02/08/2024 · 12:04 AM

El 12 de Junio asistí a la Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña para la puesta en circulación de el libro con la biografía de Antonio Imbert Barrera titulado “Antonio Imbert Barrera vida y época” escrito por el periodista e historiador José Báez Guerrero. La preparación y publicación del libro fue decidido por Giralda Busto viuda Imbert Barrera y sus hijos para dar a conocer la verdad de su vida y detalles que deberían divulgarse sobre la gesta del 30 mayo del año 1961 del ajusticiamiento de Trujillo. Ese texto se dirige a las futuras generaciones, sabiéndose que parte de la actual generación conoce pasajes de esa epopeya que descabezó la tiranía e inició nuestro proceso de democratización.

Antonio Imbert Barrera nació en Puerto Plata en diciembre 3, 1920, siendo su padre Segundo Imbert Mesnier y su madre María Barrera. Imbert Barrera pertenece a una estirpe de patriotas. Fue descendiente directo de José María Imbert quien, junto con Fernando Valerio encabezó las tropas dominicanas que vencieron a los haitianos en la batalla de Santiago Marzo 30, 1844, que consolidó nuestra independencia. Un año después de la batalla de Santiago José María Imbert volvió a derrotar a los haitianos en la batalla de Beller. Con apenas un año Imbert Barrera quedó huérfano de padre y poco después falleció su abuelo materno, quedando su madre viuda y casi de inmediato huérfana. Al perder dos apoyos familiares fundamentales, queriendo criar sus hijos en un núcleo familiar contrajo segundas nupcias en 1923. Su segundo esposo Charles Leslie Bennett, funcionario americano de United Fruit que tenía plantaciones en Puerto Plata y Montecristi. Tiempo después esa empresa decidió trasladar operaciones a Cuba por lo cual en 1925 Antonio Imbert,con cinco años de edad fue a vivir a Cuba con su madre, hermanos y padrastro. En cuba Antonio se especializó en la tecnología diesel. Con 15 años Antonio regresó a Puerto Plata y, cuando tenía 18 años, casó con Guarina Tessón.

Partiendo de esa experiencia mecánica Imbert Barrera ocupó su primer puesto gubernamental como supervisor del Ferrocarril Central que transportaba personas y mercancías desde Santiago hasta Puerto Plata y que era propiedad gubernamental desde que lo construyó el presidente Heureaux, luego Imbert Barrera fue nombrado gobernador de Puerto Plata cuando su hermano Segundo Imbert comandaba la fortaleza de Puerto Plata como jefe del ejército en esa provincia. En 1949 se materializó la invasión de Luperón, la primera operación militar que llegó del extranjero tratando de derrocar la tiranía militarmente. La invasión no fue exitosa pues Trujillo infiltró los grupos que darían apoyo a las fuerzas que llegaron. Debe resaltarse que varios de los miembros de la invasión fueron amigos estrechos de Imbert Barrera en la juventud, ocurrió que dentro de las primeras escaramuzas fueron capturados cinco expedicionarios e Imbert Barrera le dirigió un mensaje personal a Trujillo indicando los nombres de los combatientes que fueron apresados, señalaba que esos combatientes querían entrevistarse con Trujillo. Después de finalizada la invasión y definido su fracaso Trujillo le dijo a Imbert Barrera que ese telegrama fue una astuta estratagema porque dando a conocer los nombres de los capturados les había salvado la vida ya que con esa certificación oficial de que fueron capturados no se podría argumentar que habían muerto en combate. Vale mencionar que dentro de esos cinco expedicionarios que salvaron su vida con ese astuto mensaje a Trujillo, se encontraban, Horacio Julio Ornes Coiscou, y Tulio Arvelo. El mensaje de qué los capturados querían entrevistarse con Trujillo fue otra estratagema porque conociendo al dictador, se sabía, de antemano, que Trujillo no desaprovecharía la oportunidad de conversar con ellos tratando de averiguar nombres y detalles sobre la expedición. El magnicidio del 30 de mayo de 1961 ocurrió en medio del desgaste político del régimen iniciado con las invasiones de junio 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo. Desde ahí los ciudadanos comenzaron a conspirar políticamente contra el régimen desde la clandestinidad sobresaliendo el audaz e histórico movimiento “14 de junio” que incorporó a ciudadanos de toda clase social implicando que el Servicio de Inteligencia Militar arreciara la represión contra sectores calificados como desafectos al régimen abarcando miembros de la Iglesia Católica. Así Trujillo perdió el apoyo de la iglesia y amplios sectores de distintas clases sociales. En medio de ese desmoronamiento se constituyeron distintos grupos para derrocar el régimen, lo que incluía el ajusticiamiento de Trujillo.

En Moca los hermanos de la Maza formaron un grupo que fue ampliado con la presencia de, Salvador Estrella Sadhalá, Bienvenido García Vázquez, Antonio Rosario y Tunti Cáceres Michell. Otro grupo estaba encabezado por los hermanos Díaz Quesada, Modesto y Juan Tomás. En el libro se reseña que había un tercer grupo encabezado por Juan Bautista Vicini Cabral, Gianni nombrado como Mister X, e integrado también por José María Cabral Bermúdez y su hijo José María Cabral Vega, Viriato Fiallo y Ángel Severo Cabral que servía de vínculo con el grupo de, de la Maza. Este grupo coordinaba la labor de oposición de la oligarquía y de la élite dominicana. Al mismo tiempo realizaba cabildeo al más alto nivel para lograr el apoyo de Washington en términos morales y materiales. En la noche del 30 de mayo tuvieron participación los hermanos de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Miguel Ángel Báez Díaz, Roberto Pastoriza y Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño y Antonio Imbert Barrera. Algunos de ellos perecieron batiéndose con los miembros del aparato de seguridad del régimen y otros fueron asesinados por Ramfis en Hacienda María a fines del año 1961 antes de Ramfis marcharse del país. Acerca de ellos pueden repetirse horrorosamente las palabras de Churchill sobre los aviadores ingleses que habían derrotado la aviación de Hitler: “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Los remanentes del Trujillismo dentro de los cuadros militares materializaron un atentado contra Imbert Barrera en el 1967 infringiéndole múltiples heridas de bala pero milagrosamente pudo salvar su vida. De igual manera fue perpetrado un sabotaje a un avión de Dominicana Aviación que viajaba hacia Puerto Rico en un vuelo comercial, en ese hecho falleció Guarina la esposa de Imbert Barrera, falleciendo, también en ese trágico hecho la hija de Imbert Barrera.

Como autor de este artículo pido disculpas de antemano por cualquier error u omisión que aparezca en este escrito que ha tenido como propósito desmentir las calumnias que de tarde en tarde se han pronunciado tratando de ensombrecer el aporte de los héroes de mayo del 1961 que arriesgaron sacrificando su vida para liberarnos de la tiranía de Trujillo de 31 años dejándonos como herencia el legado de un proceso de democratización que hoy disfrutamos los dominicanos.