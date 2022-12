El liderazgo del jurista Dantès Colimon

Colbert Bonhomme, Gérard Gourgues, Dantès Colimon, Maurice Pierre. 7 de mayo de 1956; Col. J. Colimon

No hace mucho, cuando nuestras noticias ofrecieron al mundo imágenes de manifestaciones sobre el salario mínimo, me tomé la libertad de volver a las luchas de la generación de los años 40. Cabe recordar que muchas de las reflexiones sociales utilizadas en los discursos del régimen de 1957-86 (François y Jean Claude Duvalier) provenían del equipo encabezado por el joven director del Departamento de Trabajo (hoy Ministerio), el jurista Dantès Pétion Colimon (septiembre 1912-abril 2000). Quiso construir un verdadero Ministerio de Asuntos Sociales, apoyado por un Código de Trabajo y Justicia Social que respondiera a nuestros desafíos. También quiso modernizar las estructuras y orientaciones de los partidos políticos.

Aquel consistente equipo, entonces compuesto por los abogados Colbert Bonhomme, Gérard Gourgues y Maurice Pierre, ya se adelantó en su tiempo en materia de derechos de los trabajadores haitianos. Concibieron y redactaron el Código del Trabajo. Dicho Código fue parcialmente masacrado por los agentes de la presidencia vitalicia.

El 25 de mayo de 1957 se considera una de las fechas más nefastas de la historia militar haitiana del siglo XX. El estallido de un grave conflicto entre oficiales polarizados políticamente. En el Campo de Marte de la capital, los enfrentamientos asustaron a todo el país. La víspera, previendo los acontecimientos, el distinguido dirigente político Clément Jumelle entregó las llaves del Partido al número 2, el joven abogado Dantès Colimon, tras una reunión que concluyó a las doce y media de la mañana. diciéndole convencido:

- Querido Dantès, mañana será un largo día

Leyenda del Colegio de Abogados, mucho antes de ser nombrado Ministro de Justicia (del 3 de febrero al 12 de julio de 1982). Fue destacado inspector general en el Ministerio de Trabajo en 1947, luego jefe del Departamento de Estadística y jefe del Departamento de Educación Obrera. Ví al ministro un viernes con las ventanillas bajadas del vehículo de servicio, de marca Peugeot 504. Entre la acera de la plaza Geffrard, cruzando la calle solo, el ministro se detuvo para saludar, escuchar, casi charlar, durante unos diez minutos. con ciudadanos de diferentes categorías. El chófer permaneció tranquilamente en el coche aparcado. Hacia 1996, conversamos durante una inolvidable visita, de una hora y veinte minutos, a su residencia de Pétionville, en compañía del Lic. Ralph Fievre.

En julio de 1962, el Departamento de Estado lo consideraba entre una de las pocas personalidades que podían construir un Haití post-Papa Doc. El documento con referencias «50 X1, E.O. 13526» fue desclasificado el 7 de julio de 2014, con el título «Haitians Who Might Contribute Effectively to a post Duvalier regime » (Haitianos que podrían contribuir eficazmente a un régimen posterior a Duvalier)