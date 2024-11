Las historias de pueblos, barrios, municipios, regiones, lugares rurales y otras formaciones populares conforman una escritura histórica y cultural bastante significativa para el conocimiento del mundo urbano y rural. Las ocurrencias, datos, imágenes y formas socioculturales constituyen un material de investigación histórica, a partir del cual se reconocen narrativas sociales, testimoniales y culturales. El sujeto individual, transindividual y colectivo conforma una tipología, una marca, un signo o una huella.

De esta manera, la microhistoria que plasma y redacta el doctor Juan Francisco Payero es referida a Puerto Plata y lugares propios de la provincia. Barrios, personalidades, figuras públicas, institucionales y mentalidades aparecen en un relato ceñido a hechos, algunos reales y otros memoriales, que funciona como parte de un espacio de relaciones humanas, sociales, familiares, educativas y artísticas que, con el tiempo, se construyen como testimonios y aportes a lo que la nueva historiología, la historiografía y la memoria histórica global y local acuden para instruir procesos de sentido y dirección social.

El Pie del Fuerte, de la autoría del doctor Juan F. Payero Brisso es un libro que ha sido escrito en base a una metodología de investigación participante basada en el sujeto y su comunidad de origen. El historiador ha investigado con rigor diversos rasgos, fenómenos e imágenes que involucran historia y mentalidades de Puerto Plata, habiendo hecho un trabajo de campo y especialidad mediante la oralidad y la escritura. El doctor Payero Brisso plasma en esta obra los modos de vida del pueblo desde sus orígenes, tradición, valores, modos de ser y extensión cultural.

En efecto, los signos y modos de vida (incluyendo prácticas sociales y familiares, genealogías, archivos y fuerzas sociales predominantes), conforman lo que se ha llamado una cultura de la memoria popular, vibrante como huella, línea de vida, mediaciones económicas, políticas, y clasistas surgentes en la modernidad y la tardomodernidad.

La Nota del autor presenta de manera puntual el reconocimiento, el método asumido, las imágenes sociales y los actores diversos que conforman aquellos valores de vida que le sirvieron de base al autor para trazar y explicar la memoria viviente de lo popular en la cultura tradicional puertoplateña.

Aunque esta obra no es una historia total, es, sin embargo, una mirada que busca y se busca en sus raíces, costumbres, el barrio como símbolo, huella y movimiento. Justo en la Nota del autor Payero Brisso justifica su escritura-rescate de una cardinal que se hace legible como forma y memoria de vida del barrio Pie del Fuerte:

“En estos últimos años he mantenido abierta todas las puertas y ventanas de la memoria para obtener datos y dar a conocer la vida del barrio Pie del Fuerte, lo que fue ayer y lo que es hoy. He entrevistado a muchas personas para poder ir tejiendo pequeños relatos y recuerdos llenos de nostalgias. De esos surcos de la memoria ha surgido este libro, por lo que he decidido compartirlo con ustedes”.

El recordar sobre la base de la memoria es el objetivo principal de este libro que podemos llamar de historia viva o vivencial. El libro que el lector tiene en sus manos es memoria y a la vez testimonio de vida y conocimiento de una realidad cuya base es raíz de una fundación. He sido testigo de esta memoria, pues en puerto Plata me he ligado a ciertos amigos gestores culturales. Desde que conocí al doctor Juan F. Payero Brisso entendí que sería amigo suyo, debido a su apertura humana, solidaria y servicial. Alejado de la petulancia, la pedantería y otros contravalores, el amigo Payero Brisso fue para mí un hombre abierto a la amistad y el trabajo efectivo pero callado. Pues con toda su formación intelectual, científica, política y cultural se ha mantenido solidario, sencillo apegado al servicio en su espacio de origen.

De ahí que, cuando me comunicó que tenía un escrito histórico y me mostró el manuscrito para fines de opinión y corrección, me sentí comprometido con dicho material por su contenido memorial y testimonial. Pero también, por su sentido de verdad y compromiso con la vida cultural puertoplateña. El manuscrito que me presentó en aquel momento me atrapó, debido a su fuerza de memoria y visión sociocultural fundada en vidas de la tradición de un pueblo forjado y constituido por valores y relaciones orientadas al sujeto histórico, cultural, económico y educativo. Supe desde que entré en su tejido como libro que El pie del Fuerte era (y es) un libro sobre la identidad puertoplateña, pero además que el escrito de Payero Brisso debía leerlo el pueblo de Puerto Plata, urbano y local en su extensión.

Su deseo como historiador moderno y orientado a la historia “glocal” lo planteó al comienzo mismo en su Nota de autor:

“Deseo que este libro sea un espacio de lectura de los antiguos moradores del barrio, así como de la generación actual, a fin de mantener su memoria histórica y que para que el recuerdo se mantenga imperecedero”.

El libro es un libro de “recuerdos, relatos olvidados y perdidos en el tiempo. Este esfuerzo es una lucha contra el olvido y un camino lento del presente para descubrir ese misterio hermoso de un barrio en el que muchas de sus gentes nacieron, se criaron, le amaron y lo siguen amando”.

¿Qué significa leer este libro? Su autor explica direccionalmente lo que significa la lectura de este libro:

“Leer este libro es regresar de manera mágica al origen y evolución del barrio, para poder conocer, narrar relatar hechos de la barriada que fueron relevantes y encantadores para sus moradores. Aquí no hay nada de blasfemia, nada de asombro, solo nostalgia, recuerdo o realidad de un tiempo pasado y de un presente vivido”.

De hecho, para el autor de este libro, ¿qué es un barrio? Su definición sigue una línea socioantropológica, tal y como lo expresa en ese caso:

“Un barrio es la geografía de sus moradores, donde se mantienen las relaciones sociales, personales, de vecindad y solidaridad alrededor del espacio público y comunitario, tales como: la iglesia, el Estado, la cancha, las logias, la playa, los viejos almacenes, los colmados, las escuelas, la zapatería, la panadería, la presencia de los locos de la barriada paseándose por las calles y las venduteras voceando para mover sus mercancías”.

Ahora bien, qué tipo de cultura encontramos como forma, estructura y diferencia en el barrio. Veamos:

“En un barrio hay una cultura expresada en muchos de esos elementos, donde sus miembros se sienten ser parte de una comunidad. En cada barrio podemos encontrar una característica muy particular que podemos identificar, que le da una identidad propia a través de prácticas colectivas y personales donde los individuos se sienten pertenecientes y apegados a su entorno. A ese proceso llamamos construcción de la identidad barrial”.

Payero Brisso posiciona la historiocidad del primer barrio puertoplateño y establece la diferencia, en el caso de los guacamachos y el Pie del Fuerte, proponiendo una hipótesis basada en su propia definición de barrio que sustenta, como veremos, a todo lo largo de este libro. Apartándose en este sentido de algunos historiadores puertoplateños, el autor de esta obra enmarca su juicio a partir de las huellas y caminos históricos multiétnicos y multiculturales que sugieren cierto cosmopolitismo y “puertoplateñismo” histórico en tanto que expresión visible en la ciudad.

El estudioso y gestor cultural plantea un análisis endohistórico y contextual de Puerto Plata, a la luz de los signos y fuerzas internas que se han constituido en el cruce social geohistórico del barrio determinado por sus imágenes, signos y procesos culturales identitarios.

El autor de esta importante obra refiere en su nota introductoria cómo escritores famosos han enmarcado el barrio como construcción imaginaria y sociocultural en sus obras (Alejo Carpertier, Jorge Luis Borges, Naghib Manfuz, Marcio Veloz Maggiolo, Pablo Neruda). Sustenta su visión sobre el barrio como “el lugar donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos y formamos nuestros primeros amigos y hasta encontramos nuestro primer amor”.

Tal y como lo expresa en su ya citada Nota de autor: “Esta obra es el resultado del amor al barrio y de las aportaciones de quienes también supieron amarlo, y cuyas informaciones resultaron muy valiosas”. Menciona en este sentido nombres importantes conocidos y que amaron y se sacrificaron por el desarrollo de Puerto Plata.

En efecto, muchas son las referencias históricas que se analizan en este libro escrito en cinco partes y sustentado en una nutrida bibliografía. Las biografías de personajes aportadas en esta obra sugieren moradores populares y huellas que conforman una genealogía y un archivo de rutas, personajes históricos, leyendas, iconos populares, historias familiares y otras referencias a lugares y sujetos que completan los núcleos narrativos y descriptivos (etopeyas y retratos), de hombres y mujeres que han construido una identidad cultural significativa.

Podemos decir que el lector de esta obra fluida y escrita con datos importantes, tiene en sus manos un material histórico-cultural valioso para el conocimiento de la historia interna y contextual de Puerto Plata, sus formaciones barriales y movimientos populares que han marcado un perfil, una visión, una geografía urbana y popular de Puerto Plata.