12/10/2024 · 12:03 AM

La innovación tecnológica ha transformado nuestras vidas de maneras inimaginables hace apenas unas décadas. Hoy, es difícil encontrar a alguien sin un teléfono inteligente en el bolsillo, una computadora en casa o un televisor de última generación. Sin embargo, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué sucede con esos dispositivos cuando dejan de funcionar o son reemplazados por modelos más nuevos?.

Imagina abrir ese cajón olvidado en casa y encontrar varios celulares antiguos, cargadores que ya no usas y baterías gastadas. No eres el único. En todo el mundo, este hábito se ha convertido en una práctica común que alimenta un problema creciente: la acumulación masiva de residuos electrónicos, o e-waste, conocida como basura tecnológica. Este desafío no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene profundas implicaciones económicas y sociales para la República Dominicana.

A nivel mundial, la situación es alarmante. En 2022, según el Foro de Residuos Electrónicos (WEEE Forum), se generaron aproximadamente 62 millones de toneladas de basura electrónica. Para visualizarlo, es como si cada habitante del planeta hubiera desechado más de 7 kilogramos de dispositivos electrónicos en un solo año. Este incremento del 82% en poco más de una década refleja nuestra dependencia creciente de la tecnología y la falta de estrategias sostenibles para manejar sus desechos. Si no tomamos medidas efectivas, para 2030 podríamos enfrentar una crisis aún mayor, alcanzando hasta 82 millones de toneladas anuales.

En nuestro país, el panorama es igualmente preocupante. Entre 2019 y 2022, importamos cerca de 18.9 millones de dispositivos tecnológicos, incluyendo celulares, laptops y tabletas, según el informe "Economía Circular" de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Aunque en 2022 hubo una reducción del 56.7% en las importaciones, pasando de 8.2 millones a 3.6 millones de dispositivos, esto no necesariamente significa que estemos generando menos basura electrónica. Es posible que muchos dispositivos obsoletos estén acumulándose en hogares y oficinas, sin una gestión adecuada para su disposición final.

Según el Global E-Waste Monitor 2020, en 2019 generamos aproximadamente 67,000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad llenaría más de 30 piscinas olímpicas con basura electrónica. Lo más preocupante es que estos desechos contienen materiales valiosos estimados en 71 millones de dólares, incluyendo metales preciosos como oro, plata y cobre. Sin sistemas eficientes de reciclaje, estos recursos terminan en vertederos, desperdiciados y causando daños al medio ambiente.

Los dispositivos electrónicos contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio y cadmio. Cuando se desechan incorrectamente, estas sustancias pueden filtrarse al suelo y contaminar el agua, afectando nuestros ecosistemas y poniendo en riesgo la salud de las comunidades. Estudios locales han detectado niveles elevados de contaminantes en áreas cercanas a vertederos, traduciéndose en un aumento de enfermedades respiratorias y cutáneas entre los residentes.

La pandemia de COVID-19 cambió radicalmente nuestra forma de vivir, trabajar y educar. El Ministerio de Educación (MINERD) invirtió más de RD$17,000 millones en dispositivos electrónicos para estudiantes y docentes, buscando garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, un estudio de 2023 reveló que el 76.6% de estos dispositivos presentan desperfectos, dejando a miles de niños y jóvenes sin acceso efectivo a la educación virtual. Además, más del 80% de los docentes reportaron dificultades para acceder a internet con la velocidad necesaria en sus centros educativos.

En el sector empresarial, la dependencia tecnológica también presenta desafíos. Las empresas generan grandes volúmenes de datos y dispositivos que se vuelven obsoletos rápidamente. Según el Informe Databerg 2015, el 31% de los datos almacenados por las empresas no tiene utilidad, incrementando innecesariamente el consumo de energía y la huella de carbono digital. Este almacenamiento ineficiente contribuye al desgaste prematuro de servidores y equipos, aumentando la generación de basura tecnológica.

Conscientes de la magnitud del problema, las autoridades dominicanas han dado pasos significativos. En 2023, se emitió el Decreto 253-23, que establece el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este marco legal asigna responsabilidades claras a fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores en todo el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos.

Sin embargo, una ley por sí sola no es suficiente. Para que este reglamento tenga un impacto real, es indispensable su implementación efectiva y el compromiso de todos los sectores. Las empresas deben asumir su rol en la recolección y reciclaje de los productos que ponen en el mercado. Nosotros, como consumidores, debemos adoptar hábitos más sostenibles, como reparar en lugar de reemplazar y disponer adecuadamente de nuestros dispositivos obsoletos. El gobierno, por su parte, debe garantizar la infraestructura y recursos necesarios para que el sistema funcione.

Es momento de pasar de las palabras a la acción:

Desarrollo de infraestructuras de reciclaje : Establecer centros especializados en todo el país para la recolección y tratamiento de residuos electrónicos. Esto no solo recuperará materiales valiosos, sino que también generará empleos y promoverá prácticas sostenibles.

: Establecer centros especializados en todo el país para la recolección y tratamiento de residuos electrónicos. Esto no solo recuperará materiales valiosos, sino que también generará empleos y promoverá prácticas sostenibles. Aplicación efectiva del marco legal : Las leyes y reglamentos deben cumplirse. Es esencial que las autoridades establezcan mecanismos de seguimiento y sanciones para quienes no respeten las normativas.

: Las leyes y reglamentos deben cumplirse. Es esencial que las autoridades establezcan mecanismos de seguimiento y sanciones para quienes no respeten las normativas. Educación y concienciación ciudadana : Implementar campañas educativas que informen sobre los riesgos de la basura tecnológica y cómo podemos contribuir a su reducción. Programas en escuelas, universidades y comunidades pueden marcar la diferencia.

: Implementar campañas educativas que informen sobre los riesgos de la basura tecnológica y cómo podemos contribuir a su reducción. Programas en escuelas, universidades y comunidades pueden marcar la diferencia. Fomento de la economía circular : Adoptar prácticas que promuevan la reparación, reutilización y reciclaje de dispositivos, reduciendo los residuos y haciendo la tecnología más accesible.

: Adoptar prácticas que promuevan la reparación, reutilización y reciclaje de dispositivos, reduciendo los residuos y haciendo la tecnología más accesible. Alianzas público-privadas : La colaboración es clave. El gobierno, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar juntos para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

: La colaboración es clave. El gobierno, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar juntos para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles. Incentivos para la reparación y prolongación de la vida útil : Ofrecer beneficios fiscales o programas de apoyo a talleres de reparación puede incentivar a las personas a arreglar sus dispositivos en lugar de desecharlos.

: Ofrecer beneficios fiscales o programas de apoyo a talleres de reparación puede incentivar a las personas a arreglar sus dispositivos en lugar de desecharlos. Gestión empresarial responsable: Las empresas deben adoptar políticas para gestionar adecuadamente sus equipos electrónicos y datos, reduciendo la generación de residuos.

La situación es crítica, pero no insuperable. Pensemos en el legado que queremos dejar a las futuras generaciones: un país con aguas limpias, suelos fértiles y comunidades saludables. Un lugar donde la tecnología y el medio ambiente coexistan en armonía. Cada pequeña acción cuenta. Desde llevar nuestros dispositivos obsoletos a puntos de reciclaje, hasta apoyar iniciativas locales de reparación y reutilización.

El futuro de la República Dominicana está en nuestras manos. Es momento de actuar, de unir esfuerzos y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Juntos, podemos garantizar un entorno saludable y próspero para todos. No dejemos que esta oportunidad se nos escape.