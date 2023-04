El nacimiento, renacer y la desaparición de Dominicana de Aviación (CDA) -2

Iniciando la década del 1980, la CDA contaba con tres aeronaves Jet, es decir, la denominada Duarte, B-727-200 con capacidad de 160 asientos y dos B-727-100, nombrados Sánchez y Mella con 124 asientos cada uno. También disponía de dos aeronaves DC-6, que utilizaba para el transporte de carga. Hay que apuntar que de estas aeronaves que la CDA había estado operando por mas de diez años, al 16 de junio de 1983 no había pagado ni un solo centavo de sus propios recursos. Siempre era necesario que el gobierno le hiciera frente a estas obligaciones crediticias.

Los aviones de pasajeros indicados, con una capacidad total de 408 asientos cubrían los siguientes destinos: New York, Miami, Puerto Rico, Caracas, Venezuela, Curazao, Aruba y Haití, Los vuelos a New York, Miami y Puerto Rico, tenían una frecuencia diaria y a los demás destinos se realizaban tres y dos vuelos semanales. Los cargueros realizaban vuelos hacia y desde Miami, Puerto Rico y Haití regularmente y uno que otros vuelos chárter.

Ya desde el año 1979, la CDA venía en una decadencia significativa en cuanto al transporte de pasajeros, perdiendo su participación en el mercado, tal como se aprecia a continuación:

Año Pasajeros Transportados Participación en el mercado(%)

1979 436,896 42.37

1980 425,274 42.73

1981 395,571 35.31

1982 393,572 34.90

Estas cifras revelan sin mucho análisis que era necesario tomar medidas urgentes ante de que se deteriorara por completo la empresa y se produjera su cierre.

En el mes de junio de 1983, el departamento de Planificación y Desarrollo de la CDA, de reciente creación en ese entonces, preparó un proyecto, en el que se realizaba una planificación a mediano plazo con diferentes alternativas de lo que debía ser un plan de expansión de su flota, tomando en cuenta primero el auge que en esos años estaba teniendo el turismo por lo que se entendía que era necesario el apoyo de la línea bandera nacional y de igual manera la situación financiera de la CDA y sus posibilidades de acudir a la banca comercial, tanto nacional como internacional. Este proyecto fue sometido por la Administración General al máximo organismo de la empresa, El Consejo de Administración, quien lo acogió con criterio gerencial y esto dio paso al inicio de un proceso de ampliación que marcó un hito en toda la historia de vida de lo que fue nuestra línea bandera nacional.

La primera aeronave que se añadió a la flota de la CDA en el mes de noviembre del 1983 fue el B-707-300C, con capacidad de 180 asientos comprado a la línea aérea, Air Portugal, por un monto de US 1,000,000.00, con un financiamiento del Banco de Desarrollo de Exportación. Este financiamiento fue pagado en su totalidad por la CDA, marcando un precedente en toda su historia, toda vez que como se indicó nunca había pagado un centavo de sus propios recursos para la compra de sus aeronaves.

Esta aeronave, aunque con las críticas de esos tiempos, se pagó en menos de 15 meses de operación y sirvió de inicio a los vuelos a Europa, cubriendo además la ruta de New York y Miami, así como una gran cantidad de vuelos chárter a Canadá y otros destinos en el caribe. Quizás las críticas que se hicieron a la compra de esta aeronave tenían su explicación en el hecho de que no se trataba de un equipo moderno en esa época y tampoco nuevo, pero había que tomar en cuenta que la CDA era una empresa con un capital negativo, por lo que no era un buen y atractivo sujeto de crédito. Por demás está decir que un activo que recupera su inversión en quince meses es un buen negocio en cualquier escenario.

Aunque el B707-300C, fue adquirido en los últimos meses del año 1983, es importante señalar que ya en ese año la CDA, empezaba a recuperar su participación en el transporte aéreo de pasajeros, transportando 429,123, es decir unos 35,551 pasajeros mas que en el año 1982.

Cuando se iniciaron las restricciones de vuelos a los Estados Unidos por los niveles de ruido que producían los aviones B-707, se evaluó el costo de las nacelas que era necesario instalarles a las turbinas de esta aeronave, entonces se determinó que el proyecto no era factible y sus vuelos se fueron limitando por estas razones