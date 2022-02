El metaverso y el turismo

Los avances tecnológicos han sido insumos esenciales para el progreso de la humanidad. El internet y la realidad virtual figuran entre los más impactantes y recientes. La conocida plataforma Facebook, por ejemplo, ha permitido una interacción sin precedentes entre billones de usuarios en el mundo. Y ahora que su creador le ha cambiado el nombre a Meta se perfila como una influencia revolucionaria para el mundo de los viajes y el turismo. Su nueva herramienta en desarrollo se denomina “Metaverso”, descrita más abajo hilvanando fuentes, promete cambiar la industria.

El metaverso es buena oportunidad para el marketing de viajes en las redes sociales.

Mark Zuckerberg, el fundador y propietario mayor de Facebook, ha prometido “una fusión de la realidad física y la realidad digital.” “La realidad virtual se refiere al arte de producir videos de imágenes que se pueden explorar desde todos los ángulos en 360 grados. “Los juegos en línea de realidad virtual, las criptomonedas y la experiencia de compra en línea inmersiva son pruebas de que hay una caja de pandora por abrir, llena de cosas buenas, y menos buenas, pero siempre llena de experiencias.” Pero el Metaverso permite a las personas tener una vista mucho más detallada de un lugar en comparación con un video o una imagen.”

El Metaverso nos dará la oportunidad de entrar y vivir dentro del internet. Los cascos de realidad virtual como “Oculus” y las fotos y videos de 360 grados son los precursores, pero el Metaverso ofrecerá una experiencia más detallada e inmersiva. “Funcionará con una interconectividad profunda de auriculares de realidad virtual, teléfonos inteligentes, gafas de realidad y otros dispositivos.” “Esencialmente, será un ecosistema de diferentes tecnologías que se complementarán entre sí para crear otro "mundo virtual" en el que puedes entrar y salir.” Tales capacidades representaran un avance hacia el futuro que nos cambiara nuestras vidas y experiencias para siempre.

Las capacidades que permiten las gafas de realidad virtual impactan ya a la actividad turística. “En la habitación de un hotel, el poder tocar, mover, y sentir sensaciones con un casco virtual ya es posible, y puedes vivir una experiencia en un hotel de cualquier parte del mundo con tan solo unas gafas virtuales y una conexión a Internet. Una de las cosas más interesantes que te permitirá hacer este mundo virtual es estar presente en diferentes lugares donde podrás conocer gente y realizar actividades como ir de compras, jugar o incluso trabajar.”

¿Podrían las gafas de realidad virtual sustituir la experiencia de un viaje en vivo? Si bien el Metaverso permite poder realizar muchas actividades a través de un visor de realidad virtual en la comodidad de la casa, las múltiples dimensiones de los viajes solo pueden conseguirse con una experiencia directa. “Podemos, ver un hotel, podemos, oír el viento... Pero no podemos saborear, ni podemos oler, esa deliciosa barbacoa que vemos en las imágenes y de la que oímos el chisporrotear del fuego. Las sensaciones de lo auténtico todavía son muy difíciles de conseguir, y uno de los principales retos a conseguir, es llegar a experimentar las mismas sensaciones con todos los sentidos”. Por eso el Metaverso es un “work-in-progress”.

“El metaverso o la realidad virtual en su conjunto está lejos de brindar la “experiencia real”. Según un ejecutivo turístico, el viaje “es una experiencia completa que incluye todo, desde los olores hasta el clima y lo más importante, el conjunto de las sensaciones que sean capaces de erizarte la piel, u oler sencillamente una calle después de que haya caído la lluvia.” “Por lo tanto, es seguro decir que el metaverso no puede reemplazar la realidad, no está aquí para destruir la industria de los viajes.” “El concepto de “meta universo” ha existido durante mucho tiempo antes de que se convirtiera en una palabra de moda en Internet. En los últimos años, debido al impacto de la pandemia, empresas como Amazon y Airbnb han lanzado servicios de viajes virtuales en línea, pero esto no ha traído cambios espectaculares a la industria de los viajes. Aprender de la historia, el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías llevará muchos años, y algunas nuevas tecnologías no tendrán éxito al final.”

Donde más impacto tendrá y está teniendo el Metaverso turístico es en el mercadeo de los viajes. A los clientes potenciales les ayuda a «probar antes de comprar». “Ya sea una habitación de hotel o un destino turístico, la realidad virtual puede darte una idea de la realidad. Para que sepan exactamente cómo es el destino y no tiene por qué decepcionarle cuando lleguen. Saber en qué te vas a meter de antemano te da confianza.” “No importa cómo el concepto de metaverso afecte en última instancia a la industria del turismo, pero será una muy buena oportunidad para el marketing de viajes en las redes sociales. Los “gamers” se convertirán en los nuevos agentes de viajes en el Metaverso, serán los gestores de los talleres digitales de viajes. El mundo de los videojuegos y los viajes se está fusionando.”

Por otro lado, el Metaverso ha llegado para que sus propulsores puedan ganar dinero. Empresas como Disney y muchas otras crearan sus propios metaversos. Ya de hecho se esta generando un mercado de valores para la inversion en esos metaversos. “Un mundo de oportunidades se creará para que los consumidores experimenten todas las sensaciones. Se necesitarán construir sinergias de diferentes productos y plataformas de una manera integral para cubrir las diferentes necesidades de los clientes (una marca de cervezas + una marca de hoteles + una marca de venta colchones).” “En abril de 2021, Decentraland, https://decentraland.org/ uno de los metas universos más famosos, vendió un inmueble virtual por 572.000 dólares.”

Sin duda, el Metaverso es una realidad virtual que requiere atención por parte no solo de los empresarios sino tambien de los destinos turísticos. El área principal donde deberán adaptarse los destinos es en el de la promoción turística. En el caso de nuestro país y del MITUR obliga a que se cree un Departamento de Turismo Virtual que deberá desarrollar y desplegar un amplio abanico de capacidades y ofertas. El hecho de que no tengamos ya, por ejemplo, unas cien cámaras web --distribuidas entre los mas importantes atractivos del país-- para transmitir en tiempo real y las 24 horas del día es señal del relativo atraso de nuestras autoridades. Esta y otras tareas de desarrollo virtual deben engarzarse en un Plan de Conectividad y Desarrollo Digital que enfile sus cañones hacia el Metaverso y todo el universo de aplicaciones que existen hoy día para promover nuestra imagen de destino.

Avatar de realidad virtual

Hace anos que quien suscribe propuso que nos convirtiéramos en un “Destino Turistico Inteligente” (DTI) para insertarnos masivamente en el mundo del internet y de la realidad virtual. Fue Segittur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de Espana, quien desarrollo el concepto. El DTI se define como “un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante en el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.” Es un concepto muy abarcador que enfatiza la preparación de la infraestructura tecnológica del destino, no asi las tareas de proyección de las virtudes del destino.

En consecuencia, el Plan más arriba sugerido debe tener unos alcances que fusionen los requisitos y estrategias del DTI con los desafios que nos presenta el Metaverso. Si nos ponemos las pilas ahora para embarcarnos en ese trabajo podremos consolidar nuestra competitividad en un mercado turístico cada vez mas virtual y digital.

El futuro es inevitable, existe un cambio generacional. Los jóvenes en el último año y medio han vivido su propio metaverso, tienen clases a través de Zoom en la universidad, se comunican entre ellos a través de Instagram, TikTok , Imessage, Fortnite, Animal Crossing,… por lo que un viaje digital es lo más natural y real que conocen