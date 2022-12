Entrevista a un fantasma

-Buenos días señor fantasma, me permitiría hacerle una entrevista

-¡Buuuuuhhhhhh! ¡Buuuuuuuhhhhh…! claro señor periodista, pero tiene que ser rápida tengo que ir a un hotel de lujo para asustar a unos turistas ingleses, unos vejetes de alcurnia con muchos cuartos, les encanta este tipo de miedos…

-¿A unos turistas…?

- Sí, señor periodista, los tiempos para nosotros los fantasmas son duros, desde que la gente no habita en los castillos ni en las residencias antiguas tenemos que hacer de todo para sobrevivir, salir disfrazados en carnavales, en las fiestas caseras, en los tontos halloween esos ¡hasta actuar en películas cómicas tipo Ghost Hunters y otras de caza fantasmas por el estilo ¡Cómo si a nosotros se nos pudiera cazar y enjaular igual que a un cotorra cualquiera!

-Pues sí que ha decaído el fantasmariado profesional

-Así es, antes servíamos para asustar a los nobles y personas importantes pero ahora solo re ríen de nosotros…A lo que hemos llegado ¡una situación fantasmagórica!

-Antes ustedes eran una institución clásica y muy respetada…

-En efecto, vagábamos por las habitaciones y pasillos oscuros de grandes desvanes y buhardillas de castillos y mansiones nobles arrastrando cadenas con sonidos de espanto, lanzando gemidos terroríficos, haciendo ruidos intimidantes, pero ahora la gente viven en apartamentos y casas tan pequeñas que no podemos ni escondernos

–Entonces, dónde residen ustedes

-Donde podemos, en las ciudades es imposible, los apartamentos son de sesenta metros cuadrados, los alquileres están carísimos, por las nubes, nos escondemos en algunas casas abandonadas en los campos, pero con eso del auge turismo rural, nos echan a la calle sin contemplaciones, la plebe no quiere fantasmas, solo tomar sol, recoger hierbecitas medicinales y ver pajaritos, cada vez se nos pone más difícil encontrar refugio

–Pero ustedes realmente qué son ¿verdad o ficción? Muchos creen que se trata de una superstición y que se aprovecha esta para dar miedo, hacer películas y novelas, por cierto algunas de ellas muy famosas como el Fantasma de la Ópera, el Fantasma de Canterville…

-Somos almas en penas errantes, algunas venimos del Purgatorio, otros somos incluso personas vivas, pero todos tenemos algún mensaje o misión que revelar a los vivos. Incluso ha habido clanes nobilíarios que nos adoptado como un miembro más de la familia

-Y usted que tipo de misión tiene que llevar a cabo

-Verá, en mi caso yo tengo que decirle al hijo de Lord Palmerston que James, el mayordomo de la casa, envenenó con curare a su padre por orden de Miss Anne, su esposa, para quedarse con el viejo castillo, la cuadra de caballos pura sangre, las cien barricas de ginebra, los vinos de Oporto, la gaita y las faldas escocesas tan de moda que tenía en el guardarropa, para casarse después con el traidor conde Henry McGregor, un baboso detestable y piojoso anciano pelirrojo. Toda una tragedia de robos, traiciones y crímenes al más puro estilo inglés. Y sobre lo de si somos reales lo somos tanto como los dioses, los espíritus o los ángeles, es cuestión de querer creer y tener fe

-Y usted, señor fantasma aún no ha podido manifestarse con el descendiente de Lord Palmerston en tantos años

-Lord Palmerstorn hijo viaja todo el tiempo alrededor del mundo cazando mariposas, búfalos, panteras y mujeres hermosas para llevárselas a la cama, no encuentro el momento propicio para aparecérmele, las fieras son peligrosas y en las camas no es correcto presentarse, recuerde que es un aristócrata inglés, además no gano lo suficiente para pagar esos safaris… ¡están tan caros!

-Y por qué dan miedo, ustedes los fantasmas podrían comunicarse de manera más amistosa…

-Entonces seríamos como mensajeros del DHL, deliverys de pizzas, de Glovo, o angelitos anunciadores, los fantasmas debemos meter miedo, horror, terror, pavor o no seríamos fantasmas, lo del alacrán, es nuestra naturaleza, nos encanta asustar, y créame, lo pasamos divino haciéndolo

-Los fantasmas son todos iguales o hay clases entre ustedes

-Buena pregunta señor periodista, claro que hay clases estamos los Almas en Pena que no hemos podido entrar en el más allá y vagamos sin descanso, los Almas Errantes que hemos querido ser espíritus por voluntad propia, los Almas Residuales compuestos por energía y emociones en una especie de residuos espirituales, y los Almas Mensajeras que tienen mensajes o misiones para los seres vivos, categoría a la que modestamente pero con orgullo, yo pertenezco

-Una duda, los fantasmas los hay masculinos y femeninos…

-No, somos unisex, como algunos salones de belleza de ustedes, en nuestro gremio las almas de mujeres o de hombres somos todos iguales, se acabó la discriminación de género, el querrequéqué femenino reivindicativo que tanta lata da, aunque hay que admitir que hay muchas menos de las primeras que de los segundos. Los hombres siempre hemos sido peores que las mujeres

-Nosotros los humanos también tenemos muchos fantasmas…

-No me haga reír que le pongo los pelos de punta, ustedes son fantasmas de algodón, de pacotilla, fantasmas de bocazas, de físico, de estómagos con cuadritos, de machismo de barrio, de gimnasios baratos, de política tercermundista, chulitos sin chulería… ni de lejos se parecen a nosotros

-Bueno, señor fantasma, creo que hemos llegado al final de la entrevista, gracias por su amable colaboración

-Gracias a usted ¿la publicará en el Fantasma News? Me gustaría ver mi nombre en los papeles, me llamo Agnes de Glasgow, para asustarle, digo... para servirle. Bueno, me voy, ya sabe que los turistas ingleses de calidad son muy puntuales y se enfadan mucho si uno llegar tarde y, con lo tacaños que son, las propinas ni se ven… Buuuuuuhhhh, Buuuuhhh