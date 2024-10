Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/10/2024 · 12:03 AM

PRESA DE TAVERAS

Rafael Salazar y Rossy Ruiz, administrador y presidente del consejo de la Empresa de Generación de Energía Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), respectivamente, transformaron para bien la relación institucional de esta entidad con Santiago y el Cibao.

Antes de estos funcionarios y sus especialistas, Santiago sabía poco del EGEHID. Este desconocimiento acontecía no obstante que el Cibao es el ícono hidrográfico más importante de la isla. Con ríos, cuencas y presas de mayor superficie acuática. También con más 23 embalses, de 34 de República Dominicana.

Con 24 mil Km2 de unidades hidrogeológicas para recarga de acuíferos. Acuíferos que se encuentran en la península Samaná, valle del Cibao, cordilleras Septentrional y Central, como formaciones geológicas del subsuelo con capacidad para almacenar y aportar agua.

Hoy, Santiago la provincia decana de la generación hidroeléctrica, al fin logra una armónica reciprocidad con EGEHID. En materia de desarrollo estratégico y ordenamiento territorial, esta entidad hace una significativa contribución en la generación de proyectos y normativas de impacto.

La actual gestión del EGEHID concretó convenios con el Plan Estratégico Santiago 2030 (PES). Igualmente, con la Universidad ISA y el Fondo Yaque. También para apoyar un auténtico plan estratégico del sistema montañoso central de Santiago. Asimismo, para promover una alianza con otros planes estratégicos, como San Cristóbal y además para servir como observatorio de varios proyectos.

Por igual, en el contexto de la construcción de la presa hidroeléctrica de Las Placetas, el CDES www.cdes.do da seguimiento al conjunto de proyectos del entorno territorial de esta hidroeléctrica diseñada. Especialmente en los municipios San José de las Matas, Jánico y Sabana Iglesia y sus cinco distritos de Las Placetas, El Rubio, La Cuesta, Juncalito y El Caimito. Proceso que recibió del senador Daniel Rivera y de la gobernadora Rosa Santos, un impulso decisivo.

Hace ocho años tuvimos el primer contacto institucional con EGEHID luego que BID seleccionara a Santiago como ciudad resiliente de América. Nos costó conseguir entrevistas para que IH Cantabria, IDOM y CDES tuviéramos datos actualizados sobre las presas del Cibao.

La asistencia técnica del BID por 1.2 millones de dólares se impuso. Lo que permitió realizar estudios y diseñar proyectos para colocarnos como la primera metrópoli de Centroamérica en realizar, vía el CDES www.cdes.do, un inventario de gases efecto invernadero (GEI); un análisis de riesgos derivados de inundaciones y sismos, así como una proyección de crecimiento de nuestra huella urbana hasta el año 2050. Proponiendo proyectos de adaptación climática que están en ejecución varios de ellos por la EGEHID de Rafael Salazar y Rossy Ruiz.

La EGEHID es un pilar para adaptar la Nación al Cambio Climático. República Dominicana como parte Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), está comprometida en una estrategia mundial de adaptación para reducir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivada del consumo de combustible fósiles para la generación energética.

Estudios realizados en Santiago por el Programa de Ciudades Sostenibles del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), se aprobó una Hoja de Ruta de Mitigación al año 2050. Se ha planificado integrar la limitación y el control de las emisiones de GEI desde para garantizar sostenibilidad del municipio, la metrópolis y la provincia. Para reducir riesgos y vulnerabilidades y salvar miles de vidas.

La energía hidroeléctrica tiene una relación con la contención del cambio climático. Primero, facilita el control de las emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de la ignición de combustibles fósiles. Segundo, gesta la mejoría en disponibilidad de agua acumulada para la generación energética.

En este escenario la EGEHID, junto al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), tiene mucho que aportar para la ciudad capital y novia del Yaque de Norte. Para la Hoja de Ruta de Mitigación que debe reducir las emisiones per cápita a valores menos de 2 tCO2e establecido por PNUD para controlar el cambio climático, sus riesgos y peligros para la vida y la economía. Este objetivo implica un programa de reducción neta de las emisiones de GEI por el orden de más de 1.5 t CO2e per cápita al 2050. Es decir hoy, Santiago genera 3.32 tCO2e per cápita promedio y debe reducirlo a valores de 2 tCO2e o menos.

EGEHID subraya que la energía hidroeléctrica representa a nivel mundial, el 70.0% de la capacidad de generación renovable, un porcentaje que se eleva a más del 80.0% en otros países de América Latina como República Dominicana, según valores, indicadores y datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

La EGEHID juega un papel clave en la implementación en la República Dominicana del Acuerdo de París. Tiene el reto de que la construcción de la nueva Presa de Las Placetas se convierta en una referencia de adaptación climática mundial. Administra actualmente 27 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 624.5 megavatios de energía renovable. La generación promedio anual que tenemos como EGEHID es igual a 1,480 gigavatios hora (GWh), lo que representa aproximadamente el 12% de la producción energética del Sistema Eléctrico Nacional.

EGEHID actuando en el contexto operativo y estratégico de la implementación de la Presa de Las Placetas, está comprometida a que en Santiago y en especial en los municipios y distritos municipales de San José de las Maras, Jánico, Sabana Iglesia y Baitoa, los servicios sociales, de agua y saneamiento sean relanzados aportando la debida cobertura y capacidad resolutiva a las comunidades del entorno.