Estado vs Gobierno: Identidad Nacional Dominicana diferente Haití

Ante las frecuentes revueltas e inseguridad imperante en el país de Haití, tomando en consideración la posible intervención de la ONU en la vecina nación y a la luz de los viejos rumores que versan sobre la unificación de la isla, es imperativo precisar que la República Dominicana no puede ser unificada con Haití debido a que la identidad nacional nuestra y la de ellos es muy diferente. Lo primero a resaltar que Haití es un Estado anómalo que padece de un desgobierno que no le permite avanzar en su desarrollo como sociedad. De aquí que es necesario analizar los conceptos Estado, Gobierno e identidad Nacional.

Es común escuchar a personas referirse al Estado o al gobierno de forma indistinta, cual sinónimos idénticos; tal afirmación constituye una equivocación, si bien es cierto que el Estado y el gobierno son términos que van de la mano, no menos cierto es que el significado de una cosa u otra son equidistantes.

Para entender lo disímil entre Estado y gobierno, es necesario en primer orden abordar el origen del Estado-nación, el cual puede ser definido como una clase de organización política, cuya principal característica es tener un territorio con límites definidos, una población y un gobierno. Se puede establecer que el Estado nación surge con la firma del tratado de Westfalia el cual puso fin a la guerra de los treinta años (1648). En consecuencia podemos afirmar que el Estado nación concluye la existencia de los antiguos Estados feudales, para dar paso a Estados territorialmente organizados con un gobierno con poderes y limites debidamente establecidos.

A raíz de las distintas revoluciones (inglesa, francesa, estadounidense) se fueron sentando las bases para establecer que los Estados estuvieran bajo el ámbito de un gobierno legalmente establecido, creado de forma homogénea para todo el territorio; debiendo tener una identidad común entre sus ciudadanos, por algunos conocido como características culturales similares (lengua, religión, características físicas), es decir identidad nacional.

Sin lugar a dudas el Estado nación es un concepto compuesto, por un lado tenemos la nación que es el conjunto de personas con identidad común o nacionalidad; y el Estado que es el pueblo que ejerce su soberanía con el gobierno del territorio de forma soberana.

El Estado-Nación Latinoamericano

Importante es destacar que el continente Americano es conocido como el nuevo mundo, debido a su descubrimiento 1492; los países europeos fueron los colonizadores y transmitieron sus culturas, idiomas y tradiciones a los nativos de las tierras descubiertas. Por tanto la identidad de los pueblos se fue construyendo con el tiempo con la mezcla interracial y cultural.

De aquí podemos afirmar que los Estados Nación de Latinoamérica tienen en sus origines características similares, tanto así que hasta históricamente sus independencias fueron en siglos cercanos, las formas de gobierno han sido parecidas dentro de una misma época, verbigracia el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su obra el Otoño del Patriarca hace una panorámica novelizada de todas las dictaduras que durante el siglo pasado tuvieron lugar de forma simultánea en los países de Latinoamérica.

En sentido lato los Estados naciones de Latinoamérica tienen un contexto cultural, económico, político, comercial y hasta de factores climatológicos y naturales que lo hace propenso la agrupación en foros regionales de derecho internacional a los fines de tomar medidas políticamente armónicas y que le posibiliten una mayor sostenibilidad como región.

Según el Almirante Sigfrido Pared Pérez en su obra “Seguridad, Defensa e Identidad Nacional” establece como elementos del Estado los siguientes:

Pueblo: es el primer elemento del Estado, integrado por los individuos, que se asocian política y jurídicamente y forman sus asentamientos en un espacio físico definido.

Territorio: espacio físico donde se desarrollan las relaciones e interacciones humanas de las esferas política, económica, social y militar.

Identidad nacional: conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de las demás. En el caso de una nación, que distinguen a sus habitantes de las otras naciones.

Poder Político: El poder del Estado por excelencia, se deriva del hecho de que toda asociación de intereses necesita una dirección, que conduzca al grupo a la realización de sus objetivos.

Gobierno: Asociación o conjunto de acciones de dirección por medio de las cuales, la autoridad a través de los órganos de mando político impone una línea de conducta a los individuos integrantes del Estado. Además, pude entenderse como el conjunto de órganos mediante los cuales se ejerce autoridad.

El Estado Anómalo, es un concepto es usado para designar los Estados cuyo gobierno no es ejercido de forma soberana propiamente dicha, entiéndase que son anómalos por no ejercer de forma directa su soberanía. Verbigracia el caso de Puerto Rico que se constituye en un Estado-libre asociado de los Estados Unidos, las islas del caribe holandesas y francesas, Trinidad y Tobago, etc., por lo cual no gozan de una soberanía realmente independiente en el ejercicio del poder político y el gobierno.

El profesor Juan Bosch en su obra El Estado y sus Orígenes hace una panorámica que analiza el recuento histórico del Estado desde su fundación hasta nuestros días. Para Bosch el Estado no puede tener existencia si no posee el dominio de la soberanía sobre el territorio y sus ciudadanos, y en cual el sentimiento patriótico juega un papel muy importante la necesidad, y por tanto el deseo, que la patria sea independiente, lo que equivale a decir que le sea reconocida la soberanía y sucede que el ejercicio de la soberanía es una potestad del Estado; característica de la cual lamentablemente adolece en la actualidad nuestro vecino país.

Por tanto a la luz de Bosch el Estado es una organización política creada por una clase social con el fin de someter a su dominio a una parte de la sociedad, y para poder someter a una parte de la sociedad los creadores del Estado lo fundan apoyándose en la fuerza y mantienen la fuerza a su servicio porque no le ceden a nadie el control del Estado.

Bosch indica que el Estado es que debe tener control a de los medios coercitivos, esto al indicar que el Estado es el aparato permanente de poder público en cuyas estructuras se acumula el monopolio de la violencia de toda sociedad nacional, sea esa sociedad grande o pequeña, poderosa o débil, rica o pobre. La creación del monopolio de la violencia es lo que garantiza el dominio totalizante de la clase dominante un país y debería garantizar también la independencia. Por tanto, continua Bosch, el aparato del Estado se forma en primer lugar con las fuerzas militares, policiales y cuerpos de investigación que están al servicio de esas fuerzas, y después con la organización civil llamada burocracia, esto es, el conjunto de empleados públicos que sirven en los órganos políticos.

La palabra Estado suele confundirse con el gobierno, sin embargo según Bosch el gobierno es solo el administrador del Estado; el gobierno tiene la facultad de hacer cambios en las personas que desempeñan funciones en el aparato del Estado, sean ellas militares o civiles de los cuales quiera categorías, pero no puede desmantelar ese aparato sin provocar hechos graves.

Según el Almirante Sigfrido Pared Pérez en su obra “Seguridad, Defensa e Identidad Nacional” establece como gobierno toda asociación o conjunto de acciones de dirección por medio de las cuales, la autoridad a través de los órganos de mando político impone una línea de conducta a los individuos integrantes del Estado. Además, pude entenderse como el conjunto de órganos mediante los cuales se ejerce autoridad.

En resumidas cuentas el Estado es la organización institucional creada por la carta fundacional que es dirigido, administrado y regenteado por el gobierno, que deviene en ser el conjunto de individuos que detentan la administración del Estado. En la Republica Dominicana tenemos un sistema democrático que posibilita el ejercicio normal del gobierno en la debida administración del Estado, cosa que no sucede en Haití. Es por todo lo antes dicho que saludamos las medidas tomas por el presidente Luis Abinader con relación al fortalecimiento del cerco fronterizo; creación de un Comando Sur para la Fuerza Área con asiento en Barahona, la adquisición de aeronaves y vehículos especializados para la tarea de protección vienen a reforzar las capacidades logísticas de nuestras Fuerzas Armadas.

