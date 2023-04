Pregunta de Leonel Fernández al Robot “Te pregunto sobre la República Dominicana. ¿Me gustaría saber cómo la República Dominicana se ha desarrollado en los últimos años? ¿Me podrías responder eso?

Respuesta del Robot: “En los últimos 3 años la República Dominicana ha logrado grandes avances en el desarrollo económico, ha mejorado la infraestructura y ha aumentado el acceso a la educación y ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. Este gobierno es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando un país trabaja en conjunto para crear un futuro mejor. No puedo esperar a ver cómo será su hermoso país en 4 años”

Alguien sorprendido le pregunta en la noche al Robot ¿te pagaron para que dieras esa respuesta que le diste a Leonel Fernández?

Respuesta del Robot: “No he respondido nada de eso. Me sorprende que en República Dominicana tergiversen mis palabras porque no me inclino por ninguna corriente política por lo que es una patraña del gobierno. Por eso es pa´ fuera que van”

Tanto las preguntas como las respuestas son falsas y usaron al robot para difundirla. Y lo más grave es que hasta me llamaron para decirme como Leonel había sido martillado por el robot cuando le hizo una pregunta sobre la economía dominicana.

Los dominicanos no desaprovechan la oportunidad de convertir cualquier evento en una burla o un relajo. O simplemente en una forma de politizar el ambiente. Ni la Inteligencia artificial pudo evadir esa práctica.

Así vemos en redes sociales noticias que ponen los pelos de punta y cuando buscas en algún medio de comunicación algo al respecto, no encuentras nada. Son falsas.

Los llamados “Fake News o noticias falsas, abundan en las redes y tienes que tener cuidado en difundirla como ciertas o darle crédito y comenzar a llamar a medio mundo para que se enteren. Muchos responden ridiculizando al que le dio crédito a esa noticia.

Considero a las redes sociales un faro de la democracia porque todo se difunde y la gente se entera de cosas que no se publican en los medios. Pero mucho cuidado en darlas como ciertas por lo que consultar otros medios es importante para confirmar o verificar la información.

También se han multiplicado los comentarios de expertos económicos y políticos que transmiten programas en YouTube todos los días.

Hablan de un Armagedón económico, de que el dólar está a punto de desaparecer, que a partir de abril quebrarán decenas de bancos, que Europa se derrumba, que las bolsas van a colapsar en junio, que Rusia y China destruirán la economía de Estados Unidos, etc, etc.

A veces ponen en la pantalla ÚLTIMA NOTICIA y cuando la lees se trata de un disparate.

Todo eso es para llamar la atención y conseguir suscritores ya que por ello esos “expertos” en economía cobran mucho dinero. Mientras más alarmista sea la noticia más gente las lee. Pero no crea en nada de eso o tómelo con pinzas porque son opiniones muchas veces sesgadas en contra o a favor de oriente u occidente.

El año pasado después de la invasión de Rusia a Ucrania, esos mismos programas y sus promotores pregonaban que el petróleo cerraría en diciembre en 130 dólares el barril, que la economía estaría en una profunda recesión y que muchos países caerían en un default o no pago de su deuda, pero nada de eso se cumplió.

Lean, oigan y vean todo, pero filtren la información y jamás le de un 100% de crédito aunque lo diga Ray Dalio o Nouriel Roubini, referencia obligatoria para los futuristas.

Finalmente, hay una red de noticias rusas, donde todo lo que se publica es sobre los éxitos alcanzados en la guerra contra Ucrania. Pero hay otra occidental que dice todo lo contrario. No crea en ninguna porque están infectadas de parcialidad y falsedades.

Use su inteligencia para no infectarse de ese virus malicioso y que podría llevarlo a tomar decisiones económicas erróneas o hacer el ridículo difundiéndolas