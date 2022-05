El Moreno: el guerrillero ideológico

En el 2019, al cumplirse el 47 aniversario del asesinato del Moreno, en esta misma columna y este mismo periódico, Acento, escribí este artículo, que reproducimos al conmemorarse un nuevo aniversario de este infausto acontecimiento:

En la época de las radicalizaciones, cuando la derecha perdió el pudor, se desnudaron las garras nefastas del imperialismo, Balaguer revivió la represión Trujillista y la izquierda reivindicó la generosidad, se produjo un enfrentamiento desigual, sin piedad, troglodita y genocida.

El Movimiento Popular Dominicano (MPD) era el blanco y era la respuesta. Por eso, las fuerzas represivas cavernarias del sistema se ensañaron contra una base decidida y una dirigencia contestataria.

Su Secretario General, Maximiliano Gómez, conocido como El Moreno, se había convertido en un dolor de cabeza y en una leyenda, con mil historias y cientos de relatos, definido por sus enemigos como “un guerrillero rural y un combatiente urbano”.

Era un líder carismático, con la aureola mítica de cualidades extraordinarias, porque trascendió de ser un obrero, tornero, del Ingenio Consuelo, de San Pedro de Macorís, a ser el dirigente máximo de izquierda, del Movimiento Popular Dominicano (MPD), y convertirse en un ideólogo de vanguardia revolucionaria.

Yo, no era militante del MPD, ni había conocido a El Moreno. Pero sus historias y sus propuestas me fascinaron. Lo idealizaba a mi manera. A través de un pastor anglicano, simpatizante del este partido, en plena clandestinidad, una mañana de primavera, nos recibió en un apartamento de la Avenida Bolívar.

Vestía sencillo: Un pantalón de kaki y una camisa blanca mangas cortas. Vi unos ojos color café que inspiraban confianza y una sonrisa de ternura.

Desde que lo vi me impactó. Me quedé mucho tiempo mudo, observándolo con éxtasis. Maximiliano comenzó a explicar la realidad dominicana con una profundidad que muy pocos catedráticos de cualquier universidad podían hacerlo. ¡Tenia el don del encantamiento!

Los ojos le brillaban, se trasformaban, convencía hasta a los que no estaban oyéndolo. Calmo, tranquilo, con naturalidad, sin teatralización, sin poses, desarrollaba un discurso coherente a nivel de conversación. Mis ojos se sobredimensionaron cuando comenzó a desarrollar su visión sobre la izquierda tradicional dominicana, su alienación y su colonización, donde fotocopiaban los textos de los teóricos marxistas (Marx, Engels, Mao, etc.), repitiéndolos textualmente, sin entender que eran pautas para comprender la realidad y poder transformarla.

Yo, con la fiebre academicista de una sociología abstracta, funcionalista, atrevidamente cuestionada, estaba fascinado, hechizado, cuando Maximiliano desarrollaba su tesis de la “descolonización ideológica”. No podía creer lo que oía, que salía del corazón de la izquierda dominicana.

Vinieron las preguntas, las respuestas y cada una de ellas era una cátedra, de un obrero, que no fue a la universidad, autodidacta, que con su práctica política, revolucionaria, y sobre todo por su capacidad creadora, su mente abierta, en un ambiente dogmatizado, en una cultura de Cidi, era una osadía, un sacrilegio, una profanación ideológica lo que planteaba El Moreno. ¡Era un atrevido!

Ninguno de los presentes se identificó con él como yo. Entendí que el camino para conocer la realidad era convivir con el pueblo. Cuando lo hice, olvidé todo lo que me enseñaron en la universidad, y aprendí sociología con los que no sabían leer ni escribir, con el pueblo, con los que no eran sociólogos académicos, sino con la vida.

Los personajes, líderes revolucionarios, que más me han impactado en la vida, son El Moreno, Caamaño, Máximo Gómez, Manolo, Peña Gómez, el Che y Fidel. A los 47 años del vil asesinato de Maximiliano Gómez, le rindo un homenaje de recordación, en la lucha contra el olvido