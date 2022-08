El poder municipal en Haití

En 1907, Sténio Vincent, futuro presidente de la República (1930-40) y padre ideológico de los jefes de Estado Dumarsais Estimé, Paul Magloire y François Duvalier, fue alcalde de la capital (17 de enero de 1907-10 de noviembre de 1909).

Se quejaba de la insalubridad de una ciudad en la que los burgueses se encerraban en sus enormes mansiones. Vincent fue también ministro de Obras Públicas (8 de agosto de 1916-17 de abril de 1917).

La tenacidad del Alto Comisionado norteamericano y General de los Marines, John Henry Russell (1922-1930), materializó las primeras grandes obras de alcantarillado de la historia moderna de Haití. Un siglo después, al menos el 70% de estas estructuras siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana.

¿Podemos atrevernos a hablar de la colecta de basura sin poner sobre la mesa la otra cara de las decisiones de inspiración neoliberal que han transformado una gran parte del país en vertedero?

Desde hace muchos años, nos vemos obligados a preguntarnos si las autoridades municipales no forman parte de los sectores que están destruyendo la capital. Recuerdo cómo sus inspectores aumentaron a partir del 2012 los impuestos entre 400 y 500%, en una ciudad en la que la vivienda escaseaba después de la tragedia de 2010. No cabe duda de que recibieron instrucciones de sus superiores, pero cómo es posible que 12 años después del terremoto de enero de 2010, los funcionarios municipales no sueñen con construir refugios, sabiendo que la tierra sigue temblando...

Se dice que el ingeniero-alcalde y coronel retirado de las Fuerzas Armadas Franck Romain soñaba, a principios de los años 80, con complejos de apartamentos para ciudadanos de bajos ingresos.

Desde finales de julio de 2022, hemos oído hablar de las graves dificultades financieras de algunos municipios. Según las declaraciones de un poderoso alcalde, estas dificultades comenzaron hace 27 meses. Hacia 2016-17, inicié tímidamente las observaciones entre los restaurantes populares de nuestras aceras y los empleados de la administración pública. Ya llevaba una década observando la evolución del negocio de la restauración en nuestra capital.

Insisto en recordar que grandes personalidades internacionales fueron ciudadanos de honor de Puerto Príncipe. El 15 de febrero de 1928, el aviador Charles Lindbergh se convirtió en ciudadano de Haití en el ayuntamiento de la capital. En noviembre de 1934, hubo una gran recepción en el mismo lugar para recibir al presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El vicepresidente Richard Nixon fue nombrado ciudadano honorario de Puerto Príncipe (3 de marzo de 1955, Archivos Nacionales de Estados Unidos).

El vicepresidente Richard Nixon recibe en el Ayuntamiento un certificado que lo convierte en Ciudadano Honorario de Puerto Príncipe,03/03/1955; The U.S. National Archives

Jacques Chirac fue alcalde de París y Vladimir Putin asesor de asuntos internacionales del Ayuntamiento de Leningrado. Hace poco también descubrimos a un exalcalde convertido en gran presidente centroamericano, Nayib Bukele.

En la compleja jerarquía de los famosos tres poderes encadenados por la prensa, a menudo cómplice, el alcalde debería estar cerca de los ciudadanos.

Según la democracia de nuestras bibliotecas. Hace tres años (julio 2019), leíamos: «Aunque los ingresos fiscales se han cuadruplicado desde la llegada del actual consejo, siguen siendo en gran medida insuficientes para satisfacer las importantes necesidades de los contribuyentes y garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal».

Desde 1844 -año del primer consejo electo en Puerto Príncipe- hasta hoy, es urgente replantear la institución municipal. A principios de los años noventa, el alcalde se distinguía por ser un gran activista político. Diez años más tarde, la República se ha hecho añicos por el peso de las complejas reivindicaciones. Hoy tenemos que enfocar la ciudad de otra manera. Urgentemente.