Entrevista mí mismo

-Saludos, soy Sergio Forcadell y quisiera hacer una entrevista con Sergio Forcadell

-Pero si yo soy tú y tú eres yo ¿Cómo lo haremos?

-Pues como lo mismo que otras veces, yo pregunto tonterías y tú respondes idioteces, a ver que sale

-Bueno, si es así, ahí va la primera ¿Cómo te sientes?

-Me siento bien, pero eso de levantarme me cuesta más, ya sabes, la salud, las doce pastillas diarias, las calendas que no perdonan ni a Matusalem, pero vamos tirando como las viejas escopetas de caza, un cartuchazo aquí, un cartuchazo allá

-Oye, porque sueles ser tantas veces tan mordaz, tan cáustico, tan irónico, tan cínico…tan…

-Pareces un campanario llamando a misa con eso de Tan, Tan, Tan, Tan… ya lo dije en un escrito, es una ¨cualidad¨ de nacimiento que recibí con cierta abundancia a falta de muchas otras mejores y más convenientes

-Déjate de tonterías y sigue respondiendo ¿Qué te hubiera gustado ser en esta vida además de publicista?

-Ser publicista es lo mío, está en mi ADN, en mi ADeNtro, en el meollo de mis entresijos, pero si la vida me obligara a escoger otra profesión me gustaría ser escritor, un buen escritor que ganara lo suficiente no para ser rico sino para poder siguiendo ser escritor, ya sabes que hay muchos de ellos y excelentes que tienen que compartir otras actividades y eso les quita tiempo y concentración

-Pero tú escribes…

-Ojalá fuera así, lo que hago son puras tonterías, a duras a penas lleno una o dos cuartillas de disparates, ya sabes que soy candidato al Premio Nobel de la Literatura Mordaz y Pendeja, espero que me lo otorguen pronto, dan unos buenos cuartos que buena falta hacen. Ya me gustaría tener la pluma esclarecida de Federico Henríquez Grateraux, o la multifacética y noqueadora de Efraím Castillo o la super descriptiva de José del Castillo Pichardo, o la de Lantigua y tantos otros, o la de Pedro Conde con sus escritos sobre la bestia, los disfruto un montón, y ni qué decir de la filosófica de Armando Almánzar-Botello, aunque a veces me quedo in albis, pero así es la vida y cada uno se arropa con la sábana que le dan, buena o apolillada

-Y de la poesía qué opinas

-Es una de las artes más bellas artes que existen, es la expresión artística de la belleza a través de la palabra y si además tiene la medida y la cadencia del verso, entonces es un sándwich de jamón, queso y mayonesa. Neruda, García Lorca, Benedtti, Borges, Rubén Darío, Machado y tantos otros son alimento espiritual para la humanidad, hacen falta muchas más de estas finas cucharadas culturales. Ya me encantaría hacer poesías como Ramón Saba que por su trabajo en favor de esta disciplina debería ser nombrado Vate Nacional, la perfección de Juan Freddy Armando, las electrizantes de Efraím, las reveladoras de Raúl Bartolomé y tantos otros, pero en esas lides soy un negado, es más, un renegado. También me encantan las poesías de Francisco de Quevedo, están muy en mi línea… mira qué preciosidad es esa de ¨Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba…¨

-Vamos, vamos, déjate de recitales y pendejadas, qué es lo que te gusta más en el mundo

-Muchas cosas, demasiadas para contarlas en esta entrevista, como la amistad verdadera, la literatura, las batatas asadas, viajar, también no hacer nada pero esto me pasa muy raramente es como las visitas del cometa Halley

-Te gustan las joyas, el oro, el platino, los diamantes…

-En absoluto, los querría por su valor de mercado, soy catalán con un gen de fenicio de trasfondo, pero prefiero un bolígrafo a un diamante, con el primero puedo escribir una carta, un pensamiento, con el segundo no puedo hacer nada salvo mostrar cierta vanidad que no va conmigo

-Y lo que menos

-Ya lo habrás imaginado, los impuestos que tanto nombro en mis disparates, la corrupción, un pedo mal tirado, muchas otras cosas y sobre todo ver un niño sufriendo hambre, sed, explotación de trabajo o sexual, o cualquier otro abuso o padecimiento, eso me enferma literalmente

-Qué opinas de las mujeres

-Que es el mejor martirio, flagelo y tortura que se ha producido sobre la tierra, bellas, hermosas, lindas, preciosas, fabulosas, seductoras, misteriosas, incomprensibles, trabajadoras, protectoras, algunas veces maravillosamente insoportables ¿Pero, y si no, cómo se podría vivir? y así estaríamos citando cualidades hasta febrero próximo

-Y sobre los hombres

-Los hombres somos un manojo de imperfecciones, nos tocamos la nariz, escupimos, lanzamos gases, decimos malas palabras, somos más groseros, tendemos a ser machistas, hasta violentos, dejamos mucho que desear… ¡por eso nunca he salido con hombres, solo con mujeres!

-Sobre la publicidad, tu profesión de toda la vida, que tienes que decir

-Pues que ha sido es y será lo más importante aparte de mi familia y amigos, es una actividad que la vives segundo a segundo, que aprendes y desaprendes siempre, que te hace mover los sesos, conocer mucha gente buena, rara y rarísima, ver muchos puntos de vista diferentes, romper esquemas y tabúes, superar mucho retos, también recibir golpes secos en el hígado, no todo son rosas en el jardín de los anuncios, pero siento mucho orgullo de ser publicista y por los que lo son

-Eres religioso, creyente, agnóstico…

-Siempre he pensado que hay que ser muy inteligente para ser un creyente de verdad, no como esos que lo son por tradición, por miedo o por conveniencia, además hay que tener una gran fe moldeada en titanio para dar como verdaderas cosas tan difíciles de asimilar como los milagros, los misterios de fe y otras muchas cosas para mí incomprensibles. Inteligencia y fe en cosas basadas solo en creencias son cualidades que me faltan. Como decía el cineasta Luís Buñuel, soy ateo…¡gracias a Dios!

-Guau… palabras ha habido, oye que les dirías a los a jóvenes que estudian publicidad

-Que tengan verdadera vocación, que no la estudien por eludir integrales o por bregar con la compleja anatomía del colon o el mastoideo, o por ser algo que aún está de moda, que la estudien en profundidad y muy en especial que la amen y respeten.

-Algo más para el fantástico público de escasa media docena que tal vez te leen en el Caralibro, alias Facebook, o en los periódicos digitales.

-Pues que se lo agradezco infinito y que le digan a sus familiares o amigos que me lean también, los escritores famosos como Gabo tienen millones de seguidores, pero los emborronadores de cuartillas como tú y yo tenemos que cazarlos de uno en uno… y lo difícil que es lograrlo.

-Bueno que lo pases e ironices bien, Sergio, que eso es lo tuyo

-Gracias, Sergio, que sigas escribiendo y entrevistando tus disparates