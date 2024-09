Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/09/2024 · 12:03 AM

1.- A las niñas y a los niños de nuestro país es bueno hacerles conocer o que estén debidamente informados de lo que es el verdadero patriotismo.

2.- En un lenguaje claro a la niñez dominicana hay que motivarla para que se ocupe de saber lo que es querer a su lar nativo y a su gente, a sus compatriotas.

3.- A los futuros ciudadanos dominicanos, de manera coherente conviene educarlos en lo que es el patriotismo, para que no lo confundan con el patrioterismo de ocasión o por conveniencia.

4.- El patriotismo es sentimiento de amor a la patria, de fidelidad a los trabajadores del campo y la ciudad, a sus mejores tradiciones democráticas, defensa permanente de su patrimonio material y cultural, disposición a sacrificarse por los intereses populares y nacionales, luchar por la soberanía nacional y el bienestar del pueblo.

5.- A la vez que a las dominicanas y a los dominicanos que están en el primer período de la vida se les explica lo que es el contenido del patriotismo, también se les debe orientar en lo que es el patriotero, ese que hace demagogia con el patriotismo.

6.- Es bueno instruir a la gente para que no confunda el patriotismo auténtico, real, con la patriotería, chovinismo y otras expresiones de falso amor por la patria.

7.- Debo precisar que este escrito no lo estoy haciendo porque me levanté de mi cama pensando en la nación donde por accidente nací, sino porque en estos días he confirmado cómo se juega aquí con el concepto patriotismo.

8.- En el ambiente dominicano es fácil comprobar que los grupos dominantes se comportan patriotas ante el pronunciamiento que hace un organismo internacional criticando el maltrato que reciben aquí los inmigrantes haitianos.

9.- Pero esos mismos sectores poderosos, cuando el imperio de occidente nos ofende de manera grosera, callan; no dicen esta boca es mía; prefieren morderse los labios, amarrarse la lengua.

10.- Aquí no hay coherencia en el comportamiento de algunos con relación al patriotismo. Por ejemplo, las clases dominantes tienen una actitud hija de las circunstancias. Deciden descoser la boca para responderle a un organismo internacional, pero dar la callada por respuesta cuando se expresa el amo, el Señor del Norte.

11.- Querer a este país, a su pueblo y sentirse heredero de los que han dado sus vidas defendiendo la independencia y soberanía nacional, es no tolerar intromisión en nuestros asuntos internos. Nada de estar de manga ancha con el imperio de occidente.

12.- Lo que el pueblo dominicano a diario está comprobando, son posiciones de tolerancia, reverencia; autoridades arrodilladas, postradas ante la política exterior de Washington.

13.- Con la misma fuerza que se le responde a un organismo extranjero, igual vigor debemos demostrar ante aquel que históricamente nos ha avasallado y desconsiderado con ocupaciones militares. Debemos de ser los mismos siempre.

14.- Indignarse ante los organismos internacionales que proceden a entrometerse en nuestros asuntos, es una posición correcta, lo mismo que sentirse mal cuando Estados Unidos mete sus narices en cuestiones que solo son de la incumbencia nuestra.

15.- Las muchachitas y los muchachitos de aquí deben ser formados para que siempre sean amantes consecuentes de su patria, y ante cualquier abusador comportarse igual, demostrando firmeza, plantar cara, no importa a quién sea.