Entrevista a un murciélago

-Buenos días señor murciélago ¿me permite entrevistarle?

-Con gusto señor periodista, perdone que no me ponga de pie, ya sabe que cuando no volamos estamos siempre cabeza abajo, como los equipos que están en zona de descenso, jejeje…¿sabe? me encanta el futbol, sobre todo el nocturno, creo que Barsa va a ganar la Liga

-Pues la verdad no me lo imaginaba, pero dígame ¿estar en esa postura no le se les sube la sangre a la cabeza?

En absoluto, lo peligroso para nosotros es que se nos suba a los pies, en muchas cosas somos al revés de los humanos

-Bien, señor murciélago, cuénteme cómo es su vida murcielaguil

-En general es muy tranquila, dormimos muchas horas pero también es activa y variada, jugamos al dominó, charlamos sobre el cambio climático, visitamos a la familia, a los amigos y nos reproducimos de día pero en lugares oscuros como las cuevas, tejados o buhardillas y cazamos y nos alimentamos, al atardecer y sobre todo de noche, ¿ve? Otra diferencia más con ustedes.

-Dígame algo sobre el radar que tienen para no chocar entre ustedes que vuelan cientos de miles juntos en la oscuridad y los objetos como ramas de los árboles, cables, peñascos… ¿son ciegos?

-Muchos lo han creído pero no, vemos durante la noche aunque no los colores así que al comprar ropa no tenemos problemas si es roja o azul, por eso vestimos iguales todos. Lo del radar esa es nuestra naturaleza y ventaja especial desde hace millones años que nos hace ser únicos, lanzamos sonidos que chocan contra los objetos, rebotan y llegan hasta nosotros, y así los evitamos. Ustedes apenas hace un siglo escaso que lo inventaron para las guerras inspirándose en nosotros y después lo aplicaron para la navegación marítima y aérea y otras funciones. Nos reímos mucho cuando los humanos tropiezan entre sí al juntarse en los autobuses, metros, calles, estadios, centros comerciales, diciendo eso de perdón, excuse, lo siento… !nos parecen tan torpes…!

-Cuál es la langosta, el caviar, el salmón o el arroz con habichuelas de su dieta diaria…

-En general nos apetecen mucho los insectos, y las polillas nos vuelven locos, sepa que una cueva con uno o dos millones de nosotros nos comemos en solo una noche un camión repleto de ellas, más de una tonelada ¿puede imaginarse cuantos millones y millones de insectos son? devoramos a diario una cantidad igual a nuestro peso corporal, como los políticos de ustedes somos insaciables...

-Y comen algo más o solo insectos…

-Los murciélagos somos muy variados, tenemos más de 1.300 especies, los hay frugívoros que les encantas las naranjas, los mangos, los dátiles, otros liban polen y esporas de las plantas y flores al estilo de los colibrís, algunos son carnívoros comen peces, pequeños pájaros, ranas, lagartijas y los menos son los llamados vampiros que solo se alimentan de sangre generalmente del ganado o los perros, pero muy raramente de los humanos, a algún tonto o dormido. No constituimos un peligro como muchos de ustedes creen, al revés somos beneficiosos, muy beneficiosos.

-Bueno, lo de Drácula está inspirado en ustedes, muchos les tienen miedo y además dicen que transmiten la rabia y que hasta fuman…

-Como somos tantas especies algunos tenemos que ser malos, como les sucede a ustedes también que lo son hasta en muchísima mayor proporción, hay ejemplares humanos con mucha rabia que la contagian con sus escritos, sus proclamas, sus acciones, Hitler, Mussolini, Franco, Trujillo y otros miles como ellos además de rabiosos fueron sanguinarios, otros de ustedes le chupan la sangre laboral sin piedad a los trabajadores y lo de que fumamos es una soberana mentira ¿acaso ha visto usted en su vida un murciélago comprando una cajetilla de tabaco americano o fumando un cigarro dominicano y eso que son de los mejores del mundo? pero ustedes tienen millones que mueren cada año de cáncer echando humo por la boca y las narices, algunos de nosotros contagiamos rabia cuando nos tocan o capturan, pero solo mordemos para defendernos.

Y lo de Drácula un cuentazo para sacar dinero con miedos, historias, libros, películas… debería darles vergüenza decir y hacer cosas tan estúpidas, y luego presumen de ser inteligentes, por ser tan tontos es que han tenido que inventar la inteligencia artificial.

-Es que su aspecto inspira temor, parecen ratones voladores.

-En eso tiene algo de razón, los catalanes y valencianos que hablan la misma lengua nos llaman muy equivocadamente ¨rats penats¨ es decir ratas condenadas, pero fíjese que la figura del murciélago está en el escudo de Valencia porque según una leyenda un murciélago despertó a Jaime I el Conquistador avisándole con tiempo del ataque de los musulmanes, pero ni somos ratas de alcantarillas ni nos han condenado por delincuentes, repito que somos beneficiosos

-Qué tanto lo son

-Si no nos comiéramos tantos insectos, miles de miles de billones a diario, estos acabarían con ustedes los humanos, con sus cosechas, con su ganado, con su salud, no podrían con ellos ni con pesticidas ni con nada que inventen. Limpiamos los cielos de esos minúsculos drones alados perniciosos. Además, con nuestros excrementos, el guano, ustedes fertilizan plantas y purifican los suelos, son excelentes para elaborar compost.

-Y dónde hay más murciélagos en el mundo

-El primer país es Colombia, nos va mucho la cumbia y el vallenato y en especial los de Juanes, también México nos fascinan sus mariachis y corridos, en Perú que hace buen negocio con la exportación del guano, la Venezuela del maduro inmaduro nos gusta mucho, somos muy pro latinoamericanos, nos encanta su manera tan murciélaga de ser y también en Asia, África abundamos… estamos regados como los impuestos por todo el mundo

-Bien, creo que hemos llegado al final ¿Algún mensaje o consejo para los humanos?

-Sí, que nos respeten, que no nos teman por nuestro aspecto ¡Si superan los horrorosos que son ustedes para nosotros con esos brazos sin alas, patas tan largas y durmiendo cabeza arriba! Que nos conozcan más y que nos protejan, que no nos maten al igual que lo hacen con las lechuzas, los búhos, las culebras, los sapos y muchos animales más solo porque no les gustan o temen por su aspecto.

-Adiós, señor murciélago, que lo cace bien

-Adiós señor periodista, de nuevo perdone que no me ponga cabeza arriba para despedirle ya sabe…