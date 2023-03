El PLD ha degenerado en una masa amorfa sin ideología

NOTA: Esta entrevista, publicada en el periódico El Caribe, la hizo la periodista Suedi León el 24 de junio del 2019. LA REPRODUCIMOS ÍNTEGRA.

Rafael Méndez, diputado peledeísta por Bahoruco. Plantea que haya una ruptura en la sociedad y que el partido morado se reencuentre con sus ideales

Rafael Méndez ha tenido una vida de activismo político intensa que ha sabido llevar paralelamente con el periodismo y el gremialismo. Vinculado inicialmente a los grupos de izquierda y representando su provincia Bahoruco en el Congreso Nacional como diputado del 1998 al 2002 y desde el 2010 a la fecha, ahora aspira a convertirse en senador. Se define como trabajador social y no como político. “No veo el partido para servirle, sino a la persona”. Por eso critica que el Partido de la Liberación Dominicana, al que representa en la Cámara de Diputados, se convirtiera en un partido conservador, “una masa amorfa sin ideología” alejándose de su propia concepción. No obstante, reconoce que muchas de las políticas implementadas por el partido de Gobierno se corresponden con las ideas progresistas como es el acceso al crédito y la mejora en la calidad de la salud y educación. Mendez también plante una “ruptura” en la sociedad dominicana para dejar atrás los remanentes de la dictadura.

¿Cómo evalúa la situación actual de la izquierda?

La izquierda está en un momento de indigencia en términos orgánicos pero las ideas, principios, valores, planteamientos fundamentales de justicia social, de lucha por una sociedad incluyente, educación y salud de calidad, sigue teniendo vigencia y esos son planteamientos de izquierda. Yo me defino como un revolucionario comunista, independientemente de que en términos orgánicos en República Dominicana no se haya podido avanzar como fuerzas progresistas. Yo llego al PLD justamente a reencontrarme con esas ideas cuando en el PLD todavía había espacio para los sueños.

¿Ya no es posible soñar en el PLD?

Ya el PLD degenera en un partido conservador, una masa amorfa sin ideología, sin identificación, aun así, hemos avanzado en los gobiernos del PLD, ha habido logros importantes en los gobiernos de Leonel y de Danilo, avances en la educación, acceso al crédito que son planteamientos progresistas.

Sin embargo, ve que el PLD ha cambiado en su concepción ideológica.

El PLD debe reinventarse. El artículo 1 de los estatutos lo define como un partido progresista. Juan Bosch en su concepción de partido niega lo que es el PLD como partido hoy en término de estructura organizacional y de lo que ha sido su práctica, y los que todavía pensamos como gente progresista, tenemos cuestionamientos a muchas de esas acciones como es el clientelismo, populismo, la corrupción. Se debía ser más estricto, erradicar ese tipo de conductas que son una negación de lo que somos como partido. El PLD ha degenerado a un simple instrumento electoral, ha sido ganado por el clientelismo, populismo y salpicado por la corrupción. Necesitamos una ruptura en la forma de hacer política.

¿Usted cree que los partidos puedan reencontrarse con su ideología formativa?

En nuestro país lamentablemente la izquierda no ha podido articular una expresión que pueda servir de referencia al pensamiento progresista que está en la sociedad. No ha encontrado un espacio orgánico que canalice esas aspiraciones. En un momento en que la Marcha Verte tenía su mayor auge yo les dije que si no se articulaban como izquierda y se colocan como referente capaz de canalizar las aspiraciones eso se iba a diluir y los partidos conservadores volverán a cosechar los votos de esas expresiones. Por eso el mismo presidente Medina dijo que estaba de acuerdo con esas expresiones de la Marcha Verde y es cierto. La política fundamental del presidente Medina corresponde con un pensamiento progresista. Por ejemplo, el acceso al crédito es novedoso lo que está pasando, así como las visitas sorpresas.

¿A qué se refiere cuando plantea una ruptura?

Una ruptura en toda la sociedad dominicana. Este es el único país que, con 30 años de dictadura, 12 de dictadura ilustrada como la de Balaguer, no haya una comisión de la verdad. Que todavía, hasta el otro día, la hija de un exmiembro trujillista, era funcionaria del Estado. Todavía nosotros caminamos con las reminiscencias, las conductas trujillistas. Aquí se necesita una ruptura en término de la conducta y que no se siga gobernado con esa conducta trujillista, balaguerista, clientelar corrupta. Yo no reúno dizque 500 mujeres para estrujarle en la cara.... Me defino como trabajador social y no político, no veo el partido para servirle, sino a la persona.

¿Cómo se ha mantenido usted en medio de esta política clientelista?

Eso me pregunto yo, porque al fin de cuenta la gente valora a quien le servimos de corazón y yo soy un ejemplo de eso. De que no hay que engañar a la gente ni estrujarle lo que tú haces por ellos. Retratándose con una funda, eso es denigrar a la persona, retratar la pobreza. Yo hago más, apoyo a la educación.

Usted tiene una fundación de apoyo a la comunidad educativa

A mí me reconocen como el diputado que apoya la educación. Tenemos 20 años apoyando la educación. Fundación Padrino de las Escuelas de Bahoruco, haciendo acciones a la comunidad educativa, impulsando el deporte y la recreación sana impulsando acciones trascendentes, por ejemplo, en Neiba se hace cine y nosotros como fundaciones aliadas a otras instituciones locales y la Dirección de Cine, hemos desarrollado un programa de formación técnico superior de cine en Bahoruco. Neiba está entre los cinco o seis pueblos que hace cine.

Usted aspira a senador para este periodo hablemos sobre esas necesidades que tiene Bahoruco

Está ubicada como la tercera provincia más pobre del país, pero con potencialidades para dar el salto, potencialidades para producir uvas y sus distintos subproductos. Enólogos que nos han visitado de Italia, España y Francia han dicho que tenemos condiciones para producir vino de calidad, similares a los chilenos. Tenemos potencialidades para el turismo, el Lago Enriquillo, montañas, micro climas, tipos de agua, manantiales, atractivos turísticos. Tenemos tierra de más para dar un salto a nivel agrícola, pero nos falta agua. Estos últimos años de los gobiernos del PLD hemos avanzado, las condiciones de vida de las personas son visible el crecimiento.

¿Se siente satisfecho con la obra de Gobierno en su demarcación?

Sí. Faltan muchas cosas, pero el Gobierno ha llegado

¿Cuáles proyectos impulsaría de ser senador?

Seguir vinculado a todo lo que son las demandas de la provincia. A veces hay una demagogia de los que aspiran a legisladores que hablan de “legislar para buscar desarrollo de mi provincia” y no hay legislaciones locales. Las únicas leyes que se pueden hacer locales es la elevación de categoría, creación de tribunales, resaltar espacios históricos… y la gente se ha dejado engañar. Parte de la alienación en la que los políticos han engañado a la gente. Eso es un disparate, una estafa, un engaño.

¿Usted cree que pueda peligrar la unidad del PLD?

El PLD vive un momento incierto donde estamos en una lucha entre los dos líderes. El PLD es un partido demasiado grande, demasiado poderoso y el país entero está pendiente de lo que pudiera pasar. El sector de Fernández ha dicho que si presentan la modificación constitucional eso implica una división automática y hasta ahora el proyecto de reforma no se ha depuesto, por lo menos las voces autorizadas no han dicho que no. Veremos lo que pasa. Es una situación altamente difícil, un ambiente delicado y tenso.