El superintendente Jesús Feris Iglesias declaró que “el gobierno quitará los escollos para iniciar la atención primaria en salud”, una reafirmación de la voluntad política del presidente Luis Abinader de un cambio en el sistema de salud. Médicos especialistas afirman que ese sería el cambio sanitario más trascendente en un siglo.

“El gobierno dominicano tiene un alto interés en que el país de inicio a todos los niveles de la atención primaria”, reconociendo el derecho de todos los dominicanos a disfrutar de un sistema de promoción y prevención de la salud, sin discriminación ni privilegio, según el artículo 39 de la Constitución de la República sobre igualdad de derechos.

Cuando el Dr. Feris Iglesias afirma que “el país no aguanta más”, está señalando una gran verdad. La ausencia de las reformas estructurales en el Sistema Nacional de Salud arroja un gasto de bolsillo multimillonario, ilegal, creciente, incontenible e insoportable, especialmente para el 80% de los afiliados con salarios inferiores a 20,000.00 pesos.

También, el país no aguanta más, una alta y persistente mortalidad materno-infantil, entre otros serios problemas de la población, que no se corresponde con el crecimiento sostenido de la economía nacional. El país no aguanta más, ser vanguardia en lo económico y retaguardia en lo social.

A estos dos grandes problemas, se agregan los informes de prestigiosos médicos especializados quienes afirman, basados en evidencias científicas, que “el 35% de los dominicanos y las dominicanas mayores de 40 años desconocen que son hipertensos y/o diabéticos, por falta de un sistema de atención primaria”.

Para estas familias y para el país, esta ausencia tiene un costo inconmensurable: a más de tres millones de dominicanos se les reducirán sus años de vida saludables, y tendrán que incurrir en gastos millonarios de bolsillos. Y muchos de nosotros y/o de nuestros seres queridos, ya formamos parte de esa negra estadística.

En la Fundación estamos absolutamente convencidos de que el inicio de la atención primara para todos, constituye un imperativo sí o sí, para el país y para el presidente Abinader. Lo contrario acentuaría la frustración e insatisfacción de la mayoría de los afiliados, con un alto costo político y el riesgo de ingobernabilidad.

El primer nivel de atención basado en la atención primaria, actualmente constituye la demanda más sentida por los afiliados y la opinión pública. Por tal razón, la Fundación Seguridad Social para todos (JSSPT) está comprometida a multiplicar los esfuerzos para “empujar la carreta de la atención primaria hasta la meta final”.

Nuestros fundadores tienen décadas demandando la aplicación de los artículos 129 y 152 de la Ley 87-01, que establecen un primer nivel de atención como puerta de entrada a la red nacional de salud, reiterada durante la celebración del 21 aniversario del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Nuestra Fundación, no obstante su carácter plural, interdisciplinario y apartidista, considera que estamos ante la mejor coyuntura para viabilizar las reformas sanitarias pendientes porque, como señaló el Dr. Feris Iglesias, “el país no aguanta más” estas costosas dilaciones y distorsiones.

Además, porque la población avaló con su voto la propuesta de cambios del presidente Abinader, y porque las otras opciones políticas tuvieron 20 años en el poder, sin reformar el sistema de salud, perpetuando la vigencia de un modelo curativo, ineficiente y costoso.