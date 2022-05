En la Escuela de la señora Viviane Boulos

Para mi generación, muy pocos teníamos la intención de ejercer la traducción y la interpretación como profesión. Pero una vez que el atrevido aprendiz se acostumbre al perfume de los diccionarios, esta disciplina apasionante se impone lentamente y borra todas las demás habilidades. La señora Viviane Boulos me enseñó a enfrentar los retos de la cabina de traducción simultánea, a mediados de los años noventa, después de mi bautismo de fuego en el cuerpo de traductores de la policía militar estadounidense y las fuerzas multinacionales.

«Un día, descubrí a unas magníficas damas en mi ciudad sin princesa. Estas pocas líneas para rendirles homenaje. Tan discretas, casi inexistentes en los álbumes fotográficos de recuerdos oficiales; poéticas, guerreras cuando es necesario, luchadoras incansables, en la primera línea de las relaciones diplomáticas; defendiendo el verbo y sus comas, el sinónimo y sus traiciones; un vaso de agua entre dos cigarrillos. Por último, diosas desconocidas por la Real Academia. De corazón, ¡gracias por tolerarme!» (GM, 2013).

Nuestra difícil, delicada y maravillosa profesión tiene como armas: el diccionario, los glosarios y la gramática; abiertos en nuestras manos, las 24 horas al día. Como responsabilidad, generalmente rodeada de discreción y confidencialidad, algunos traductores-intérpretes evitan, cuando es posible, las fotos de recuerdo. Bajo los gobiernos de Dumarsais Estimé (1946-50), Paul E. Magloire (1950-56) y los Duvalier (1957-86), el traductor-intérprete con experiencia tenía rango de médico de urgencia. Con la llegada de equipos gubernamentales, aparentemente conscientes de las exigencias globales de la profesión, la falta de consideración de ciertas administraciones raya, sin embargo, en el analfabetismo. En un país como el nuestro, cuando uno tiene la inmensa suerte de haber sido bautizado bajo el liderazgo de Viviane Boulos, aprenderás a tener confianza en ti mismo.

Durante una de las muchas conferencias internacionales tras el terremoto de enero de 2010, la señora Boulos sorprendió notablemente a los asistentes. Fue una tarde fantástica en el Caribe, centro de convenciones. Un economista extranjero de gran reputación estaba impartiendo una charla, con el lenguaje lleno de doctos tecnicismos. De forma mágica y sin disponer del texto de la conferencia, nuestra Viviane Boulos supo instalarse en la mente del ponente; lo que ayudó a la asamblea. La sala Caoba se estremeció con los aplausos.

A principios de este mes, mientras progresaba en mi documentación sobre la historia de los libaneses y sus descendientes que han marcado el siglo XX en Haití, nuestra distinguida profesora me envió un clásico de la historiadora Brenda Gayle Plummer. Ni siquiera sabía cómo dar las gracias, sabiendo que a menudo hay que subrayar el agradecimiento. También me gustaría confesar que no he olvidado la primera vez que me encontré con la Sra. Boulos, en el bufete del Dr. Jean Claude Léger, un lejano viernes de los años 90