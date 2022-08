El desahogo de la viuda de Reinaldo

Ingrid Mendoza, esposa del fallecido expresidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, rompió el silencio este jueves pasado e hizo algunas revelaciones inesperadas a través de 14 mensajes que colgó en su cuenta de Twitter.

Tras una dilatada carrera política, Reinaldo Pared Pérez ocupó la Presidencia del Senado de la República Dominicana en varias ocasiones, y fue aspirante a la candidatura presidencial del PLD, de la cual se retiró por disgustos. Pared Pérez murió de un disparo la noche del 28 de octubre del 2021 en su residencia ubicada en Juan Dolio.

Ingrid manifestó que Reinaldo sufría de un grave trastorno depresivo y que su suicidio fue el tercer intento de este por acabar con su vida. Los otros dos anteriores intentos habían sido abortados por ella y sus hijos. Por tal razón, según escribió, la casa había sido limpiada de armas y no había ninguna. Desmintió que su muerte haya sido un asesinato y pidió respetar el dolor de su familia.

La dama expresó que no se sabe cómo Reinaldo Pared obtuvo el arma usada para suicidarse. Una respuesta que, según ella, debió surgir de las investigaciones realizadas, cuyas conclusiones ha solicitado en múltiples ocasiones a las autoridades. Lo que no ha logrado y uno se pregunta por qué.

Ingrid escribió que un militar de manera inescrupulosa tomó una foto del cuerpo sin vida, la cual fue manipulada en lo que ella llama una clara violación de la intimidad de una persona fallecida. Las autoridades no han querido identificar a ese militar.

Ingrid aclaró que el suicidio de Reinaldo Pared no fue para huir de investigación alguna, sino que fue un resultado de la depresión que lo agobiaba y contra la cual su psiquiatra y ellos su familia (es decir, Ingrid y sus hijos) lucharon por meses, sin que este pudiera superarla.

Ingrid Mendoza dijo que Reinaldo murió de hemorragia interna por el disparo que él se ocasionó en el pecho. Sostuvo que entre ellos no había proceso de divorcio y desmintió que su esposo haya sido asesinado y simulado un suicidio con la manipulación del cuerpo, como llegó a especular una figura pública que ella no identificó. Dijo que eso es falso. Que no era una película de Netflix, sino el episodio de más dolor en la vida de su familia.

Miren amigos, de este caso se desprenden importantes situaciones, algunas muy preocupantes. Ingrid reveló que la depresión en Reinado se originó por traiciones políticas, la situación del partido, el cáncer que padecía, la pandemia, ataques en redes sociales por miembros de su propio partido y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes. Lo que no es de extrañar pues los altos dirigentes del PLD no sabían de su depresión ya que ninguno lo visitó. Por eso, Ingrid exige que le den a la memoria de Reinaldo el respeto que no le dieron en vida.

Fíjense bien cómo lo político afectó e impactó en lo familiar. Para nadie es un secreto que a partir de la elección de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD para las elecciones nacionales del 2020 Reinaldo Pared Pérez se sintió traicionado, pues entendía que ese era su momento y no recibió el apoyo de Danilo Medina quien impuso al Penco.

Reinaldo terminó distanciándose de Danilo, lo que ocasionó la división de esa familia porque los hermanos de Reinaldo continuaron en el danilato siendo leal a Danilo Medina y alejándose de Reinaldo e Ingrid. El post de Doña Ingrid lo deja muy claro: ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes.

¿Recuerdan el apoyo público de Ingrid al expresidente Leonel Fernández? A pesar de la negación entonces de muchos peledeistas, siempre sostuvimos que ese apoyo de Ingrid tenía el endoso de Reinaldo pues la personalidad de Reinaldo no era para él ir por un lado y su pareja por otro y estos tuits de Doña Ingrid vienen ahora a confirmarlo.

Es que Reinaldo nunca superó lo que consideró una traición de Danilo Medina al imponer al Penco en contra de sus aspiraciones, las que él consideraba legitimas. Lo que junto con otras situaciones que afectaron el proceso electoral interno del PLD terminaron al final dividiendo ese partido con la salida de su presidente Leonel Fernández. Prolegómeno de la pérdida del poder político que había retenido la franquicia por 20 años, 16 de ellos de manera ininterrumpida