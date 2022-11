En recordación y homenaje al 59 aniversario del alzamiento armado del 1J4 (7)

Manuel Aurerlio Tavárez Justo, Manolo.

Proclama pronunciada por el Dr. Manuel Aurelio Tavárez Justo

Conciudadanos y compañeros:

"Para nosotros los militantes del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 14 de Junio, el Golpe de Estado militar-trujillista que cercenó el régimen constitucional liberal y que abatió la legítima tregua social que, aunque limitada y condicionada, intentaba edificarse en la República Dominicana, no fue algo imprevisto ni desprevenido".

"Nosotros habíamos denunciado correcta y oportunamente la inminencia de ese criminal e imperdonable atentado subversivo, y habíamos insistido en que el relativo y precario estado de paz y armonía alcanzado por el ingente esfuerzo de nuestro generoso pueblo sería aparente y artificial, mientras no fuera conjurado y extirpado el prevalecimiento de la amenaza impune que cernía sobre el país la delincuencia trujillista incrustada en el seno de los aparatos armados y oficinescos de la nación, mientras no fuera combatida y vulnerada la vigencia del dominio intocado de los latifundistas feudales domésticos y de los invasores imperialistas norteamericanos, que son fuente y la base de la anormal actuante pervivencia de los personeros y métodos delictivos y tiránicos que caracterizan a esta hora deplorable que vive el conglomerado dominicano".

"Más, nuestras admiraciones e instancias para la yugulación de esas acechanzas que incidentaban el decurso de la vida del país, silenciada y desoída por la insensibilidad o el recelo de los sectores y organismos llamados a recogerlos y alentarlos, no pudieron convertirse en una salvaguarda concreta y efectiva para impedir esta lamentable desgracia que ahora afecta por igual a tan múltiples y dispares agregados humanos de la nación, incluyendo a muchos que ni pudieron presentirlo y a otros que no quisieron creerlo".

"Numerosas personas han tenido que reconocer que una vez más teníamos razón cuando proclamábamos que el ajusticiamiento del tirano como individuo no significaba la extinción del despotismo como sistema para el país. Esas personas, antes incrédulas o desconfiadas, habrán comprobado la verdad de que, tal como dijéramos reiteradamente, los trujillistas no habían sido destruidos, sólo se habían disfrazado, en connivencia con los maniobreros y oportunistas de siempre, para poder mantener latente sobre el curso de nuestra historia el influjo abominable de su yugo ingrato, hoy resurrecto y desencubierto".

"De nada valió nuestra alerta en torno al modo y al designio que inspiraban las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Destinados a confundir a y turbar la orientación y el ritmo de la marcha y la lucha de nuestras grandes masas contra la delincuencia trujillista, los comicios que se celebraron en esa fecha les fueron impuestos al pueblo precipitada e improvisadamente, fundiendo las elecciones generales y las constituyentes y sin liquidar los gérmenes y remanentes del despotismo palpitante, que sólo había sido decapitado, no erradicado, el 30 de mayo de 1961".

"Y aunque la sublevación moral de la ciudadanía pudo frustrar la farsa electorera, derrotando las manipulaciones continuistas de la Unión Cívica Nacional, ello no redundó en desaliento para las intenciones reversibles de los irremediables enemigos del pueblo".

"Y ante el fracaso del fraude que pretendieron, habían de recurrir luego al empleo de la violencia que desataron".

'A tal fin contribuyó la vacilación del gobierno electo y la destemplanza del partido gobiernista, el cual fue reacio para discernir la justeza y validez de la unidad combativa de las masas, único dispositivo idóneo al cual podía fiarse la seguridad de que la voluntad consagrada en las urnas iba a ser respetada'.

"En ese sentido, nosotros incoamos diversas fórmulas y adelantamos variadas iniciativas, desde la propuesta de un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL, que hicimos con antelación al 20 de diciembre, como alternativa a la farsa electorera, hasta el proyecto de un FRENTE PATRIOTICO ANTITRU]ILLISTA, cuando, después de celebrados los comicios con el resultado conocido, los trujillistas y sus secuaces derrotados por los votos del pueblo, empezaron sus desacatos".

"Hoy, cuando todas nuestras previsiones y advertencias han sido confirmadas por los hechos ostensibles y contundentes que sucedieron el 25 de septiembre de 1963, cuando reaparece desnudo y lacerante el trujillismo, el propio pueblo trasponiendo los falsos pudores y las atildadas cautelas de los conductores que lo habían llevado a la inconciencia y a la pasividad, se ha lantido unido y aguerrido a las calles, en demostraciones de irritación y rebelión unánime contra los delincuentes trujillistas y sus encubridores y auspiciadores" .

"En estos instantes han dejado de predominar los antagonismos de reaccionarios y progresistas y están relegadas las divergencias ideológicas o confesionales que los separaban u óponfan, aunados todos contra el peligro común y el enemigo simultáneo que es el trujillismo renaciente.

Actualmente sólo hay una línea divisoria y deslindante. Aquella que contrapone a trujillistas y antitrujillistas, a los parias y a los patriotas, a los partidarios del atropello a los del orden".

"No pudieron dividir al pueblo las paganas y profanatorias concentraciones llamadas burlonamente cristianas, que mezclaron la religión y la política para justificar el Golpe de Estado, así como no pudieron despintarle a éste el tinte netamente trujillista que lo califica, aunque mezclaran los "pichones" de Trujillo con los desprestigiados supervivientes del grupo ajusticiador del tirano".

"Ante las provocaciones reiteradas de los enemigos del pueblo, nosotros, los militantes del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 14 de Junio, hemos dado frecuentes y sólidas muestras de entereza y templanza".

"Más, ante la efervescencia combativa de las masas contra los golpistas trujillistas y sus encubridores, como antitrujillistas por antonomasia, como representantes consecuentes y resueltos del pueblo dominicano, nos hemos visto abocados a escoger esos medios y terrenos heroicos para rescatar y enaltecer la legítima lucha popular por la constitucionalidad, la paz, la justicia social y la independencia nacional".

"Al elegir este camino en el cumplimiento de esa misión, nosotros los hombres y mujeres del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 14 de Junio, nos consideramos sublevados contra el gobierno de facto existente, que tiene sus fundamentos de la súper explotación y el subdesarrollo de nuestro país, al cual impone, además de miseria, tiranía, y además de atraso, alineación".

''Al emprender esa lucha, que llama a desatar la violencia legítima y procedente, justa y necesaria del pueblo contra la violencia injusta y depredadora de los potentados y sus secuaces, lo hacemos abogando por el artículo 81 de la Constitución, que declara auténtica y justificada la resistencia encaminada a la protección de los derechos humanos consagrados, que sean resultantes de la soberanía del pueblo y régimen demostrativo".

"No hemos escogido este camino caprichosamente; no hacemos otra cosa que traducir a voluntad del pueblo manifestada públicamente mediante manifestaciones populares y comunicados por la prensa".

"Lo habíamos vaticinado ante el Altar de la Patria el 14 de Junio de 1962, cuando en voz de nuestro líder y hoy Comandante Supremo Dr. Manuel A. Tavárez Justo, dijimos: "Somos partidarios de la lucha política, pacífica y legal. Pero si los eternos enemigos del pueblo en su innoble tarea de mantener y ampliar sus intereses y privilegios desatan contra el pueblo la violencia política, haremos uso de la violencia justa y necesaria de la mayoría oprimida, porque identificado con la lucha del pueblo el 14 de Junio" sabe bien donde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y a ellas iremos siguiendo el ejemplo de los héroes de junio de 1959, y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, el derecho, la justicia y el espíritu de la revolución, porque no nos quedaría entonces otra alternativa que la de Libertad o Muerte".

"Ante la renegación de los que se fingieron antitrujillistas y ante la deserción de los que se fingieron constitucionalistas, nosotros asumimos esta lucha por la recuperación y ampliación del régimen abatido y por la liquidación de la delincuencia trujillista",

"La hora llama a la restitución y mejoramiento del régimen constitucional derogado por el Golpe de Estado. Esa misma restitución y ese mismo mejoramiento acondicionan y enriquecen las perspectivas de la revolución que nosotros auspiciamos".

"Más, la intransigencia de los golpistas domésticos o de los intervencionistas norteamericanos, lo mismo que el componendismo de los sectores oportunistas del PRD yel PRSC, pueden crear nuevas condiciones favorables a la LIBERACION NACIONAL, por lo que esta meta puede ser abreviada y acelerada, y transformándose este combate constitucional y antigolpista en una resistencia por la revolución reivindicadora que es nuestra misión fundamental".

"El pueblo debe emerger de esta experiencia amarga y triste con garantías, protegido adecuada e inmediatamente contra las causas y efectos de este atentado criminal que hoy lo conmueve y afecta".

"En la lucha que hoy continuamos con un movimiento insurreccional, caben todos los que no tengan complicaciones delictivas con el pasado régimen o con los golpistas, sean ellos civiles o militares. No es hora de revanchas, ni de venganzas. Es hora de rescate y revalorización. Más es hora de lucha y es hora de guerra".

"Cuando todas las garantías corren peligro y la independencia se halla a riesgo de ser comprometida preciso es que la sociedad se conmueva, que asuma sus derechos y salve sus libertades por medio de la insurrección. El remedio es tremendo, pero necesario". LUPERON.

"Es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar, y quien deja de promover la guerra inevitable". JOSE MARTI.

"Dominicanos: yo no vengo cual perturbador armado del puñal del asesino alevoso, ni con la tea del incendiario salvaje. La misión que tengo y la que me he impuesto yo mismo es la de un soldado civilizado y cristiano. No es mi propósito exaltarlos a una inútil rebelión, pero sí es mi deber como libre, haceros comprender que la insurrección no es un crimen cuando ella ha llegado a ser el único medio para sacudir la opresión; pero sí es un crimen, no pequeño, el indiferentismo que la sostiene y alimenta". MELLA.

LIBERTAD O MUERTE

Dr. Manuel A. Tavárez Justo.

Comandante Supremo del Movimiento

Revolucionario 14 de Junio