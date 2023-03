El verdadero y real concepto de una aerolínea nacional

Cuando usted aborda un avión en cualquier país del mundo sea su viaje de negocios o turismo, preferiría hacerlo en una aerolínea de su país de origen o una que identifique el país de destino de su viaje, razones naturales, nacionalistas o por la curiosidad o interés de empezar a conocer algunas de las particularidades del país y sus gente, lo que podría ayudarle en sus negocios o aventura. Naturalmente que además toma en cuenta el aspecto económico que en ocasiones deja de tener mucho peso si se le ofrecen al viajero otras atenciones que son suficientes para compensar con crece estas diferencias económicas.

Regularmente las líneas aéreas de los países suelen con sus nombres identificar al país que corresponden y esto es lo que mayormente ocurre, si damos una mirada a algunas grandes naciones y la denominación de sus aerolíneas.

En los Estados Unidos de Norte América, sus cinco principales aerolíneas llevan los siguientes nombres, American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines y Sky West Airlines. Lo mismo en los países de América Latina, como es el caso de México, con Aeroméxico, Aerolíneas Argentina de Argentina, Compañía Panameña de Aviación(COPA), LACSA en Costa Rica, Aerovías Nacionales de Colombia(AVIANCA). Igual sucede en Europa y los países asiáticos, IBERIA en España, ALITALIA en Italia, Air France en Francia, LUFTHANSA de Alemania, Air India en la India, China postal Airlines de China, todas estas por señalar solo algunas de las tantas que suelen identificar a sus respectivos países.

Esta costumbre debería tener un mayor uso en el caso de un país receptor turístico, como es la República Dominicana, por ahí debe empezar el trabajo de una aerolínea dominicana, que es una promoción para el país y a la vez, aunque usted no lo crea, el hecho de identificar su país a través del nombre de la aerolínea contribuye a que esta se beneficie con un aumento de la demanda por pasajeros turistas que prefieren empezar a conocer el país al abordar la aeronave. Lamentablemente a esta fecha no existe en la República ninguna aerolínea que identifique con su nombre al país, quizás porque muchos inversionistas consideran que el uso de nombres de origen anglosajón le da mayor realce y posibilidades de escalar mejores posiciones en el mercado aéreo de pasajeros del país, lo que no es correcto y parecería que ello responde a transculturación que termina sustituyendo en mayor o menor grado su propia cultura en estos casos los nombres.

Entendemos que independientemente de las regulaciones que existen en el país para que una aerolínea se considere dominicana, de acuerdo con la ley(491-06), que requiere que el capital accionario sea al menos en un 35% de inversionistas dominicanos, lo cual es un requerimiento que en la práctica resulta muy fácil de evadir; lo importante al final del día es que la aerolínea haga el trabajo como tal y que represente al país, exhibiendo su esencia e identidad y que sus actuaciones sean digna representación de la patria.

El nombre de la aerolínea es importante para identificar al país, pero esto solo debe ser el comienzo, ya que en sus operaciones deberá actuar como tal, utilizando personal dominicano, ya que existen en el país para cubrir prácticamente todas sus áreas, es decir, personal de vuelo(pilotos y sobrecargos), personal de mantenimiento, operaciones de vuelo, mercadeo y administración y además promover durante sus vuelos el país.

Aunque algunos personajes que interactúan en el sector de la aviación comercial nacional consideran que esta se encuentra en estos momentos en el punto mas alto de su historia, es incuestionable que existen en el país varias líneas aéreas que se consideran dominicanas cumplan o no con las leyes del país. Ahora de lo que no hay dudas es que, empezando por sus nombres, siguiendo con la composición de su personal, no creemos que ciertamente estas representan los verdaderos valores de una aerolínea nacional. Indudablemente que la conectividad aérea del país ha mejorado, pero el aumento de la demanda de asientos se ha ido distribuyendo entre un numero cada día mas numeroso de aerolíneas extranjeras que se distribuyen entre ellas el pastel, por el deterioro que ha venido sufriendo la aviación nacional comercial en los últimos 40 años.

Las verdaderas líneas aéreas nacionales, merecen y requieren el apoyo estatal, como lo hacen las grandes naciones, no importando los tamaños de sus flotas, entendiendo la complejidad de esta actividad y los beneficios que arrojan a sus países