El embajador de Estados Unidos y casi presidente de Haití, Don Kenneth H. Merten

El embajador de Estados Unidos, Kenneth Merten (25 de agosto de 2009-20 de julio de 2012), a la izquierda, y el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Sábado 14 de mayo de 2011, en Puerto Príncipe, Haití. (Carl Juste/Miami Herald/Tribune News Service vía Getty Images).

Kenneth Merten por Michael Kovac/Getty Images para CORE

La «escena del piano» de la película El pianista de Roman Polanski parece a un capítulo de nuestra historia: alguien en apuros necesita un trozo de pan, y de repente aparece un samaritano inesperado con uniforme nazi del ejército alemán, el capitán Wilm Hosenfeld . El vínculo entre los dos personajes: el piano y la primera balada Op. 23 en sol menor de Chopin. Generalmente, en nuestro triste y ridículo país, un régimen se encargaría de disparar al pianista, otro de liquidar al oficial y llega el último verdugo, que en nombre de la agitación revolucionaria radical, quemaría el piano y todo lo que pudiera estar relacionado con el maravilloso instrumento, desde las partituras de Chopin hasta la propia partida de nacimiento del pianista, Wladyslaw Szpilman.

En la época de las grandes conferencias del anterior Instituto Francés de Puerto Príncipe (Bicentenario, 1986-87), unas palabras pronunciadas por el economista Charles Clermont llamaron la atención: la política estadounidense en la cuenca del Caribe. Sí, existe una política estadounidense con varias orientaciones. Pero hay una política estadounidense que sólo se encuentra en la cabeza de los políticos haitianos...

Mucho antes de su primer viaje, el ilustre funcionario había captado rápidamente todas las facetas de nuestra historia. Hablaba nuestro idioma con una maestría increíble. K... es un diplomático feliz. El mejor embajador de los Estados Unidos. Después de haber asistido a la solemne derrota de nuestra izquierda estúpida; la desaparición de miles de ciudadanos, arrastrados por el terremoto del 12 de enero de 2010; logró desmitificar la esencia de la presidencia que permitía al jefe de Estado encarnar toda la historia universal.

Como por arte de magia, tuvimos la impresión de que lo que quedaba del Estado se había transformado en una sucursal de la oficina del señor K. Una superestructura, con gran autonomía, dentro de la propia misión diplomática y que operaba al margen de todos los convenios internacionales. Nuestros acontecimientos pusieron al embajador por encima del presidente del Junta Electoral y del director del Archivo Nacional. También era un gran benefactor de la Policía y del Parlamento. La política americana de entonces, cuidadosamente revisada por K..., el incomparable y magnífico, parecía de repente diferente de los canales tradicionales de la Casa Blanca y de las normas del Departamento de Estado. Todo obedeció a un funcionario de fantástico talento, quien supo adaptarse admirablemente a todas nuestras olas. Honró a su maestro, el Dr. Kissinger, «El arte del compromiso consiste en dividir un pastel de tal manera que cada participante crea que tiene la porción más grande.» De hecho, «el hombre adecuado en el momento adecuado». Cuando un viernes de abril de 2011 lo saludé, en una de las famosas reuniones encabezadas por Bill Clinton después del terremoto, era el perfil del gran funcionario con diagnóstico infalible que transmite en voz baja, sólo con una mirada, «todas las apuestas están hechas».

Cuando le dije a una lejana amiga de Francia, K... podría haber sido presidente de Haití, me contestó: -en este sentido tu testimonio y tus escritos son preciosos porque son sinceros y no están auspiciados por tal o cual organismo de confraternización de alquiler. En varias etapas cruciales de la transición de los ochenta, el expediente haitiano ha estado sobre la mesa del General Collin Powell, ex Secretario de Estado; ex Jefe de estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas; ex Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. En estos complejos días de octubre de 2022 me pregunto si K... no tiene una mejor comprensión del volcán haitiano que sus jefes del Departamento de Estado..