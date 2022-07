Entrevista a Dios

Lo primero de todo, Señor Dios, es darle las gracias por concederme unos minutos de su ocupado y valioso tiempo para hacerle una entrevista. Llevo esperando esta ocasión muchos años, vengo en representación de los humanos de la tierra y estamos muy interesados en saber de Usted.

Pues la verdad es que en estos momentos estoy muy complicado, muy enfrascado diseñando unas mega galaxias nuevas de cien mil millones de trillones de mega años luz hechas con materias de pan de maíz y batata asada, muy sabrosas, tal vez fije mi residencia en ellas. Hum ¿los humanos dice usted?...los humanos…los humanos… ¿Qué humanos?

Señor Dios, no puede haberse olvidado de nosotros los que vivimos en el planeta Tierra, en el Sistema Solar, en la Galaxia llamada Vía láctea. Los que usted creó hace 300.000 o 400.000 años… los neandertales, los homo sapiens…

Sistema solar… Vía Láctea…neandertales… déjeme consultar con mi cosmocomputadora, click, click, click… a ver…a ver… Sí, aquí están, ahora lo veo, he hecho tantas y tan grandes constelaciones y creaciones de espacios infinitos que es difícil acordarse de todo y menos aún de las minúsculas como esa galaxia.

Ah sí, la Tierra aquel granito insignificante de agua, rocas y minerales ¡ah! también aquellas primitivas y toscas figurillas humanas que hice un día jugando con barro para divertirme, de la costilla de uno de ellos hice otra figura con pelo más largo, mejor cuerpo y unos pechos más pronunciados, sí, y también unos animales grandotes y pavorosos siempre tenían hambre y los perseguían, era un juego divertido, y los dejé vivir a su aire porque tenía otras cosas más importantes que crear ¿todavía existen?¿no se han extinguido? ¿en qué están?

Pues no muy bien Señor Dios, se han reproducido por toda la tabla de multiplicar, del 1 al 10, porque el método utilizado para ello es muy bueno, ahora ya son miles de millones y han evolucionado y en lugar de darse estacazos y pedradas como antes ahora se matan con fusiles, granadas, morteros, cohetes, gases, hasta con bombas atómicas… no hay paz en el mundo, siempre hay alguna o varias guerras entre ellos. Además tienen muchas enfermedades, el cólera, la peste, la malaria, el tifus, el sida, el dengue, el covid, los impuestos…

Vaya, la verdad es que no hice a los hombres y mujeres muy bien, parece que me faltó darles buena terminación de bonhomía, de ingenuidad, de buen corazón, de mejor salud, ese día estaba cansado de tanto crear, ahora ya es tarde para rectificar creo haber oído que ustedes decían eso de que palo dao ni Dios lo quita…pero dígame señor periodista qué quieren de Mí… porque me figuro que con todos estos problemas que usted me cuenta…

Pues quisiéramos que usted bajara aunque fuera un par de horas para que todos pudieran verlo, fotografiarlo, televisarlo, y si es posible hablarles para convencerlos de que solo hay un Dios omnipotente y bondadoso, de que no se ha olvidado de ellos, que de paso los libre de tantos pesares y sufrimientos, hay muchos que no creen en Usted y según dicen se pueden condenar, ir al infierno en lugar de la Gloria

¿Condenar?¿Infierno? ¿Gloria? ¡pero qué cosas dice usted señor periodista? ¿Quién dijo esas tonterías? El infierno y la gloria los tienen ustedes en su propio planeta, en ningún sitio más, o cree que me voy a ocupar toda una eternidad de unos seres que no han sabido imponer sus propias virtudes sobre sus defectos? ¿le parece poca gloria tomarse un agua de coco en una preciosa playa dominicana? ¡no hay nada mejor en todos los espacios infinitos del infinito espacio! ¿Le parece poco infierno tener millones de niños sufriendo hambre y enfermedades? ¿Aún quieren más sufrimientos, están ustedes locos? ¿Y quién o quienes le han dicho esas estupideces?

Pues unos señores que se llaman religiosos y se toman el derecho ser los representantes de Usted en la Tierra, hay muchas clases de religiones y también ha habido cientos de dioses diferentes en nuestra historia humana. Actualmente veneramos a Cristo, Alá, Buda, Jehová, Shiva, Brahman, el Jah del rastafarianismo, los miles de animistas… y hasta se han matado por millones entre ellos por imponer sus creencias…

Eso demuestra que además de imperfectos son ustedes unos supinos ignorantes ¡mire que inventarse dioses y matarse por Mí! eso es un solemne disparate… Dígales al volver que acaben de una vez por todas con esas barbaridades

Señor Dios ¿tiene alguna fecha prevista para aparecerse en la Tierra? hay algunos que no dejan de pregonar que su venida está cerca, incluso lo escriben por muros y paredes augurando el final del mundo…

El final del mundo será cuando el sol de ustedes se apague o se produzca algún cataclismo bestial por la deriva de los continentes o algún impacto de un gran meteorito, ya sabe, van como locos y sin licencia de manejar por esas autopistas espaciales y pueden chocar con cualquier planeta, pero Yo no voy a acabar con su mundo, se lo creé y ustedes son los responsables de mantenerlo y por lo que dice la cosmocomputadora lo tienen bastante degradado, cortando y quemando árboles y campos, hecho una verdadera porquería con químicos, plásticos y miles de residuos venenosos más, a ver si aprenden a comportarse o se extinguirán ustedes mismos. Pero no, por ahora no tengo previsto ir a la Tierra, no puedo perder mi tiempo en cosas tan triviales

Señor, como soy de la República Dominicana ¿no podría hacer algo por nosotros, tenemos muchos problemas, pobreza, ignorancia, corrupción, enfermedades, nos esforzamos por mejorar pero hay tantos malos políticos y malas personas que nos lo impiden…

Sí, aquí en la sección de pedidos veo un paquetón de ellos directos a Mí o a través de una socia que tengo llamada Altagracia que vive en Higuey, oiga señor periodista ¡este es el país que más pedidos me hacen en todo el mundo! Millones de veces que les permita entrar en los Estados Unidos, que les dé el número premiado de la lotería, que les conceda una novia buena a ellos, un hombre que las mantenga a ellas, que les mejore la salud, que les salve un negocio en plena quiebra… ¿Ustedes se creen que no tengo otras cosas más importantes que hacer que complacer sus deseos o necesidades?

¡Ah, estos dominicanos, son incorregibles! Pero ¿sabe señor periodista? me caen bien, no obstante sus pecados son buenos, luchadores, divertidos, gozan la vida cómo y cuándo pueden, y por su religión o a su manera tan natural creen en Mí, eso me gusta. Si algún día me decido ir a su planeta aterrizaré en su República, la cosmocomputadora dice que hacen un sancocho divino…

Gracias, señor Dios, y ojala que se digne visitarnos, lo esperamos como agua de mayo que ahora cae en julio, octubre o febrero con eso del cambio climático

Oiga, señor periodista, a las galaxias que estoy haciendo de pan de maíz y batata asada que cree que sería mejor echarles un poco de canela o vainilla…