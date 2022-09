El “rechazo” chileno: ¿es tirar al niño con la batea?

La Constitución posPinochet, que iba a ser refrendada por un plebiscito aprobatorio que resultó reprobatorio, el pasado domingo 4 de septiembre, ¿podría haber sido gradualista y no implementarla todo de golpe (más de 100 nuevos derechos fundamentales)?

Veamos qué nos dice la BBC sobre los 4 factores que explican la división política y social que provoca la propuesta de la Nueva Constitución. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62600803

Tomamos estos cuatro factores con las ideas del texto de la BBC:

1. El texto constitucional:

"Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático". Esa es la primera línea de la Constitución propuesta.

Por primera vez en la historia, el Estado chileno se define como plurinacional.

También reconoce los sistemas jurídicos indígenas, "coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia", e incorpora el consentimiento previo de pueblos y naciones indígenas en materias o asuntos que afecten sus derechos.

En opinión de Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución, que reúne a distintas instituciones locales e internacionales, la discusión en torno a la plurinacionalidad es uno de los factores que dividen las opciones ante el plebiscito. Y muchas innovaciones más…

2. El desempeño de la Convención:

La Convención Constitucional sesionó durante un año y se disolvió de forma definitiva en julio pasado, tras entregar su propuesta. Aunque regulada y definida en el Congreso, representó una instancia inédita en la historia política chilena. En su conformación tras una votación en 2021, la ciudadanía optó mayoritariamente por convencionales independientes, alejados de la élite política tradicional. "La Convención se eligió con un sistema electoral distinto al que tendemos usar en la elección de cuerpos colegiados. Incluyó paridad, escaños reservados, independientes. El problema no es el texto, es que la deliberación estuvo alejada de la política tradicional chilena", sostiene Pamela Figueroa. El caso es que los pueblos indígenas que resistieron la “horda blanca” están en la picota…

3. El papel del gobierno:

En noviembre de 2019, cuando todavía era diputado, Gabriel Boric fue uno de los 11 firmantes del "Acuerdo por la paz y la nueva Constitución" que, de madrugada y en medio de una ola de manifestaciones sociales, abrió paso a la redacción de una nueva carta magna. Casi tres años más tarde, y como presidente, Boric recibió la propuesta constitucional. Este septiembre y bajo su gobierno se definirá el futuro inmediato del proceso que, según los acuerdos firmados entre los partidos de gobierno y dentro de la oposición, seguirá adelante cualquiera que sea el resultado del plebiscito. Está decidido: habrá un nuevo proceso constituyente… ¿El resultado? ¿Otra sorpresa?

4. El cambio:

"Chile necesita cambios" era la principal de las menciones entre las personas que votarían apruebo en el plebiscito, según la encuesta nacional realizada entre abril y mayo de 2022 por el Centro de Estudios Públicos. En segundo lugar, con casi 40% se mencionaban temas asociados a los derechos sociales y la justicia social.

Pero la noción de cambio puede despertar tanto la esperanza como la incertidumbre, insiste la BBC, y en esa opción se juega también la elección entre apruebo y rechazo.

"Lo que vemos en estrategia de comunicación política en la franja es despertar emociones. El apruebo apela a la esperanza. El rechazo apela a la incertidumbre, el miedo. Las campañas simplifican. Y eso nos lleva a un escenario que estará fuertemente afectado por las emociones y los sentimientos". No se razona. No se hace un cálculo probabilístico…

"La pregunta del cambio era muy concreta: quiere cambiar o no. Hoy, la pregunta es distinta… Al haber tanta interpretación, con poca claridad sobre el futuro, en un ambiente además muy tóxico por noticias falsas, las personas no tienen claridad para ver qué es cierto y qué no. Las personas van a votar con el corazón, con el estómago", asegura El Centro de Estudios Políticos para la BBC.

::::::::::

Una perspectiva más íntima e interna de la Comisión encargada de la redacción de la “nueva” no aprobada Constitución, la ofrece France24, en el siguiente enlace: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220906-qu%C3%A9-pas%C3%B3-en-chile-este-4-de-septiembre-y-qu%C3%A9-viene-ahorahttps://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220906-qu%C3%A9-pas%C3%B3-en-chile-este-4-de-septiembre-y-qu%C3%A9-viene-ahora

Gústenos o no, el resultado está estrechamente ligado al trabajo de la Convención Constitucional, formada por 154 convencionales, un 76% de ellos de tendencia de izquierda o independientes, con igual cantidad de hombres y mujeres y representación de 17 escaños indígenas. El análisis de France24 señala el aislamiento de la Derecha Liberal produjo que fuera la mayoría mecánica de izquierda que se impusiera.

El Resultado de una Convención conformada por una mayoría de izquierda.

:::::::::

La nueva no aprobada Constitución propuso cinco reformas sustanciales a la sociedad chilena:

1- Plurinacionalidad, el reconocimiento de las comunidades indígenas y su “propio” orden social.

2- Derechos sociales: las garantías de la salud, vivienda y otras prestaciones que habían sido “privatizadas”.

Seguridad: Redefine el rol de las Fuerzas Armadas en el Estado de Excepción como colaborador de las autoridades civiles.

Sistema político: Deja en el aire la beligerancia porque solo reconoce “buscar el equilibrio entre los poderes del Estado”.

Poder Judicial: Se creará un Consejo de la Justicia que administrará un “Sistema de Justicia” que sustituye al Poder Judicial.

Me parece que como experimento social, el rechazado texto constitucional genera mucha inseguridad, pero el precio a pagar es no hacer realidad un hito histórico como fue la Revolución Francesa. ¿Han perdido este “minuto de gloria” cuando los ciudadanos chilenos han echado a la “guagua” (al bebé en el argot chileno) junto con el agua y la batea (las rémoras que se le eliminaron con el baño)? Usted, ¿qué cree que hubiese pasado si el proceso se diera en Dominicana?