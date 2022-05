El presidente Luis Abinader inició el pasado fin de semana la jornada “El Gobierno en las Provincias”. El mandatario dispuso que los ministros y directores de instituciones del gobierno salieran del confort del aire acondicionado a reunirse con los líderes sociales de las provincias del país.

La iniciativa pretende, entre otras cosas, acercar el gobierno a las comunidades. Que los ministros pongan el oído en el corazón de la gente para escuchar sus latidos. Que aporten soluciones a las necesidades sentidas de las respectivas comunidades.

Pero los ministros y directores llegaron a sus destinos provinciales a enumerar un listín de las obras que se están realizando en esos lugares. Los presentes percibieron que ellos no tenían claro cómo hacer las presentaciones.

En Santiago, por ejemplo, vino José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda; Eduardo Estrella, presidente del Senado; y Rosa Santos, gobernadora de la provincia. Igual estuvo Andrés Bautista, asesor del Presidente de la República; los directores de Proindustria, Coraasan, Edenorte y de Educación, entre otras autoridades.

La batería de altos funcionarios resaltó que la inversión social del Gobierno en Santiago supera los 18 mil millones de pesos. A esto se suman 33 mil millones en la construcción del monorriel y 6 mil millones más en el teleférico. La inversión total asciende a 57 mil millones de pesos.

La provincia Puerto Plata recibió a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mera destacó que el Estado dominicano desarrolla treinta y un proyectos de infraestructura en la Novia del Atlántico. El mandatario “Luis Abinader ha invertido en Puerto Plata más de 3,600 millones de pesos en lo que va de gestión. Las obras benefician a una población de más de 329 mil habitantes”, dijo el ministro.

La provincia La Vega quería saber que traía Límber Cruz, ministro de Agricultura. Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia acompañó al ministro. Se recuerda que el cacique de Jarabacoa movió cielo y tierra para impedir la construcción de la presa Manabao Bejucal Taveras en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Las razones?, vaya usted a saber.

De igual manera, Kelvin Cruz y Junior Torres, alcaldes de La Vega y Jarabacoa respectivamente; Carolina Mercedes, directora regional de Supérate; y Nelson Cosme, director provincial de Salud. Elpidio Infante, secretario general del PRM también estuvo presente. La campaña electoral está al doblar la esquina, ¿creían que él iba a desaprovechar esa oportunidad?

El gobierno incrementó la tierra sembrada en esta demarcación en más de 133 mil 48 tareas. Ha instalado invernaderos por encima de los 2 millones de metros, ha financiado a los productores y subsidiado al sector arrocero. Destacó las obras de infraestructura en proceso en La Vega, Constanza y Jarabacoa, superior a los 4 mil millones de pesos.

Raquel Peña, vicepresidente de la República se puso en lo suyo. Vistió la máscara y la capa de super funcionaria para robarle el show a los ministros. Es decir, participó simultáneamente, --de manera virtual-- en los encuentros de varias provincias, entre ellas Santiago.

Los lideres sociales y comunitarios, por su lado, se limitaron a tomar turnos para expresar sus necesidades. Estaban esperanzados en que el gobierno cumpla con la solución.

Pero se equivocan quienes buscan el problema de los encuentros “El gobierno en las Provincias” en la sábana. El problema es no tener un método unificado que, primero, les garantice a los funcionarios seguridad en el desarrollo de las actividades. Segundo, que propicie la participación amplia de los lideres de las provincias en los encuentros.

La tarea de los funcionarios reside en conseguir que la gente confié en el gobierno. Pero repetir una retahíla de obras que la gente conoce de sobra, no genera confianza. Hacer conciencia de que reunir a cientos de personas para que opinen sobre una situación dada puede resultar improcedente.

Los sectores socio-comunitarios debieron aprovechar los encuentros realizados para imponer un método de consulta más objetivo. Un método que incluya: a) Que los funcionarios dediquen un día completo a cada provincia; b) Que se hagan acompañar de un equipo metodológico que conduzca el proceso y lleve la memoria de los debates; c) Que se realicen reuniones por separado con las juntas de vecinos, las asociaciones deportivas, grupos campesinos, productores agrícolas y los empresarios-comerciantes, etc., etc.

Sugerir, además, una forma de reunir varios sectores juntos, sin que la junta lesione los intereses de uno u otro sector.

En suma, si los líderes sociales y comunitarios hacen la tarea que le corresponde. Y si los ministros y los altos funcionarios hacen lo propio. El deseo del gobierno saldría como si estuviera montado en un coche santiaguero