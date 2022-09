Noruega, no tiene como medida de auxilio económico internacional bajar el precio del gas natural, declaraciones del primer noruego, Jonas GahrStøre, en su visita oficial a Suecia el domingo 28 de agosto 2022[i]

Medidasfiscales de urgencia y ahorro energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana una rebaja del IVA del gas del 21 actual al 5 %, que estará en vigor inicialmente desde octubre hasta final de año.

Alemania anuncia medidas de emergencia para tratar de recuperar soberanía energética

Hoy día, el liderazgo político europeo habla abiertamente de una intervención al mercado de la industria eléctrica, esta injerencia se refiere a fijar un techo al precio del servicio final (Price-cap) de la electricidad. Sin lugar a duda, esta medida tendrá un efecto contagio a lo inmediato a otras regiones del mundo, ad-portas de una recesión económica.

Ahora bien, los actuales precios de la electricidad tienen su derivación en una oferta estratégicamente restringida del gas natural producto de un conflicto bélico, lo que ha incrementado el costo de producción de energía eléctrica hasta los niveles actuales. En síntesis, el aumento del precio de la electricidad es ajeno a toda responsabilidad del sector eléctrico y menos de la autoridad política.

En una vocería del Kremlin de la semana recién pasada donde se amenazaba a Europa sobre lo difícil que le sería afrontar el invierno venidero. Si, esta declaración la concebimos solo analizando el presente, estamos entendiendo y muy mal el mensaje. ¿Por qué? El recado subyacente fue recordar a los políticos europeos la importancia que tuvo el invierno ruso (europeo) al empantanar y luego derrotar a las fuerzas invasoras nazis como uno de los hitos fundamentales para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. El gas natural es el nuevo “invierno ruso” como elemento bélico. Es por esta razón que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emitió un comunicado casi instantáneo refiriéndose a este tema: Invierno europeo 2022.

¿Cuál es la gran incógnita en esta situación? La respuesta es, su prolongación en el tiempo. ¿Por qué? Este no es un conflicto bélico de corta duración tipo guerra de los Seis Días (5-10 de junio de 1967). Se entiende, que esta fue la idea primaria de parte de las fuerzas invasoras, enorme fallo de cálculo. Nos encontramos frente a un conflicto, cuya estrategia es el desgaste, por ende, sin luz al final del túnel por un buen tiempo. Sobre lo incierto de la disputa su duración y destino final, los políticos europeos han sido categóricos y han remachado y remachado sobre este tópico a una frecuencia tal que es difícil que la población pueda olvidar la realidad a que está sometida.

Sin lugar a duda, China, el aliado olvidado de Occidente durante la Segunda Guerra Mundial, igualmente, esta indeseable coyuntura le está apretando los zapatos dejándoles heridas de consideración en su hacienda pública, ojalá y así sea, que por necesidad o sentido común el gigante económico de Oriente despertará ante el daño que este contexto está produciendo en su propia economía y utilizará la llave mágica que su poderío político y económico le confiere para ayudar a encontrar una salida definitiva a esta situación que está haciendo estragos en la economía global. Si se lee entre líneas el artículo del Le Mondemencionado en esta nota, alguna esperanza acompañada de ilusión mínima se vislumbra.

La Unión Europea (UE) ha anunciado medidas urgentes para frenar esta situación inflacionaria insostenible y que fácilmente puede desembocar en una crisis sistemática. A raíz de la actual situación financiera se prevé una disminución del valor de la vivienda en ciertas economías del continente de hasta un 20 %, en los próximos 12 meses, principalmente por falta de demanda e incapacidad en el pago de los préstamos hipotecarios, hecho que se ha visto agravado por el incremento en la tasa de interés base por alguno de los bancos centrales de la zona. Medida económica que está siendo cuestionada por resultar contraproducente ante la presente coyuntura, a raíz que el proceso inflacionario actual no se corresponde a un sobre consumo del sector privado y tampoco a un gasto excesivo por parte del erario, variantes que suelen desembocar en procesos especuladores. Al contrario, el detonante alcista, se debe a la falta de oferta de materias primas básicas iniciado durante la pandemia y ahora agravado por el conflicto bélico.

Existe la urgencia en el ámbito político en adoptar medidas que contribuyan a franquear este entorno incierto y agobiante para la población (costo de vida) y sobre costos para la industria en todas las diversidades. El sector eléctrico componente cardinal en la cadena productiva y variable fundamental en lo económico es sin duda el más afectado por el histórico incremento de precios en los combustibles.

Si se tiene presente la posición intransigente de Rusia y las flamantes declaraciones del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en visita oficial a Suecia el domingo recién pasado, donde el primer ministro noruego afirma que su país, no contempla medidas de auxilio económico internacional a modo de mecanismo de reducción del precio del gas natural. Es un mensaje claro a las autoridades de gobierno de los países no productores de energías fósiles que deben encontrar por ellos mismos soluciones a su alcance para no profundizar más la crisis y evitar el efecto contaminación a otros sectores de la economía.

Hoy el titular principal del periódico El País de España, informa sobre la medida fiscal que estará entrando en vigor a contar del mes de octubre hasta finales de año con la inquietud de frenar el proceso inflacionario, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez anuncia la baja sustancial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 25 al 5 % al precio del gas natural en línea con las disposiciones asumidas en esta materia por Alemania y Francia a diferencia de España, estás dos últimas incluyen en sus paquetes un fuerte componente de ahorro energético. Atinadas medidas, tal vez, insuficientes ante la magnitud de la crisis económica actual. Entiendo que la disposición fiscal adoptada el día de hoy por el gobierno español debería tener una trascendencia más amplia que incluya a toda la cadena de la industria eléctrica contar de tener alguna expectativa razonable para navegar la actual tormenta.

