.org/es/grandes-represas-en-am-rica-peor-el-remedio-que-la-enfermedad

"Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. " (Indígena Embera-Katio, Colombia).

Es imperativo incluir en la agenda gubernamental la protección de nuestros recursos hídricos apegados a las leyes y las experiencias tanto locales como internacionales, promover la eficiencia energética y una correcta e inclusiva planificación como política pública fundamental en el desarrollo del país.