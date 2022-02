Enfócate en aumentar tus ingresos, que reducir gastos

(Aumentar ingresos, no reducir gastos)

(Aumentar ingresos, mejor que reducir gastos)

(Enfócate en los ingresos, no en los gastos)

Como ya habrás imaginado después de leer el título, nos referimos a gastos e ingresos, puedes tocar ambas variables. Puedes reducir tus gastos y/o puedes aumentar tus ingresos. Pero, ¿En cuál de éstas dos opciones deberías enfocarte para mejorar tus finanzas? ¿En gastos? ¿En ingresos? ¿En ambas? ¿Dónde pongo el foco y esfuerzo?

En la calle muchas personas me preguntan ¿qué es mejor, enfocarse más en aumentar los ingresos que en reducir los gastos?, yo les contesto, que las dos cosas son importantes, pero que me inclino más en aumentar los ingresos sin descuidar los gastos. Reducir los gastos tiene sus límites; mientras que aumentar los ingresos no tiene. Al tomar las medidas de ahorro tenemos que ser cautelosos, para no llegar al límite y caer en la mezquindad, porque “no debemos de ahorrar juventud, para vivir vejez”.

Muchas veces llegamos al punto donde no podemos reducir más gastos, porque ya llegamos al límite, por más esfuerzo que hagamos, no podremos reducir sin impactar seriamente la calidad de vida, por lo tanto, no tiene sentido seguir utilizando energía en algo que no nos beneficiará, es más importante y desafiante redirigir esas energías en aumentar los ingresos, porque aumenta tu “salida productiva” hacia la sociedad y en ese momento es que debemos salir de nuestra zona de confort y ser creativos para generar nuevos ingresos.

En el mundo de las finanzas, como en otras cosas y situaciones, tienes dos caras de la moneda que debes utilizar. Dos posibles variables que puedes intentar mejorar para conseguir lo que la mayoría de los que leemos estos artículos buscamos, llegar a la meta de la libertad financiera, pero, para eso debemos de sacrificarnos, tener determinación y voluntad.

La mayoría de las personas, automáticamente preguntan: “¿Cómo puedo cortar mis gastos?” pregunta incorrecta. La mejor pregunta es, “¿cómo puedo gastar mi dinero más eficazmente para aumentar el valor de mi propiedad?” “¿Cómo puedo gastar mi dinero más eficazmente para aumentar mi calidad de vida? (y sí, ésta es la pregunta que tienes que hacerte a la hora de hablar de tus finanzas personales).

En lugar de enfocarte en reducir tus gastos, enfócate en aumentar tus ingresos. Aumentar tus ingresos no trabajando más duro, sino aprovechando oportunidades para emprender y generar riquezas y de esa forma, dejar de trabajar por el dinero, sino el dinero trabajará para ti y eso cualquiera puede hacerlo, solo necesitas creatividad y un poco de agallas para encontrar la manera de gastar tu dinero para ganar dinero, eso es lo que llamamos inteligencia financiera.

Todos sabemos que el ser humano es una máquina de necesidades que tan pronto sacia una aparece la otra, por lo tanto, debemos generar riquezas. No gastemos energías disminuyendo gastos cuando ya sabemos que no hay de donde disminuir, debemos enfocarnos en ideas que generen ingresos y así ser productivos para poder saciar las necesidades nuevas y tener una vida placentera