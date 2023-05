El Libro Blanco de la Defensa como ejercicio estratégico

Los deportes considerados básicos porque dependen de una visión estratégica son el «ajedrez» y el «go».

Quiero completar el cuarteto de “Divagaciones” dedicados en Acento.com.do al tema del Libro Blanco de Defensa con unos de los objetivos secundarios que es el esbozo de una Estrategia para el desarrollo y salir de la pobreza. Soy consciente que existe una visión “ingenua” que propone que cualquier diseño estratégico sirve para alcanzar el desarrollo por el empeño, la voluntad y la obsesión con que nos encaprichemos. Será una concepción “voluntarista”.

La Historia nos dice todo lo contrario, porque todos soñamos, imponemos nuestra voluntad y nos volvemos obsesivos con la idea del objetivo, pero terminamos con una realidad distinta...

Los países que desarrollan su potencial económico alcanzan el bienestar cuando logran crear un sistema “eficiente” que genera ahorros suficientes para no gastarlos en bienes de consumo sino a través de un sistema financiero que les paga por esos “fondos” y prestarlos a empresarios-emprendedores para producir más bienes de consumo o de capital. Si no se producen en el país, viviremos dependiendo de importar lo que no producimos y tomando empréstitos internacionales para tener las divisas necesarias para mover la economía propia.

¿Quién inició un programa de apertura comercial internacional y crear la economía de mayor desarrollo en América Latina, recientemente? Chile, con su serie de Libros Blancos, cuyas versiones disponibles están en los siguientes enlaces:

https://www.ssffaa.cl/pdf_documentacion/libro_defensa/1997/LIBRO-DE-LA-DEFENSA-NACIONAL_1997.pdf y

https://www.defensa.cl/media/LibroDefensa.pdfhttps://www.defensa.cl/media/LibroDefensa.pdf, versión de 2017.

El esfuerzo chileno de apertura al comercio internacional se inició con la visión estratégica producida en la gestión de las versiones del Libro Blanco. Algo reconocido en la disciplina de la Economía del Desarrollo.

Dentro de los casos más resaltantes en la literatura económica, según el Banco Mundial, allá en los años ochenta del siglo XX, cuando elogió a los “Tigres” asiáticos y su “modelo de desarrollo basado en las exportaciones”, si sacamos a Hong Kong por ser entonces una colonia, nos quedamos con Corea del Sur, Taiwán y Singapur, y podemos rastrear que la motivación para lograr el desarrollo (siguiendo el ejemplo del “Dragón asiático”, Japón) fue lograr capacidad económica para así fortalecer su maquinaria de defensa.

Entonces, tomaré a Singapur porque en veinte años como un Estado-Nación pluri étnico-religioso-cultural y lingüístico, ha logrado el desarrollo de estar hoy entre los países con el mayor ingreso per-cápita del mundo. Como país de la Mancomunidad Británica tiene tradición de hacer libros blancos de defensa, y para aquellos que deseen hojearlos y ojearlos, les paso el enlace: https://www.mindef.gov.sg/oms/dam/publications/ebooks/more_ebooks/ds21.pdf

El desarrollo de Singapur comenzó con la preocupación de una sociedad de religiones diversas por su presencia china (cerca de 60%), Bengalí-Hindú, Malayo y una muestra mínima de blancos británicos, en medio de un entorno islámico (el vecino, Indonesia, es el país con la mayor población musulmana) por lo cual, desde el inicio dispuso la construcción de un servicio militar obligatorio (y así crear una identidad nacional) bajo convenio de entrenamiento por oficiales israelíes en territorio taiwanés.

Con esa envidia, propia de la naturaleza humana, y a la par del crecimiento económico, Singapur ha creado una capacidad militar de un ejército de 70 mil efectivos –hombres y mujeres– con unas reservas de 2 millones de personal formados en el Servicio Militar (de una población de 4 millones de habitantes, y la dotación de las tecnologías más avanzadas como los aviones F-37, el aparato militar más costoso hasta la fecha.

Soldado singapurense al lado de una patrulla de policía a bordo de un tren subterráneo. Los integrantes del servicio militar obligatorio contribuyen mucho a la defensa, tal como su participación para mejorar la seguridad de la Patria.

Para que amplíen el conocimiento de las Fuerzas Armadas de Singapur les dejo un artículo “VALORES NACIONALES SINGAPURENSES: El papel de las Fuerzas Armadas de Singapur en la formación de valores, imagen e identidad nacionales” por Coronel Fred Wel-Shi Tan y Teniente coronel Psalm B. C. Lew, de las Fuerzas Armadas de Singapur, disponible en el siguiente enlace: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/3rdQtr2017/el-papel-de-las-fuerzas-armadas-de-singapur-en-la-formacion-de-valores-imagen-e-identidad-nacionales.pdf

Aunque me quejo de que el caso de los “Tucanos” haya perimido en la justicia, debemos reconocer que nuestra Fuerza Aérea no pueda ampliar su capacidad de cobertura sin equipos de más poder de fuego, o que nuestra Armada no cuente con naves de aguas profundas o consideremos si los intereses dominicanos están bien servidos manteniéndonos fuera de los avances para controlar las amenazas que el Ejército enfrenta con las bandas de incontrolables o cárteles criminales que nos mantienen en zozobra.

Ojalá que los dominicanos se interesen por el Libro porque nos indica el camino al respeto como Estado-Nación en medio de un archipiélago de monstruos marinos.

::::::::

Para hilvanar el argumento con el título de estas “Divagaciones”, señalo que el ajedrez (ideado en la India, pero introducido por los árabes en Europa) se basa en una estrategia “lineal”, como si fuera un enigma lógico y que lleva a un triunfo controlando el “mundo” (el tablero) al capturar al Rey o hacer que imposibilites al contrincante y pacten “tablas”. Go, de raíces chino-japonesas, con simples piezas, unas son blancas y las otras, negras, y un tablero peculiar con líneas verticales y horizontales que se van colocando los vértices de los cuadrados resultantes. En algún momento, uno de los jugadores le anula el poder al otro, pero no gana si no lo hace “elegantemente”, estéticamente correcto. Es una variable no racional, que va más allá de la lógica.

El caso es sacar esa dimensión de la estrategia en el modelo de desarrollo de Singapur, pero, también de Japón, Corea del Sur, Taiwán, China… y hasta llegaríamos a aquellos que tardíamente han asimilado el concepto como India, Filipinas, Viet-Nam. Y todo, a partir del concepto de “estrategia” que se esboza en nuestro Libro Blanco de Defensa…