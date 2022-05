Elecciones en Colombia

El próximo domingo 29 de mayo de 2022 Colombia llevará a cabo elecciones nacionales para los cargos de presidente y vicepresidente 2022-2026. Hay 6 candidatos, pero 3 de ellos aparentan marcar números a considerar en las encuestas sobre la intención de voto. El primero de ellos es Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá (destituido de ese cargo). El segundo es Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín. El tercero es Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga.

Petro luce sólidamente posicionado, pero no lo suficiente para alzarse con el triunfo en primera vuelta. En las últimas encuestas se sitúa ligeramente por encima del 40%. Tal vez a causa de los traumas sociales generados por la confluencia entre guerrilla y narcotráfico, Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda. Aunque Petro ha obtenido notables resultados electorales en el pasado, el matrimonio entre izquierda y presidencia nunca había estado tan cerca de producirse.

Según los especialistas, Gutiérrez -segundo en las encuestas- se ha presentado como el anti-Petro. De allí que probablemente por eso y por la ausencia de propuestas claras -más allá que servir de muro de contención contra Petro- su crecimiento se haya visto limitado en aproximadamente un 25% de la intención de voto. Se le ha criticado que la propagación del temor anti-Petro ha constituido, prácticamente, el eje central de su campaña. Viene muy asociado al uribismo. Son conocidas las dificultades que hoy acompañan a esa corriente, tanto desde la perspectiva de la figura de Uribe como desde la arista del legado del actual presidente Iván Duque. A dos días de la primera vuelta electoral, parece que a Gutiérrez se le acaba el tiempo para replantear su figura en el imaginario del votante colombiano.

Por su parte, Rodolfo Hernández -empresario de la región de Santander- ha retomado parte del empuje que tuvo al inicio de la campaña. Hoy día las encuestas lo posicionan en aproximadamente un 20%, pero sus simpatizantes refieren que va a quedar en segundo lugar. Algunos analistas plantean que el voto útil es en primera vuelta y es por Hernández. No se descarta que su resurgir tenga origen en el cansancio de la población a raíz de la polarización izquierda-derecha personificada por Petro-Gutiérrez. Ha sido tildado de populista y autoritario. Se ha cuestionado su visión empresarial y regionalista y, por ende, falta de visión de país. Ante una petición de un ciudadano de que enviara un saludo a la población del Departamento del Vichada, Hernández preguntó “¿Vichada? ¿Qué es eso?”, mostrando desconocimiento de una comunidad históricamente descuidada por el gobierno. Hernández, no obstante, ha cooptado los espacios que en principio pertenecían a Sergio Fajardo, quien en las elecciones de 2018 quedó en tercer lugar y ha pretendido representar una ‘tercera vía’, es decir, una vía alterna a Petro y a Gutiérrez.

Me da la impresión que, en términos electoralmente cuantitativos, en segunda vuelta Hernández está mejor posicionado que Gutiérrez para enfrentar a Petro