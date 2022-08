El presidente de Francia Emmanuel Macron sorprendió no sólo a los franceses ,sino al mundo al proclamar el fin de la abundancia.

¿Qué quiso decir el presidente Macron.? Múltiples serían las interpretaciones, hay quienes viajarían en el tiempo para situarse en los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una interpretación diferente sería una reducción de un estilo de vida que raya en el derroche, pero hay otra, -entre los que me incluyo- y es que vista la complejidad de los acontecimientos mundiales; la situación amerita una evaluación profunda de los acontecimientos y los indicadores en desarrollo.

Si pasamos un balance general al cuadro mundial, seis (6) meses después de la Federación Rusia de invadir a Ucrania , no ha podido concretar con éxito político. En cambio una acción política militar planificada de intervención rápida, ha derivado en un largo conflicto, que amenaza con el desgaste de la economía Rusa , su asilamiento internacional, a la vez que es la redentora de la OTAN.

El presidente Biden anunció un nueva ayuda militar para Ucrania por un monto de casi 3.000 millones de dólares, para adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones; como si esto fuera poco los aliados de la OTAN, anuncian la llegada de más armamentos y cooperación técnica. Mientras que Japón empieza una reingeniería militar para garantizar su línea de defensa.

Este primer cuadro dibujado del conflicto parece tener como colofón, las reacciones recientes de Ucrania en Crimea, la muerte Daria Duguina hija de intelectual Alexander Duguin de línea dura. Así las cosas empeoran.

Cuando Nancy Pelosi, (la número 3 del poder EE.UU) se dirigió a Taiwán muchas fueron las estridencias sobre este viaje, algunos la calificaron de Cantinflas desquiciadas, sin embargo, como decía el profesor Juan Bosch, avece lo que no se ve, es más fuerte que lo que se ve.

Esta decisión de política exterior de Estados Unidos impulsada por Pelosi busca reorganizar el frente Indo-Pacífico, revitalizar la relaciones con Taiwán en todos los planos, mandar un mensaje claro a China, y dejar por sentado en Corea del Sur y Japón -estamos aquí, no los abandonaremos.-

Qué es lo que no se ve en Taiwán.EE.UU busca garantizar estratégicamente salvaguardar la industria de los semiconductores. De esta forma Estados Unidos garantiza una alianza con Seúl y Taipéi, para seguir predominando en la industria de alta tecnología. ( Ver artículo: Taiwán y el dilema estratégico. Por Águeda Parra Pérez. El país.com.)China respondió esa visita con la mayor capacidad de ejercicios militares, entendiendo como un desafío sin precedente el viraje de política exterior.

El otro escenario de la complejidad situación internacional, sigue siendo la alta dependencia de Europa del gas ruso, si bien es cierto que las últimas reuniones en Bruselas han acordado una reducción del 20%; no hay certeza ni garantía de que durante el invierno la Federación Rusa haga un recorte drástico del suministro de gas a Europa. Es porque algunos países han comenzado a tomar medidas, como el caso de Alemania que ha ordenado apagar museos y monumentos durante la noche, para propiciar un ahorro de energía específicamente del gas

Sí es cierto que ha cambiado la visión sobre la guerra de Ucrania, y que antes se hablaba de paz y ahora se habla de victoria ,no es menos cierto, que es impredecible el costo que tendrá que pagarse en occidente por un conflicto prolongado, donde las economías no solamente pueden estancarse, si no retroceder ante el impacto y la carencia de este combustible. Si el grifo del gas se paraliza esto generaría descontentos y caída de gobiernos europeos como ya pasó en Italia.

¿Hasta dónde y hasta cuándo estarán dispuestos los europeos a sacrificar su estilo de vida en aras de una derrota rusa en Ucrania?. Es probable que este último pensamiento esté acompañando al presidente Macron y el anunciado fin del abundancia no es más que la necesaria austeridad y ajuste del estado de bienestar para Europa.

Pero, la otra variable no menos peligrosa y más conflictiva sería que los gobiernos europeos, ante la creciente impopularidad que generaría un golpe a sus economías por el no suministro del gas, decidan acelerar el curso de los acontecimientos en Ucrania. Entonces sí estaríamos en el preludio del fin de la abundancia. Es bueno que en solar tomen notas