Entrevista a Raúl Pérez Peña (Bacho)

Raúl Pérez Peña (Bacho).Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha:25/05/2022

“No recuerdo dónde ni cuándo conocí a nuestro queridísimo Bacho, como le llamamos de cariño a Raúl Pérez. Pero sí recuerdo aquella vez que le vi llorar hablando de los héroes del 14 de Junio. Almorzábamos en la Feria del Libro y se emocionaba oyendo un poema y hablándonos de Manuel Tavárez Justo y otros héroes caídos en la lucha por la libertad y la democracia.

Raúl Pérez, un exguerrillero en el alzamiento de 1963 y miembro del Movimiento 14 de Junio, es comunicador e investigador y su trabajo más noble es mantener viva la memoria de nuestros héroes desde la Fundación Testimonio, levantada con toda la fuerza guerrera de este hombre íntegro, decente, respetuoso, amoroso, serio de verdad trabajador incansable…

Me dijo un pajarito que tienes varios libros inéditos, ¿de qué tratan?

Los libros comprenden un abanico temático que incluye:

1)- Testimonios de experiencias dramáticas como mi participación en las guerrillas de 1963, por el restablecimiento del gobierno constitucional de Juan Bosch, y múltiples vivencias en el Movimiento “14 de Junio”.

Igualmente, entrevistas a Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Harry Belafonte, Fidel Castro, Daniel Ortega, Juan Bosch, Héctor y Chemito Mateo, Fernando Sánchez Martínez, Altagracia Guzmán Marcelino, Guarocuya y Bolívar Batista del Villar, Hermanos Saint Hilaire, Virtudes Uribe, Freddy Gatón Arce, Pedro Mir, Fidelio Despradel Roque, Cuchito Álvarez, Radhamés Gómez Pepín, Dato Pagán Perdomo, Tulio Arvelo, José Espaillat Rodríguez, Pablo Milanés, Papo Vicioso, Víctor Tavárez, Dalia de Tavárez, Alberto Malagón, Alfredo Manzano, Pedro Bonilla, Franklin Domínguez, Hnos. Delgado Malagón, Hnos. Rodríguez Chiappini, Pedro González, Gonzalito Rubalcaba, Héctor Cabral Ortega, Justino José del Orbe, Virtudes Uribe, Juan Luis Guerra, Abel González, Virtudes Uribe, Freddy Gatón Arce, Pedro Mir, Fidelio Despradel, Bernardo Vega, Miguel Ceara Hatton, etc.

Libros:

1—“Las guerrillas de Manolo y el 1J4 Manolo en las escarpadas montañas de Quisqueya”

2---“Nombres de la memoria histórica”.

3---“Marcha Verde, Mancha Morada”.

En proceso:

*“Kilómetro 141/2”. Texto juntamente con René Alfonso

* El Tamaño de Caamaño.

* El 1J4 verdi-negro, misión por la historia”.

* Rafael y Arlette”.

* PANCARTA (Recopilación).

2-¿Qué tienes tú, que no te has dejado corromper por el sistema y te mantienes viviendo con los mismos ideales y normas éticas de hace más de cuarenta años?

Sucede que sin pensarlo me siento forrado por la firmeza en los ideales por la causa redentora del pueblo dominicano, en la lealtad a las gestas patrióticas y al sacrificio de tantos héroes en distintas etapas.

3- Tienes tres hijos jóvenes íntegros y profesionales talentosos que han logrado seguir tu ruta ética de vida, ¿cuál es tu secreto para educar?

La crianza desde chiquitos, el ambiente del hogar y la lealtad de los tres a sus respectivos nombres: Juan Miguel, Amaury Giordano y Amín.

Llamarse así, establece voluntariamente una ruta férrea, excluyente de aberraciones y fracturas éticas.

4-¿ Hacia dónde va el futuro político de la República Dominicana?

El futuro político de República Dominicana no se puede cifrar con certeza. Quienes gobiernan creen que permanecerán sin final, porque ven al país como su propiedad. No existen opciones electorales pro cambios de fondo. Y las que no creen en el sistema amañado de elecciones, prefieren no participar.

5-Cuéntanos sobre la Fundación Testimonio.

La Fundación Testimonio es un proyecto orientado a rescatar la memoria y los más sanos valores del pueblo. No es un partido político, pero no puede ser indiferente ni excluirse del proceso social destinado a concretar los ideales de los mártires en las distintas gestas patrióticas. Ese perfil explica por sí solo la iniciativa del Museo de la Dignidad, que debe mostrar por etapas y ges-tas, con optimismo, el caudal de la sangre por las libertades y el futuro de dignidad social para el pueblo dominicano.

6-Recuerdo aquella famosa campaña electoral en la que se puso muy de moda el eslogan «Bacho va», si fueras electo presidente ¿qué harías diferente?

Lo que debe hacerse en este país está pautado por los ideales de grandes estampas patrióticas como la Raza Inmortal, Caamaño, Manolo, Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Amín Abel, los Palmeros y una larga lista de héroes.

7-Con la muerte física de Manolo Tavarez Justo y otros tantos líderes, ¿qué perdió República Dominicana y qué ganó?

Con Manolo perdimos al más regio líder de masas, antimperialista, que logró una organización en la clandestinidad antitrujillista, la que estructuró a nivel nacional luego del ajusticiamiento de Trujillo.

8-Si alguien que lea esta entrevista quisiera participar de algún movimiento político en el cual se forme y pueda influir en el futuro de nuestro país, ¿qué le recomendarías?

Recomendaría integrarse a los distintos movimientos sociales, como paso previo que le permitirá «foguearse» y actualizarse con las diversas tendencias y siglas políticas. Mientras tanto, el propio proyecto ciudadano debe ser apegado a la ética para merecer la integración de mujeres y hombres, con el norte de denunciar la corrupción y la impunidad.

9- ¿A cuáles proyectos te dedicas actualmente?

Estoy inmerso en la edición de los libros de mi autoría, y «de cabeza» en fortalecer el Museo de la Dignidad, como homenaje —precisamente— a la dignidad de los miles de caídos, cuya dimensión histórica es ignorada por nuestra juventud. Pero también estoy integrado en Poder Ciudadano, un canal social con caudal en crecimiento.

10-Mirando hacia atrás, ¿qué te entristece haber dejado por el camino?

El convencimiento de que pese a los tantos valores sociales-humanos que aspiraron a una República Dominicana con un destino digno, el país ha sido secuestrado por una cuadrilla de siglas politiqueras, cuyo hábitat natural debiera ser el vertedero de Duquesa