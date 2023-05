Escritores médicos contemporáneos

La medicina posiblemente la más bella carrera universitaria, también una de las más exigentes, es de rigor dedicarle una buena parte del tiempo a su estudio y análisis, para lograr diagnósticos certeros. Recuerdo que un fallecido profesor de neurocirugía, insistía con razón que en medicina lo importante es el diagnóstico, lo otro es rutinario. Para llegar a este momento cumbre ante la enfermedad, la lectura e interpretación de textos clínicos y quirúrgicos es vital porque en medicina no se puede especular. Al mismo tiempo se presenta el otro elemento esencial la historia clínica y las evoluciones, para un buen manejo diagnóstico y de tratamiento. En este aspecto, los médicos que archivan las historias y las evoluciones al cabo de los años observan que tienen varios tomos de esos escritos. Por eso, los médicos no están exentos de escribir, de ahí que muchos se familiarizan tanto con estos procedimientos que incursionan al unisonó de sus carreras o al colgar las batas, con la redacción de textos de medicina, literatura o cualquier otro aspecto de las artes y las ciencias. Los médicos dominicanos no son una excepción.

Es tan amplia la producción bibliográfica de los trabajadores de la salud criollos, que se ha formado la Sociedad de Médicos Escritores, además cada año son múltiples los libros publicados por estos desde diversas índoles, de igual modo artículos para periódicos y revistas.

En el último año pospandemia la producción ha sido abundante, un notable grupo de colegas ha publicado importantes obras sobre temas diversos, entre ellos Fernando Sánchez Martínez, Pablo Yérmenos Forastieri, Elbi Morla, Mauro Canario, Tito Suero Portorreal, José Díaz y Leonardo Torres Madera. A continuación pretendemos realizar una síntesis de la trascendencia de estas obras.

Fernando Sánchez Martínez, psiquiatra y excelente animador social, ocupó la rectoría de la UASD, la presidencia del Colegio Médico y de la Sociedad de Psiquiatría, es un prolijo escritor desde su juventud y recién acaba de entregar a la sociedad su obra Historia de la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta obra no solo nos deleita con sus experiencias como profesor de la mencionada facultad, previamente realizó una investigación de todos los pormenores académicos y administrativos de esa muy trascendente unidad académica que han quedado plasmado en este nuevo aporte, del incansable trabajador de la ciencia y la literatura que es Fernando Sánchez Martínez.

Pablo Yérmenos, excelente dermatólogo criollo, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, se ha convertido en el escritor médico más prolífico en esta etapa, su labor es incansable. Sus últimas producciones: Escritos diversos 2. 1970-2020. PHM Apuntes 1955-2021y Ayer AMD – Hoy CMD. Ensayo histórico médico gremio. Identidad de la medicina dominicana.

En sus Escritos diversos 2, Pablo recoge múltiples actividades sociales de interés para el país, en la que se ha visto involucrado desde su condición de estudiante universitario, su pueblo de Salcedo y su amplia actividad gremial en el Colegio Médico. Quien esto escribe cuando Pablo ocupaba la presidencia de la AMD-CMD era médico pasante, recién llegado con todo el radicalismo desde la universidad, además adversario del presidente. En cierta ocasión en una reunión de médicos pasantes con la participación del secretario de salud de la época (el brillante maestro Amiro Pérez Mera), solicite un turno y Pablo sabía lo que venía, se retardaba ex profeso, pero al final me concedió el uso de la palabra, yo le dije de todo al secretario con el beneplácito de mis compañeros pasantes. Pablo para nada me amonestó, lo entendí y empecé a comprenderlo en su compostura, laboriosidad y rectitud de vida, que ha mantenido siempre.

En su libro P H M Apunte, recoge importantes informaciones de su pueblo Salcedo, al igual que Alejandro Pichardo han entendido la necesidad de rescatar las vivencias de la época, para subsanar los grandes vacíos que nos han dejado importantes escritores que no llenaron ese cometido insoslayable. Ayer AMD – Hoy CMD, nos aporta hondas reflexiones sobre el gremio médico desde el pasado hasta el presente, que muchos desconocemos y debemos abrevar en este interesante aporte. Pablo esperamos más.

Elbi Morla, mi querido maestro en mi casa el Hospital Robert Reid Cabral, nos entregó la edición de Crecimiento y desarrollo desde la concepción hasta la adolescencia, un tema trascendental en el área, y que tiene múltiples demandas en las consultas médicas no solo pediátricas, sino de medicina interna y general. Morla es un incansable investigador en esta área tan especial de la pediatría, su vocación siempre me recuerda al inolvidable maestro Teo Gautier, otro apasionado con la investigación médica, aun con las enormes dificultades en nuestro medio para desarrollarla. No debo obviar, que Morla en el 2019 coordinó

el valioso manual de Endocrinología pediátrica básica,con la colaboración de importantes pediatras de América.

Mauro Canario master en salud pública y pediatra, pasado vicerrector de investigación de la U.A.S.D. reconocido experto en metodología de la investigación, nos acaba de brindar un aporte extraordinario con la nueva edición ampliada de su obra Notas básicas para dirigentes. Manual primordial para todos los que desean encaminarse en el ámbito dirigencial ya sea profesional o de trabajadores, desde el liderazgo hasta las normas y procedimientos parlamentarios, que muchos presumimos dominar pero de modo autodidacta al margen de las reglas generales, presentadas de manera muy didácticas en este manual para dirigentes. Sobre Mauro, huelga señalar que también es un dirigente médico gremial de larga data.

Tito Suero, experimentado ortopedista, aún recuerdo a los inolvidables maestros Rondón y Camasta cuando discurrían sobre su capacidad en el área. Tito también es licenciado en historia y afanoso escritor de temas literarios e históricos, en esta ocasión nos entrega su historia novelada Un carnaval sin fin, en principio uno entiende que solo es novela, pero luego encontramos que rescata interesantes facetas del carnaval de aquellos tiempos juveniles con Califé, Se me muere Rebeca y los diablos cojuelos, entre otras máscaras populares. Tito hasta hace unos meses fue presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina.

José Díaz salubrista y escritor impenitente, me consta que cuando no puede escribir se enferma y grave. Nos trae dos nuevos libros, Compendio de algo más que salud yel poemarioLos amores perdidos. Compendio de algo más que salud es una antología de los artículos que todos los jueves son publicados en su columna homónima en El Nacional. José resalta que se trata de los cien artículos que ha considerado más interesantes de los más de mil que han aparecido en su constante columna, algunos muy emotivos como el dedicado a su madre doña Lidia García, canonizada en su alma. Además nos presenta su poemario Los amores perdidos, dedicados a todos aquellos que desean reencontrarse en la vida, que no son pocos.

Leonardo Torres, destacado cardiólogo, recién acaba poner en circulación su libroLas marcas del camino, desde sus páginas desarrolla un examen reflexivo sobre los grandes cambios que ha transitado la generación de los años cincuenta, bastante que ha llovido a partir de aquel entonces, “parece que fue ayer”. Es muy bueno discurrir a través de este importante recorrido generacional.

Esto es solo un avance, otros colegas médicos preparan sus obras para ponerlas en circulación próximamente. No se equivocó quien sentenció: «Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas». ¡Adelante!