Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/08/2024 · 12:05 AM

Los negocios es lo prioritario en la política estatal dominicana, de casi todos sus gobiernos.

El Estado está al servicio de ello en todas las esferas. El Estado no está para servir el interés nacional sino el interés corporativo del poder económico.

Hay contradicciones en el seno del Estado. Hay quienes, apoyando al Presidente, creen que este no es suficientemente progresista…

Por no nacionalizar y regularizar a 300,400,500 mil ciudadanos de Haití y "universalizar" Salud y Educación, para cualquiera que esté o pase por aquí, no importa su situación legal.Pague o no seguridad social.

Idea muy "noble" si la economía no fuera administrar bienes escasos y priorizar el gasto público. Si la RD tuviera el nivel económico de Dinamarca o Reino Unido. Que tampoco hacen esa política o la revisan.

Si se nacionaliza y regulariza cada cierto tiempo a la población haitiana en RD, en una década, serán 3,4, o más millones, alcanzando un porcentaje que hace inviable la nación dominicana, tal como la conocemos.

Los haitianos no serán asimilados y dominicanizados, sino la RD haitianizada.

Pero si preguntas te dirán que no se trata de fusionar. Que "nadie" en RD habla de eso. Ni lo quiere.

Hablar, hablar, no lo se a ciencia cierta. Pero la estrategia NO es hablar es poblar. Es presionar para regularizar, nacionalizar y, para ir ocupando territorio.

Si se sigue haciendo Eso, lo Otro, vendrá por añadidura. Fusion "de facto" no "de jure". Política de hechos consumados y brazos cruzados.

En una isla dividida, con dos Estados, esa política es inteligente por parte de Haití respecto a RD. Y profundamente estúpida por parte de la RD.

Al final de este proceso. Cercano en el tiempo. El atraso haitiano se impondrá al neoliberalismo dominicano y pseudo progresismo y pseudo humanitarismo de los agentes activos y pasivos de la fusión de hecho.

Esto no es visto como problema sino como algo incluso bueno. Y con la ideología del neoracismo negro se justifica con el argumento de que en RD no queremos ser negros, y por eso aceptar la ocupación territorial haitiana es positivo para los dominicanos.

Así seremos orgullosamente una isla negra, en su totalidad, una isla africana descendiente. Y como todo el mundo sabe desde China a Rusia. Desde Polonia a Madrid. Desde Reino Unido a Tejas. Ser africano descendiente es lo más "cool" del universo.

Lo superior, la etapa suprema de la evolución humana. El Super hombre de Nietzche, tenía que ser negro. No ario. Ese fue su error.

Aunque la humanidad surgió en África y blancos incluidos, seríamos todos descendientes de ese hombre. Pero eso no tiene importancia. Eso es ciencia, y todo ese discurso es ideología. Al servicio de un proyecto.

Por eso si tienes una gota de sangre negra, supuestamente, eres negro. Como inventaron los esclavistas del Sur, por interés propio. Si no eras negro no tenías que ser obligatoriamente esclavo. Por tanto, si tienes una pizca de sangre negra eres negro. Problema resuelto.

Si tienes como Obama un 50% de negro y un 50% de blanco, eres negro. Si tienes como Kamala Harris un padre negro y una madre del sur asiático, eres negro.

Como se puede ver, esto es algo "absolutamente científico". Digno de la cientificidad de cualquier charlatán de feria, vendiendo un jarabe que sana desde el cáncer a la sífilis.

Y, por otra parte, la cultura de los pueblos tampoco importa. Para eso está la Macdonalización del mundo. Que eso sí une a nivel de la "trash food" a todos.

Blancos, "amarillos", negros, "cobrizos", mezclados de todo tipo, que por serlo no son de ninguna "raza pura" y, por tanto, no son negros, por no ser blancos, como pretende el supremacismo blanco nacido en el sur esclavista.

Idea adoptada por los negros americanos, vuelto al revés, para fortalecer con la ideología identitaria y anti clasista, el supremacismo negro.

La discriminación, abusos, hiper explotación y discriminación que han sufrido y siguen sufriendo en "la tierra de la igualdad y las oportunidades" y de la democracia… plutocrática, los negros y los asimilados sociologicamente como tales o casi.

Los hispanos, latinos, con X añadida o sin ella, los asiáticos, sea su color de piel amarilla o sea casi negra, como los de India del Sur.

No es el color de la piel, ni la mezcla de procedencia diversas, europea, nativos de América ("indios"), negra, asiáticos, la mezcla entre mezclados (que es lo que caracteriza a la RD), lo que es más importante.

Lo social y políticamente relevante es el grupo social de pertenencia, el lugar ocupado en la estructura de producción, financiera y comercial, en los servicios y en el Estado, las redes sociales de pertenencia. Es la clase social, no la "raza", lo que es sustancial y significativo.

Por todo lo expuesto, intentar favorecer un desplazamiento de "sobre población haitiana" a la RD, aduciendo motivos racistas, humanitaristas e incluso religiosos, es contrario al justo y legítimo interés nacional de la nación dominicana.

A medio y largo plazo el progreso, el orden social y la seguridad nacional dominicana están amenazadas. Diga lo contrario el Departamento de Estado o el papa de Roma.