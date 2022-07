“El verdadero amor perdona”: Grupo musical Maná

En este artículo hago un análisis de la composición El verdadero amor perdona de Fher Olvera, del grupo de rock Maná. Trato de aportar a la prevención y construcción de una cultura amorosa entre los humanos, de empatía, de libertad…

El amor, la alegría… son emociones, sentimientos, ensueños, imaginarios, subjetividad, que nos dan sentido de felicidad, y que deseamos estén presentes, antes de que se tenga una relación de pareja; mucho más se desea que el amor y la alegría estén presente durante una relación; y yo agrego, que sobretodo debemos lograr empatía cuando se terminan las relaciones de pareja.

Se trata de construir una cultura colectiva de naturalizar las rupturas, y continuar asociándolas con la admiración, y el respeto que valoramos cuando nos enamoramos y al hacer ese “pacto” llamado pareja. Estos análisis los podemos hacer en grupos de terapia, en cualquier grupo, en clases de psicología, literatura, filosofía, antropología…

A veces, en las poesías, en las composiciones, se logran hermosas imágenes para describir todo lo que está presente cuando una pareja se siente enamorada, cuando se cometen fallas, y también lo que se siente y puede suceder cuando se termina. No hay que desdeñar que las rupturas han solido inspirar hermosas construcciones poéticas. Este es el caso de esta composición: El verdadero amor perdona.Mas hay que recordar que el verdadero amor perdona, pero que no tiene que continuar con los mismos términos, podemos perdonar y bendecir en la distancia.

A continuación, coloco acá la composición “El verdadero amor perdona”,del grupo Maná. Además de exponer las letras, presento un poco de análisis, aportando un granito de arena a una cultura estética en la escritura romántica, valorando lo que creo está lleno de empatía, de poesía; lo que está lleno de posibilidades cuando en una relación se falla; y también planteo lo que creo es tóxico, es decir, dependencia, apego no saludable;pero, en general, la propuesta del perdónes recomendada para una vida saludable.

La canción y las letras están contenidas​ en el tercer sencillo 2​3​4​ del álbum Drama y luz de la banda mexicana de rock Maná. La canción fue escrita por Fher Olvera y producida por Fher y Álex González.Análisis disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/El_verdadero_amor_perdona

El video y la canción disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Q21oI-UIdVI&list=RDQ21oI-UIdVI&start_radio=1

Acá las letras. Detrás de cada párrafo, el análisis.

“EL VERDADERO AMOR PERDONA”

Autor: Fher Olvera, grupo Maná

Párrafo 1

“Tienes todos los espacios

inundados de tu ausencia

inundados de silencio

no hay palabras no hay perdón”

Análisis:Es una descripción hermosa ante una ruptura, de lo inmenso del significado de ese amor que se ha ido, se nota que ha ocupado muchos espacios, se nota que se siente la ausencia, que ha quedado mucho silencio, ha habido significativa comunicación, y que se espera un perdón. A pesar de la tanta nostalgia, no se siente un estado de alienación, sino que son imágenes que expresan que un gran amor se ha ido, que no ha habido entendimiento, ni perdón, de parte de una de las partes…

Párrafo 2

Tú me tienes olvidado

no respondes al llamado

no eches tierra a la palabra

me condenas a la nada

no me entierres sin perdón.

Análisis:Creo es natural constatar el olvido, desear que se responda a un llamado, desear que no se entierre lo pactado, y también percibo que es natural esperar un perdón.

Pero siento que no es saludable que una persona crea que una ruptura signifique condenarle“a la nada” y “que se pueda enterrar”a alguien porque se termine una relación; estas afirmaciones no creo que sean saludables.

Párrafo 3

Mira corazón que es el engaño

se revierte y hace daño

se revienta en el aire

como pompas de jabón

cómo pude haberte yo herido

engañarte y ofendido

alma gemela no te olvido

aunque me arranque el corazón

Análisis:De estas letras podemos aprender lo lamentable que el engaño, que esto se revierte, que hace daño, debemos cuidarnos de no herir, engañar, ofender…. Sobre el alma gemela,pienso que pueden seguir siéndolo aunque se termine una relación, puede continuar la admiración, el apoyo, el respeto, la empatía; pueden compartirse objetivos sociales, políticos, espirituales, trascendentales…Creo que también pueden ser almas gemelaspersonas que ni se conozcan, ni compartan la existencia en un mismo tiempo, pueden ser madres, padres, hijas, hijos, hermanos, vecinas, vecinos, hermanas, otros parientes, amigas, amigos, compañeros de activismo social, político, compañeros/as de estudio, de trabajo, etcétera. ¿^Podría ser posible que todas y todos los humanos seamos almas gemelas en empatía?

Acerca del olvido, no creo es necesario olvidar lo bueno en cada relación.

Párrafo 4

Ay el rencor que nos envenena

nos hace daño

aunque no regreses corazón

haz de perdonarme

el verdadero amor perdona

no abandona

no se quiebra no aprisiona

no revienta como pompas de jabón

Análisis: En este párrafo rescato como una afirmación plena en cualquier relación, que el verdadero amor no aprisiona. También rescato como saludable el que la persona esté clara de que la otra persona puede no regresar y a pesar de eso se debe tener y desear el perdón.

Párrafo 5

Un error es algo humano

no justifico la traición

los amantes verdaderos

se comprenden se aman y se

olvidan del rencor.

La noche empieza a amotinarse

de sueños rotos y el dolor

y me revuelco en la cama

aferrándome a la nada

implorando tu perdón.

Análisis: Percibo como alienantes, no saludables, los contenidos de que los amantes verdaderos se comprenden y se aman, y se aferran a la nada… Aferrarse a la nada es vaciarse, es renunciar a estar en la realidad y las posibilidades del amor propio, a los demás, a tener amores con la naturaleza, con la política, los colectivos…

Párrafo 6

Mira corazón cuánto te extraño

pasan días pasan años

y mi vida se revienta

como pompas de jabón.

Análisis:Igual pienso que un verdadero amor puede recordarse siempre, creo es un signo de agradecimiento y de grandeza. Creo no es saludable que la vida se revienteporque haya terminado un amor.

(Párrafos repetidos)

Cómo pude haberte yo herido

engañarte y ofendido

alma gemela no te olvido

aunque me arranque el corazón.

Ay el rencor que nos envenena

nos hace daño

aunque no regreses corazón

haz de perdonarme.

El verdadero amor perdona

no abandona

no se quiebra no aprisiona

no revienta como pompas de jabón.

Un verdadero amor perdona

un verdadero amor perdona

si el amor es verdadero

no se quiebra no abandona

si el amor es verdadero

no se quiebra no abandona

De estas letras quiero reafirmar las expresiones que el amor no aprisiona, que se puede pedir perdón, esperar el ser perdonado, que se debe perdonar; pero no significa que hay que regresar a una relación que no deseamos continuar.

Más, lamentablemente, existen los apegos dependientes y no saludables. Pueden estar presentes las heridas cuando nos decepcionamos y decepcionamos, más debemos saber curarlas, y es una responsabilidad de cada persona, saber seguir amando todo y a todas y todos.

Cuando una relación de pareja termina debemos dejar permanecer los mejores deseos para con la persona en la que hemos estado en esta relación; como se dice: “terminemos en buenos términos”.

Hay que poder terminar una relación y continuar los proyectos de vida que le dan sentido a nuestra existencia, independientemente de que estemos con parejas o sin parejas.

A veces nos aprisionamos en relaciones donde no somos felices, por automatismos, o porque seguimos mandatos culturales como robots, hacemos de personajes, libretos, como los de las series, películas novelas, canciones, programaciones religiosas, familiares, culturales, imaginarios, que casi siempre son dominantes, hegemónicos…, los cuales no salen de nuestras interioridades, donde ahí no está presente nuestra propia conciencia.

A veces, con pocas definiciones propias, asumimos compromisos, relaciones…sin conocernos lo suficiente, y podríamos buscar al querer tener parejas para satisfacer expectativas sociales, culturales, económicas, políticas… Si no se puede continuar porque vamos cambiando debemos ser auténticos, valientes, aprender a respetar y desear lo mejor a los demás en la distancia. Algunas personas también se unen en pareja para llenar vacíos, o por conveniencia, o para hacer coros, para buscar ser completos a través de otras, otros…

Recordemos que el verdadero amor solo puede construirse en libertad, lejos del miedo