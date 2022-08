Escuchaba The Blow Monkeys, una agrupación que se las trae. Uno pone esta música para sentirse “moderno”. Una nota que surge desde la nada. Hay que tener algo claro: el sentimiento de modernidad es común a todas las épocas. Esto no es nada nuevo: siempre fuimos –los hombres, vamos–, modernos. Mucho tiempo atrás, en el Agora Griega, fueron modernos. Robert Louis Stevenson fue moderno como si escuchara Wandering Star,de los australianos.

Tengo un libro que no tiene nada que ver con remakes. A fin de cuentas, no sé si se ha hecho otra edición en Puerto Rico. Un argentino –Angel Jorge Casares– tiene claro lo que dice: analiza la historia de la filosofía, así como lo hizo Bertrand Russell. Le preguntaron a alguien que eligiera tres libros para llevar a una isla desierta y entre esos tres libros estaba nada más y nada menos que la Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell. Tengo la ligera impresión de que la pregunta se la hicieron a Borges.

Las letras –las lyrics–, de The Blow Monkeys, banda formada en 1981, se leen en una época de Post Malone, un tipo que también se las trae. Uno se pregunta la cantidad de gente que entra a diario a las plataformas musicales. Esos datos están en algún lugar: nos parece que deben ser revisados. Imagina uno una historia de la música en función de esos datos. Se narra en algún lugar –creo que en el libro de Jordi Sierra y Fabra–, que McCartney tiene un montón de partituras que no ha dado a la luz. Uno espera que salgan al público, lo mismo que sucede con algunas teorías políticas. ¿Teorías políticas? Huele a Ortega, otro tipo que lo tenía claro. Nos decía que “en las creencias se estaba y las ideas se tenían”.

Un montón de gente protesta en Recoleta por el asunto de Cristina: llenan la calle. Cristina ha denunciado las razones por las que se piden 12 años, al tiempo que se habla de debate en Brasil. Lula y Bolsonaro están en las noticias, lo mismo que pasa con Cristina que, para algunos, ha tomado visos de proceridad. Lula dice que la esclavitud terminó en 1888 y hace una vindicación de los trabajadores.

Minutos después, pongo Mitre. Me da la impresión de que la sociedad argentina debe ser espiada en los últimos días. Lo mismo sucede aquí: un amigo argumenta que por un quítame esta paja, pueden dispararte en un parqueo. The Blow Monkeys, vuelve a sonar y uno piensa que cuando una canción exige un remake se debe a que la entendemos: el remake del video de Rick Astley fue lo que me llegó este fin de semana. Hace más de treinta años, se recuerda que en los baños del Hotel Jaragua se escuchaba Rick Astley, 1991. Su disco Whenever you need somebodyse pegó tanto que uno no sabe si hubo otro éxito de esa magnitud en los años posteriores.

Toda una generación creció con la hacedora, MTV. Sucedió lo mismo con Coldplay: ponían la canción Yellowmas de tres veces en una hora.

El libro de Russell debe ser llevado a la isla, pero nosotros somos una isla que aguanta mucho del lado occidental: desastres ecológicos, gente encaminada a luchar por la sobrevivencia. Viene el dato: un video muestra a un haitiano regado porque su patrón en el lado oriental, le exigía horas extras: le dijo, el haitiano, unas palabras impublicables. Pongo the Blow Monkeys y me parece que la gente va muy rápido. Habrá que esperar a que se nos diga que pasará con Cristina que, como todos recuerdan, tuvo que enfrentar –y con esto no digo nada–, a un juez neoyorquino. Se hacen memes que explican (que intentan explicar), los años de su comandancia. Algunos hablan de las cosas que no se le perdonan: por lo general, asuntos económicos.

Una calle de Santo Domingo lleva el nombre de Ortega y Gasset. No estoy seguro que en el bachillerato se haya dado como lectura los pensamientos del escritor español. Lo que si tengo claro es que Xavier Zubiri y Julián Marías, sus discípulos, si tenían claro en lo que se constituyó después, un largo libro que de seguro se da en las aulas españolas. Hoy somos modernos a ritmo de Tesla. Dice Kamala Harris que la intención es que podamos vivir en la Luna y trabajar allí. Oh Artemis, esperemos nuevas noticias