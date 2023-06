El coronel junto a Caamaño

“¡Mire, buena mierda! ¿Usted cree que es él quien manda? ¡Ese que está ahí es el presidente de la República!”. El norteamericano le quiso contestar, pero el coronel Marte Hernández sin darle tiempo le decía: “¡Usted no es más que un buen mojón! Cállese la boca y lárguese de aquí”. De esa manera relata Claudio Caamaño Grullón* ese episodio ocurrido a eso de las 9:45 am del martes 27 de abril de 1965 en el Palacio Nacional.

Esa anécdota, por cierto, con un “San Antonio con Ñ,”* la escuché en varias ocasiones en tiempos de mi niñez mientras se desarrollaba la Gesta Patriótica de 1965. Don Jorge me la relató (la pude grabar) en 1990. Palabras más o palabras menos me consta que fue así.

Lo afirmado más arriba también lo vivimos en el barrio en noviembre de 1965 a raíz de la entrada de los invasores a la zona Constitucionalista. Nos colocaron una vigilancia 24/7 en un jeep con un M-40 de 105mm frente a nuestras casas para asustarnos. Esos soldados yankees pasaron tremendo trabajo, indiferencia y sed en nuestra esquina, ya que nadie les hablaba.

Un día de noviembre de 1965 llegó una patrulla de paracaidistas comandada por un capitán boricua (llevaba 2 rayitas) para ir a tratar de desarmar a Cesar Caamaño quien estaba limpiando su arma en momentos en que visitaba el hogar de los Marte Baez; la patrulla de invasores se había percatado del arma que manipulaba Cesar, ya que las puertas de la casa siempre estaban abiertas y la ventana/puerta enrejada también.

Imagínense, ENTRARON sin permiso a la casa. Don Jorge siempre recibía visitas (entre ellos a Ramón Emilio Mejía (a) Pichirilo, César Caamaño y Francisco Marte (a) Pancho). El invasor se aparece en la puerta, en ese momento don Jorge se encontraba en su alcoba y se presentó de inmediato a la sala y le increpa en inglés al invasor. El boricua responde en español y trata de explicar el objetivo de su misión… antes de terminar de hablar recibió un rafagazo de “San Antonios con Ñ” y de “son of a bitch”. ¡Todas las armas en la casa y el barrio fueron rastrilladas!, los yankees quedaron perplejos y sin poder levantar sus armas, estaban en JAQUE-MATE.

Rodeados por el barrio apuntándoles con las “Cristóbal”, “Thompson”, “G-3”, “Fal” y escopetas, comenzaron a pedir disculpas y a retirarse con las armas abajo. Solo se escuchaba un grito: “GO HOME YANKEE!”. Esa tarde el jeep se tuvo que retirar, quedó demostrado que no podían amedrentarnos y que en el barrio no le teníamos miedo. Aquí se cumplió a cabalidad el dicho de “la unión hace la fuerza”, y tremenda fuerza fue esa!!!

Algunos le decían “Bollo” y otros Gerardo. Para mí siempre será Don Jorge el papá de Jorgito, Cacho y Yoryi.* Su nombre completo era Jorge Gerardo Marte Hernández, quien nació un 23 de abril de 1930. El fue el coronel que estuvo junto al presidente constitucional Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Gesta Patriótica de 1965. Don Jorge era nuestro vecino, amigo y consejero. Don Jorge es parte de la historia del pueblo Dominicano.

Conocí a Don Jorge vestido de policía en 1962 mientras visitaba a mis amiguitos de infancia Jorgito y Cacho, que pasaban una temporada en casa de sus abuelos Osvaldo Báez y Melida Benzo, quienes residían frente a mi hogar. Ellos vivían lejos del barrio, hasta que se mudaron permanentemente en 1964 a la Salomé Ureña esquina Duarte en la primera planta.

Recuerdo que en 1964 Don Jorge estaba detenido en la cárcel para oficiales en la Fortaleza Ozama; la misma estaba a mano derecha de la entrada de la fortaleza y frente al extremo norte de la Torre del Homenaje. Le visitamos semanalmente y podíamos corretear y jugar pelota en la explanada con los “Cascos Blancos”*, además, una que otra noche nos quedamos para ver películas como “Molokai”. En una de esas visitas vi por primera vez al coronel Caamaño quien era el jefe de la fortaleza y fue a saludar a Don Jorge y Doña Marianela.

En 1965, Don Jorge ya era civil, tenía otro hijo que vino de Santiago, de nombre Yoryi. Don Jorge sabía jugar a la pelota de pared y llevaba a sus hijos a la “represa”*. En ese lugar, mientras celebraban su cumpleaños, les agarró la tarde del 24 de abril a la familia Marte Báez.

Creo que recuerdan mi anterior correo “ARMAS, mi padre y la revolución”, donde decíamos “Era el mediodía del domingo 25 de abril. Antes de subir al apartamento papi caminó hacia 3 “gallolocos” sedientos de venganza que husmeaban por el barrio y les increpó con fuerza mostrándole sus “hierros””. Ese día a quien buscaban esos individuos era a nuestro vecino y padre de mis amiguitos… querían hacerle daño a Don Jorge.

Creo que la Divina Providencia le protegió y permitió su entrada triunfal a la historia de la Gesta Patriótica de 1965, ya que dos días después estaba junto al Coronel Caamaño poniendo en su puesto a un fresco y atrevido oficial norteamericano que deseaba narigonear al presidente Molina Ureña y un poco más tarde…..se fue rumbo al puente.

Don Jorge estuvo en la batalla del puente Duarte reforzando la resistencia que el pueblo estaba haciendo a las tropas del CEFA los cuales a pesar de estar apoyados por un ataque simultáneo TIERRA, AIRE y MAR, fueron aplastados por el pueblo! Gracias a esa batalla, “Bollo” Marte con su G-3, comenzó a ser conocido por la población… donde estaba Caamaño siempre estaba Don Jorge.

Tal como dice Cayetano Rodríguez del Prado: “Más tarde pude ver al Coronel Gerardo Marte Hernández siempre junto a Caamaño aún en los momentos más difíciles de la contienda, mostrando ambos gran arrojo e incluso gallardía, sin mostrar gran preocupación por sus vidas.”*

Hoy debemos de recordar a aquellos que hicieron la historia de nuestra Patria. Don Jorge pasó a la eternidad un 20 de abril del 2000. Hoy les mostramos algunas fotos de Don Jorge durante aquel largo abril (ver anexo).

1) Algunos de los protagonistas de la batalla del puente Duarte.

2) Boda de Don Jorge con Marianela Báez y el cumpleaños de los hermanos Marte Báez en 1962.

3) En la presidencia junto a Caamaño, Euclides Gutiérrez y Bonaparte Gratereaux Piñeyro.

4) Recibiendo en el recién bombardeado edificio Copello a misión de la OEA.

5) Don Jorge vigilante a la salida de la reunión del presidente Caamaño.

6) Junto a “Vejez”, Dante Canela y Caamaño.

7) Durante la arenga de Caamaño: observando atentamente en esa foto podemos distinguir a Don José Cassá Logroño, padre de mis amigos Constancio, Beatriz y Roberto Cassá Bernaldo de Quiroz.

8) En el parque Independencia con su G-3 junto a Caamaño y Héctor Aristy.

9) Escuchando discursos de Emilio Rodríguez Demorizi y Tirso Mejía Ricart (atrás se observan a Luis Lembert Peguero y Manuel Fernández Mármol).

10) Durante un almuerzo con la misión de la ONU.

11) Honrando al coronel Fernández Domínguez. En la foto se observa a Doña Arlette Fernández.

12) Don Jorge sonriente y serio en la sede presidencial.

13) Rumbo al mitin de recibimiento del profesor Juan Bosch junto a Caamaño, Héctor Aristy y Alejandro Suero (Chivú)

14) Observando atento durante el discurso del profesor Juan Bosch a su llegada al país.

15) Junto al presidente Caamaño, vestidos de manera similar para fines de protección y seguridad. Al fondo se observa a Cesar Caamaño.

VIVA la GESTA PATRIÓTICA de 1965!

“Solo mueren aquellos que no son recordados”

Manuel Gonzalez Tejera, MDSN

(ManEGonTe)

Notas: 1) Ver: Caamaño Grullón, Claudio. CAAMAÑO: Guerra civil 1965 tomo I, Santo Domingo, república Dominicana, 2007. (página 225).

2) “San Antonio” es la manera elegante de decir “ ¡COÑO!

3) “Jorgito” es el doctor y maestro de la medicina Dominicana Jorge Marte Báez. “Cacho” es el doctor y cirujano Héctor Bienvenido Marte Báez, ambos hijos de Marianela Báez Benzo. “Yoryi” es Rafael Marte, agrónomo graduado en una de las primeras promociones del ISA.

4) “Cascos blancos” cuerpo antimotines de la Policía Nacional.

5) La “represa” se encuentra en el río Haina es la obra de toma del acueducto de Santo Domingo y previo a ella se encuentra un balneario.

6) Rodríguez del Prado, Cayetano. Notas autobiográficas: recuerdos de la Legión Olvidada, Santo Domingo, República Dominicana, 2008 (página 264)