Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/08/2024 · 12:03 AM

El genocidio en Gaza ha puesto sobre el tapete el futuro del Estado genocida de Israel. En un artículo publicado en junio del presente año en curso, el historiador israelí Ilan Pappé hace un análisis exhaustivo del actual Estado sionista y lo que le espera en el futuro, basando su tesis en una serie de indicadores que podrían llevar a un posible colapso del Estado sionista establecido en 1948.

En el artículo titulado “El colapso del sionismo”, [1] Ilan Pappé, catedrático de la Universidad de Exeter en Inglaterra, hace el siguiente análisis preliminar:

“El asalto de Hamás del 7 de octubre pasado puede compararse a un terremoto que sacude un viejo edificio. Las grietas ya estaban empezando a aparecer, pero ahora son visibles en sus mismos cimientos. Más de ciento veinte años después de su creación, ¿podría el proyecto sionista en Palestina –la idea de imponer un Estado judío en un país árabe, musulmán y de Oriente Próximo– enfrentarse a la perspectiva del colapso? Históricamente, una plétora de factores puede provocar el desmoronamiento de un Estado. Ello puede ser resultado de los constantes ataques lanzados por los países vecinos o de una guerra civil crónica. O ese desmoronamiento puede seguir a la quiebra de las instituciones públicas, que ya no logran prestar servicios a los ciudadanos. A menudo todo ello comienza como un lento proceso de desintegración, que cobra impulso y luego, de repente y en un reducido lapso, derrumba estructuras, que una vez parecieron sólidas y firmes.”

Para el autor del libro La limpieza étnica de Palestina (publicado en inglés en el 2006 y en español en el 2014), la sociedad israelí-judía en la que nació y creció está agrietada. Pappé describe la profunda división política y social que existe dentro de la sociedad israelí-judía: por un lado se encuentra lo que el llama el "Estado de Israel", que representa a judíos más seculares y liberales que buscan un Estado democrático para los judíos solamente; y por otro lado, el "Estado de Judea", que aboga por un Estado teocrático y una postura más agresiva hacia los palestinos. Este conflicto interno se ve exacerbado por los acontecimientos recientes: la continuidad y agudización de la guerra de exterminio en contra del pueblo palestino que data del año 1948 la cual está provocando una importante emigración de israelíes.

La tesis de Pappé acerca del colapso del sionismo refleja lo que viene a causa del genocidio en Gaza: una inevitable reconfiguración del panorama político de la región, impulsada por presiones tanto internas como externas.

De acuerdo con el análisis de Pappé, otra señal de la inminente deriva del proyecto sionista es la crisis económica. La economía de Israel se mantiene a flote bajo el peso de los conflictos en curso y la mala gestión gubernamental. Dos factores influyen en el estado de inestabilidad financiera: primero, la dependencia de la ayuda estadounidense y la incompetencia de funcionarios clave. Y segundo, la fuga de capitales entre la élite rica, aumentando la inestabilidad económica. Según Pappé:

“Quienes se plantean reubicar sus inversiones constituyen una parte significativa del 20 por 100 de la población israelí, que paga el 80 por 100 de los impuestos.”

A raíz del genocidio en Gaza, Israel enfrenta por primera vez desde su fundación en 1948 un aislamiento internacional de gran escala. La posición global del Estado sionista es cada vez más precaria, con una creciente condena internacional y desafíos legales entre los que se pueden mencionar los de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. A medida que la respuesta global al salvajismo característico de las incursiones militares sionistas se vuelva más crítica, se espera que este aislamiento se profundice y eventualmente empeore. Y si bien es cierto, como afirma Pappé que “los tribunales no han aliviado los brutales ataques contra la población de Gaza y Cisjordania,” las acciones llevadas a cabo en de los tribunales internacionales “han contribuido al creciente coro de críticas dirigidas al Estado israelí, que cada vez proceden más de arriba y de abajo”.

Otro de los factores que podrían debilitar el Estado genocida de Israel es la disminución del apoyo de la diáspora judía a consecuencia del genocidio. Es indudable que en las comunidades judías, particularmente en los Estados Unidos, muchas comunidades se han distanciado del sionismo y apoyan desde primera fila las campañas y movilizaciones en solidaridad con Palestina. Esta erosión del apoyo podría debilitar a los influyentes lobbies (organizaciones de cabildeo) proisraelíes.

Pappé también hace énfasis en el debilitamiento militar de la entidad sionista como uno de los indicadores que podrían acelerar su hundimiento. Y a pesar de sus capacidades avanzadas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han mostrado muchas vulnerabilidades, especialmente destacadas por la ineptitud militar. Lo cierto es que se está formando una percepción cada vez mayor acerca de la insuficiencia del ejército, lo que genera presión interna para que se realicen cambios en las políticas del servicio militar. En su artículo Pappé resalta de que todo esto ha “provocado una gran presión para que se elimine la exención militar de la que disfrutan los judíos ultraortodoxos, en vigor desde 1948, y se empiece a reclutar a miles de ellos”.

Por último, Pappé sitúa el rol de la juventud palestina y su impacto en el proceso de descolonización de Palestina. De esa manera visibiliza las nuevas generaciones que luchan en contra del sionismo y la ocupación. La generación más joven de palestinos es cada vez más activa y organizada dentro y fuera de Palestina, y aboga por un nuevo enfoque de liberación basada en en el establecimiento de un Estado laico y democrático donde todos los ciudadanos, tanto judíos como palestinos, gocen de los mismos derechos civiles, políticos y religiosos. Esta nueva energía entre la juventud palestina puede influir en el futuro de la región. Pappé reitera su convicción en el rol político del pueblo palestino:

“Únicamente la capacidad de acción de la población palestina puede hacernos avanzar en la dirección correcta. Creo que, tarde o temprano, una fusión explosiva de estos indicios tendrá como resultado la destrucción del proyecto sionista en Palestina. Cuando esto ocurra, debemos esperar que un robusto movimiento de liberación llene el vacío.”

En resumen, el análisis de Pappé hace sugerir que la combinación de todos estos factores podría conducir a una transformación significativa o al colapso o hundimiento del proyecto colonialista en Palestina basado en la ideología sionista. Desde una postura de izquierda, el historiador, pensador y activista anti-sionista aboga por un cambio del enfoque de proceso de paz a un enfoque en la cuestión de la descolonización, enfatizando la necesidad de que los palestinos estén al frente del movimiento y como pueblo definan su futuro. La tesis de Pappé acerca del colapso del sionismo refleja lo que viene a causa del genocidio en Gaza: una inevitable reconfiguración del panorama político de la región, impulsada por presiones tanto internas como externas.

Notas

1.“The Collapse of Zionism”, Sidecar (New Left Review), June 21, 2024. Re-publicado en español el 26 de junio del 2024 en El Salto (Estado Español) con el título “El colapso del sionismo”.