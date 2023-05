En algún lugar de la web del que no quiero acordarme, se nos ha dicho que para el fotomontaje se usó la inteligencia artificial. Y si vemos en detalle, hay manos de un profesional. En la foto (que dio la vuelta al mundo), aparece el papa Francisco como todo un llou, con jacket overiszeblanco y enorme crucifijo. Aparte del gran swing que tiene Francisco, es un hecho que se esparció como humo de bomba lacrimógena o clásica pólvora.

Esperando un gran entretenimiento (después se volvió ná), vimos los videos de la coronación de Carlos III. No hubo espectáculo en ello, pero la corona estaba tan repleta de piedras preciosas que todo el mundo se asombraría. Lo que sí vimos fue un video de la preciosa Kate Middleton recibiendo de una persona de la calle un manojo de flores. Recibimos la noticia de que los artistas que participaron en el evento fueron Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli y el grupo Take That. Un momento notorio fue cuando el vigilante dijo: ¡God save the King!

Con una suerte de ganador de Loto, tenemos otra foto de Bergoglio en la que se ve con unos zapatostennis. La respuesta sí ha llegado de él: “la IA debe usarse de manera inteligente”. Este es un papa moderno y con swing, quizá mucho. A algunos no les gusta tanto. Me acuerdo que en el papado de Juan Pablo Segundo si llamabas por teléfono al Vaticano, cosa que hice, te salía una grabadora en italiano: “el mensaje papal no disponible en español”. Fue en la época en que Juan Pablo Segundo vino a República Dominicana. Como ocurrió antes en México, la multitud lo aclamó en las calles. Recuerdo que, como en otras partes de la ciudad, en la Bolívar todo el mundo salió para saludarlo. Es clásico en estas trasmisiones televisivas el uso de un helicóptero, como vi que gente de TvAzteca hizo en aquellos años.

Por otro lado, se hacía viral un video estrambótico en el que el presidente norteamericano tropieza al subir la escalera del Air Force One: tenemos que ver esto y mucho más de una oposición que tendrá algo más que decir que las intenciones de Stormy Daniels y su noche apasionada con Trump. Otro video propugna por la idolatría donde aparece Trump con la nota “cuando Estados Unidos tenía presidente”. Ahora mismo, el expresidente tiene que manejar muchos problemas.

Una nota especial: dice Hillary en sus memorias que cuando lo conocías en la universidad, sabías que Bill Clinton iba a ser presidente. Esto implica toda una teoría de los talentos y del carisma, esto último lo hemos visto en algunas personalidades públicas dominicanas.

Hace dos semanas, me envió una persona muy inteligente una captiondonde sale la conversación entre Putin y su par chino Xi Jing Pin. Me asombré de que el presidente ruso guasapeara en inglés a lo que este amigo me dijo que entendía que era una traducción.Decía esa conversación que ellos estaban “liderando los cambios globales”. La respuesta de Putin traducida al inglés: I agree. En la pantalla, que sospechamos que puede ser fake, Putin terminaba: have a safe journeyque traducido sería algo así como “ten un viaje seguro”