Entrevista a Virginia Antares, candidata presidencial

Virginia Antares Rodríguez.

En Libertarias conversamos sobre política, economía, derechos humanos e igualdad de género con la candidata presidencial de Opción Democrática, Virginia Antares.

Antares apuesta por la recuperación de lo público y por la igualdad entre hombres y mujeres en la vida política.

Libertarias. ¿Cuál es la ideología de Opción Democrática? ¿Cómo ustedes se definen en el espectro político?

Virginia Antares. Trabajamos por construir una alternativa política, una herramienta de transformación para la sociedad dominicana. Entendemos que los partidos tradicionales que nos han gobernado en las últimas seis décadas, si bien jugaron su rol en el proceso de transición democrática, ya no responden a las necesidades de la ciudadanía.

Creo que ha quedado evidenciado en las grandes movilizaciones que ha hecho la sociedad dominicana para exigir un sistema de educación que funcione, un sistema de impuestos más justos, la protección de las áreas protegidas y toda una serie de derechos que el Estado debe garantizar y que los partidos que nos han gobernado no han tenido o bien la voluntad o bien la capacidad de garantizarlos.

Tenemos una carta de principios con nuestra ideología o nuestra visión del mundo. Y esos principios establecen, entre otras cosas, una visión de un Estado que garantice derechos como su rol primordial, a través de servicios públicos de calidad, dígase educación, salud, sistema de pensiones que funcione en beneficio de las personas trabajadoras y no en beneficio del sector empresarial. Nuestra visión también incluye el tema ambiental con mucha fuerza, la protección del medio ambiente, para garantizar el futuro de vida en este planeta y, en nuestro caso, en esta parte de la isla. Incluye también la consolidación de la democracia en la República Dominicana, por ejemplo, con la institucionalización de la independencia del Ministerio Público, que sea por diseño institucional, no solo por voluntad de quien en un momento dado preside el país.

Libertarias. ¿Pero dirías que Opción Democrática es de izquierda, centro izquierda…?

Virginia Antares. Creo que esas categorías reducen mucho y son difíciles de aplicar. Tenemos muchos partidos en República Dominicana que se asumen en una de esas categorías, pero luego su gestión de gobierno va, quizás completamente, en contra. Ahora, en un marco muy general y con muchos matices, yo creo que sí, que pudiéramos decir que Opción Democrática es un partido de centro izquierda, con corrientes internas que van más hacia la izquierda y otras que van más hacia el centro.

Hay pluralidad dentro también. Al ser un partido relativamente nuevo, estamos en proceso de definir esa visión en conjunto y creo que lo que estamos preparando para las elecciones del 2024, que incluye esta candidatura presidencial que me honra encabezar, pasa también por definir ese programa de gobierno y mostrarle a la ciudadanía dominicana la visión que queremos construir, y que la propia ciudadanía la pueda nombrar con la etiqueta que quiera.

A veces estas etiquetas limitan y no necesariamente todo el mundo está entendiendo lo mismo cuando tú dices derecha o dices izquierda, entonces es importante siempre darle contenido a esos términos. Nos definimos como progresistas, entendiendo el progresismo como una corriente que busca construir sociedades más inclusivas, con menos desigualdad, con más sostenibilidad ambiental y también con mayor prosperidad. Nosotros creemos en fomentar la capacidad productiva del pueblo dominicano, de la economía dominicana. Pero que esa productividad se traduzca en mejoras en la calidad de vida de la familia, de la clase trabajadora y de todas las personas que compartimos esta hermosa nación.

Virginia Antares (centro).

Libertarias. La economía depende mucho del exterior y quizás es inevitable en esta época, en este contexto económico como país caribeño. Pero, ¿qué puede cambiar en la economía dominicana, en la productividad, para ser menos dependiente?

Virginia Antares. Tenemos una economía sumamente dependiente, eso tiene sus ventajas y desventajas. Pero, en el contexto que estamos viviendo, en un mundo en el que puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento, como lo demostró la guerra de Ucrania, como lo demostró la pandemia, es importantísimo que fortalezcamos nuestra soberanía económica y hay formas de hacerlo, el tema energético es uno de esos.

Hacer la transición hacia fuentes de energía renovable, no sólo tiene un impacto ecológico positivo, sino que nos haría energéticamente más independientes, porque ahora mismo nuestra economía depende de combustible fósil importado. Si aquí colapsa el suministro internacional de petróleo, nuestra economía se paraliza. Pudiésemos estar produciendo absolutamente toda la energía que consumimos con fuentes como el sol, el viento, la biomasa, el biogás y eso no solo sería muchísimo mejor ambientalmente, sino que nos daría esa soberanía energética, nos haría menos dependiente y nos ahorraría un montón de divisas que gastamos en la importación de petróleo. Es el tipo de política, de visión de nación a futuro que el liderazgo político debe promover y eso es parte del compromiso que tenemos desde Opción Democrática.

Otros elementos fundamentales en la economía tienen que ver con fomentar la productividad y apoyar pequeños empresarios y empresarias. Hay un tejido social sumamente emprendedor, con muchas ganas de echar para adelante, capaz de tomar riesgo, de trabajar duro. El estado debe apoyar a esa clase emprendedora. Creo que tenemos una burocracia que o bien les dificulta el proceso, o bien les dificulta la formalización, porque todo el sistema de impuestos está mal diseñado, y carga más a quien están en peor posición, es un sinsentido.

Creo que hay que reformar el sistema impositivo para apoyar a todas esas mujeres emprendedoras que ponen su salón, a los colmaderos, a las personas que ponen su pequeño negocio y también a la producción de mayor escala. Hay que establecer estrategias que nos permitan incrementar el valor de lo que se produce aquí, empezar a aumentar los niveles de desarrollo tecnológico en los espacios que producen insumos, siguiendo las estrategias que están ahí, que son del librito, lo hicieron los llamados tigres de Asia, como Corea, Singapur o Taiwán. Son fórmulas que requieren que el Estado regule, incentive y apoye con una visión de desarrollo y de desarrollo tecnológico, sobre todo.

Y me parece importantísimo cómo se distribuye esa riqueza, y eso pasa también por el sistema impositivo que aumenta la desigualdad. También pasa por la política salarial, a pesar de que somos uno de los países con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de la productividad en la región, durante los últimos 20 años, tenemos de los salarios más bajitos, eso no puede ser.

Esa productividad tiene que traducirse en mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, que la gente pueda vivir bien, comprar su canasta básica sin endeudarse o sin tener que pasar por tanto estrés o tener tres trabajos. Vamos a hacer un plan para que de aquí a 5, 10, 15 años podamos elevar significativamente los salarios.

Libertarias. Para lograr cambios hay que construir mayorías, articular actores. ¿Cómo ves la posibilidad de articular sectores, digamos progresistas, con ideas más o menos similares en este momento?

Virginia Antares. Estamos trabajando para crear una gran fuerza progresista. No es fácil, tiene sus retos. Pero creo que hay una coyuntura propicia, hay una conciencia entre los sectores progresistas y de izquierdas. Sobre todo, creo que lo que más incide, más allá del diálogo, del trabajo de escucha, de llegar a consensos, es la capacidad de generar confianza y entusiasmo en un amplio sector de la población. Cuando eso se logra, facilita que más y más sectores converjan, para eso estamos trabajando.

Libertarias. ¿Cómo despertar el entusiasmo?

Virginia Antares. Acercándonos a la juventud, creando espacios de formación, porque esa juventud tiene mucha sensibilidad social y ambiental, sobre todo, y tiene esas preocupaciones, pero al mismo tiempo tiene poco espacio donde formarse y entender mejor esas dinámicas políticas, sociales, culturales, ecológicas que nos permiten comprender el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos y cómo podemos incidir para transformarla. En la medida en que ofrecemos estos espacios, la juventud está feliz de involucrarse, lo he vivido desde 2018 con la Escuela Política, la respuesta siempre es fabulosa, mucha gente quiere involucrarse. También haciendo campañas políticas educativas, porque estos son los temas que la juventud quiere escuchar, los temas ambientales, de derechos y derechos de las mujeres. Tenemos una clase política mas conservadora y machista que la sociedad dominicana y sobre todo que la juventud dominicana. En la medida en la que mostramos coherencia entre nuestro discurso y nuestra trayectoria como políticos, activistas y como personas, la gente se conecta.

Libertarias. Volviendo a la a la economía, la principal actividad económica del país es el turismo, pero genera muchos problemas ambientales, deja mucha tierra en manos de empresas extranjeras, la calidad del empleo es pobre, y limita el uso del espacio público, principalmente de las playas, a lo que se suman la trata y tráfico de niñas y la prostitución infantil. ¿Cómo lidiar con una actividad que te da divisas, pero te daña el ambiente y el tejido social?

Virginia Antares. Creo que es uno de los grandes retos, seguir potenciando el turismo como pilar de la economía, pero cambiando el modelo. El turismo tiene un problema ambiental muy fuerte, un problema social muy fuerte. Y se conecta al tema de lo público, la playa como espacio público. Uno de los valores que reivindicamos es el valor de lo público. Tenemos una clase política que intenta reforzar ese mito de que nada público funciona y todo hay que privatizarlo. No solo es un error, es también un peligro, en la medida en que la sociedad pierde el sentido de lo público, perdemos todos y todas. Lo publico es importante y tiene que poder funcionar y tenemos ejemplos.

Cuando hay voluntad política, la República Dominicana puede construir instituciones públicas que funcionen y gestionar espacios públicos abiertos y democráticos. Son pequeños y son excepciones los casos que funcionan, pero están ahí, son muestra de que se puede. Parte del trabajo del Estado es identificar esos casos de éxito. Me estaban hablando de un hospital modelo y dije quiero ir a visitarlo, y que se vuelva la norma.

La privatización de playas ha continuado y se ha fortalecido, las playas son un patrimonio del pueblo dominicano, y las familias tienen derecho a disfrutarlas. Las playas deben ser accesibles a todo el mundo y no solo a quien lo pueda pagar. Hay que revisar la accesibilidad, el tema de los salarios en el turismo, y el pago de impuestos para que el estado pueda garantizar derechos a esas comunidades que se desarrollan en torno al turismo.

Libertarias. ¿Cuál es la visión de Opción Democrática sobre los Derechos Humanos?

Virginia Antares. Tenemos un compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos como principal herramienta que permite a las personas defender su posibilidad de ser tratadas con dignidad, sin importar su condición, sin importar su procedencia, sin importar absolutamente nada, por el hecho de ser humanas.

Entre los temas priorizados está la migración. El Estado debe abordar tanto la inmigración como la emigración y planteamos que el Estado necesita tener una política migratoria coherente y responsable. Hay formas de regularizar la migración, sin necesidad de cometer abusos, tratando a la gente con dignidad.

Y queremos construir un país donde nos podamos quedar, donde la gente pueda visualizar una vida cómoda, segura, sin necesidad de irse fuera, y que ojalá nos vayamos si queremos, para conocer, pero no por ese exilio económico que ha vivido la República Dominicana y que es desgarrador para tantas familias.

Libertarias. ¿Cuál es la situación con la paridad y con el proceso legal que un grupo de mujeres políticas lleva a cabo para que se respete la ley?

Virginia Antares. La política es una de las áreas en las que sigue habiendo mayor desigualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana. Las mujeres no somos ni siquiera el 30% del Congreso, apenas encabezamos el 12% de las alcaldías, o sea, el 88% de las alcaldías están encabezadas por hombres y hay apenas dos mujeres ministras.

Es un reto, por eso me siento súper contenta de encabezar esta candidatura presidencial de Opción Democrática, siendo una mujer relativamente joven, porque creo que además es un mensaje a las mujeres de que la política también es para nosotras, de que nos atrevamos a superar esas barreras, porque sabemos que esas barreras están, sabemos que las mujeres tenemos menos tiempo que los hombres, porque hacemos mucho más trabajo no remunerado en el hogar por presión cultural y socialización. Sabemos que las mujeres tenemos menos recursos para hacer política en un país donde lamentablemente no se regula el dinero en la política y, por lo tanto, la política es muy cara y sabemos que hay muchas otras barreras.

En Opción Democrática todos los puestos de liderazgo se escogen de manera equilibrada, la misma cantidad de mujeres y de hombres. Es una experiencia lindísima, es una dinámica diferente, cuando las mujeres no solo estamos, sino que estamos en igualdad, es una experiencia que enriquece la capacidad de toma de decisiones, hay más visiones, más equilibrio, mejores perspectivas.

Ahora se debate cómo aplicar esa ley que lamentablemente fue aprobada por los partidos tradicionales sin incluir los grandes avances para democratizar el sistema electoral que la sociedad esperaba. Se aprobó una ley muy limitada. Muchos de sus artículos han sido declarados inconstitucionales. En el caso de la participación de las mujeres se debate si la cuota que establece un mínimo 40% y un máximo 60% para cualquier género se va a aplicar a nivel nacional o por demarcación. Y ya el Tribunal Constitucional falló y dijo que hay que aplicarlo en cada demarcación, porque de lo contrario, los partidos colocan a todas las mujeres, para cumplir con la cuota, en territorios donde no tienen ningún chance. A veces ni siquiera son sus territorios, solo para cumplir, eso es una distorsión.

Libertarias. ¿Se necesita que el tribunal falle nuevamente?

Virginia Antares. Es un debate jurídico, hay quienes dicen que ese fallo se mantiene, hay quienes dicen que el Tribunal tiene que volver a fallar, lo interesante es que mujeres de diferentes partidos políticos nos organizamos y dejamos claro que vamos a defender lo que es justo, lo que es correcto y legal, porque ya lo estableció el Tribunal Constitucional, ya la Junta ha dicho que también tiene esa intención, pero está consultando con los partidos y ahí veremos cuál es el compromiso de las cúpulas con las mujeres. Yo sé que es un debate un poco técnico, pero es importante, porque las mujeres tenemos que estar en los puestos de toma de decisión.

Libertarias. ¿Cómo propone Opción Democrática abordar la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia machista en las casas y el acoso en las calles?

Virginia Antares. Somos probablemente el único partido que tiene abiertamente un compromiso con la equidad, la defensa de los derechos de las mujeres y eso pasa por garantizar atención médica a todas las mujeres que lo necesitan, sobre todo cuando necesiten interrumpir un embarazo por motivos de salud, el Código Penal impide a las mujeres recibir la atención médica que necesitan, y eso hay que cambiarlo.

En el tema de la violencia intrafamiliar, estamos muy comprometidos con la aprobación de una ley integral que cree el sistema de prevención, atención y sanción de la violencia de género. También estamos comprometidos también con una Ley de igualdad, que viene a regular ese derecho constitucional a la no discriminación, y estamos comprometidos con la educación científica, sexual y afectiva para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan herramientas para identificar el abuso.

Creemos en darles herramientas para que puedan prevenir embarazos, para que sepan que tienen derecho a decir que no, para que sepan qué hacer en caso de acoso y también para empezar a educar tanto a las niñas como a los niños en otro paradigma, en el que puedan aceptar relaciones de libertad y de armonía. Gran parte de los feminicidios tienen que ver con niños a los que socializamos haciéndoles creer que son dueños de sus parejas, y ahí hay un problema.

Libertarias. ¿Cómo ves el tema de la educación pública en el país, por qué no avanzamos como se esperaba? ¿Cuál es la visión de opción democrática para mirar al futuro y avanzar?

Virginia Antares. Yo sé, yo sé que nosotros un día vamos a tener uno de los mejores sistemas educativos, no solo de la región, incluso del mundo. Lo sé, porque el nivel de movilización que hubo aquí en 2010, 2011 y 2012 en torno al 4% demostró que la sociedad dominicana está clara, que ese es un tema prioritario. Quienes no lo han asumido como una prioridad son los de la clase política que nos ha gobernado, no ha habido voluntad de transformar y revolucionar el sistema educativo. Estamos en una situación de emergencia educativa. Después de la pandemia, el sistema educativo casi colapsó, no se han retomado los niveles de participación de la población infantil. Yo creo que de verdad es un tema prioritario, sé que, como sociedad, llegará el momento en que tendremos la capacidad de asumirlo y estamos trabajando para eso, para llegar al poder a revolucionar el sistema educativo