El compromiso es con la gente

El Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Ginebra, reúne esta semana a líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo en el Monte de Davos, Suiza, con el fin de fomentar la cooperación público-privada, el desarrollo sostenible, la inclusión social y el desarrollo humano. A esta importante reunión asiste el presidente dominicano y durante una entrevista concedida a la prensa reseñada por uno de los diarios matutinos locales, delineó su estrategia para superar la crisis de la economía dominicana provocada por la pandemia del Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia.

En esta ocasión, el FEM tiene en su agenda de discusión seis temas, tales como el de impulsar la cooperación mundial y regional, asegurar la recuperación económica y construir una nueva era de crecimiento, construir sociedades sanas y equitativas, salvaguardar el clima, la alimentación y la naturaleza e impulsar la transformación de la industria y sobre todo aprovechar el poder de la Cuarta Revolución Industrial.

En este marco de reflexión sobre los problemas económicos y sociales cruciales que afectan a la economía mundial, el presidente dominicano se refirió a su estrategia para lograr la recuperación de la economía dominicana a través del estímulo al sector turismo. Su intervención fue resumida por el matutino El Día, en la página 4, de su edición correspondiente al martes 24 de mayo del año en curso. La estrategia descrita no rebasó los linderos del sector turismo, como si lograr la recuperación de este sector afectaría positivamente a los demás sectores que conforman el sector productivo nacional. El presidente afirmó: “…el turismo aporta más del 20% del producto interno bruto (PIB) y alrededor del 20% de los empleos”.

El presidente dominicano también afirmó que el gobierno creó un seguro para turistas contra la COVID-19 que definió como “único en el mundo” y que calificó de exitoso por cuanto solo el 0.7% de los turistas resultó infectado. No obstante, El Día no reportó la respuesta que el presidente diera a la pregunta de cuánto costó ese seguro. El presidente no estableció los vínculos del sector turismo con el resto de los sectores económicos, de modo que pareciera que desconoce el efecto multiplicador que tiene esa actividad, si desea hablar de recuperación.

Lo preocupante de la declaración es que argumentó sobre la recuperación del sector turismo con cifras que difieren de las del BC. De hecho, el Banco Central (BC) establece que el sector turismo (hoteles, bares y restaurantes) aportó tan solo el 5.7% al PIB y el promedio de su aporte para el último trimestre del 2021 fue de 5.3%, para ese mismo año. Asimismo, el presidente afirmó que el sector turismo aportó “…alrededor del 20% de los empleos…” sin referirse al período al que corresponde la información que manejó. De acuerdo con la misma fuente, en el último trimestre del 2021 el sector turismo tan solo creó 7.4% del empleo en el mercado laboral; en cambio, el sector informal de la economía creó el 19% del empleo de la fuerza laboral, dos veces y media mayor que el sector turismo.

La recuperación a la que hace referencia el presidente Abinader, se fundamenta en el cálculo del BC del crecimiento sectorial que utiliza el año 2020 como base o referencia; un año durante el cual la pandemia causó severos daños a la economía mundial incluyendo a la dominicana, lo que obviamente afectó el desempeño del turismo. En el año 2019, año previo a la pandemia, el sector turismo tuvo una ocupación del 71.6% de las habitaciones disponibles y el valor agregado del sector creció en 0.2%; en cambio, en el 2020 la ocupación hotelera era de 30.4%, el producto decreció en 47.5% y el ingreso por turismo se contrajo en 64.2%.

Indicadores de Hoteles, Bares y Restaurantes (En por ciento)

Indicadores 2019 2020 2021 Valor Agregado 0.2 -47.5 39.5 Tasa de Ocupación 71.6 30.4 51.0 Ingreso por Turismo -1.2 -64.2 112.6

Fuente: http://www.bancentral.gov.do

El BC calculó el crecimiento del sector hoteles, bares y restaurantes utilizando el 2020 como el año de referencia y que fue considerado, desde el punto de vista económico, como un año irregular por la contracción económica que experimentó la economía doméstica. A partir de este análisis, técnicamente inadecuado, a diciembre del 2021, el producto del sector turismo creció en 39.5%, a pesar de que la ocupación hotelera fue de 51.0%, aunque los ingresos crecieron en 112.6% con respecto a la contracción ocurrida en el 2020. Esta recuperación obedece sencillamente al rebrote estadístico que encierra la metodología usada por el BC y no significa que el turismo se haya recuperado. Habría que decir que se ha recuperado en las cifras oficiales.

En este escenario en el que se tratan problemas del desarrollo, la declaración del presidente no se corresponde con los objetivos perseguidos en Davos que promueven la reflexión sobre las nuevas políticas post-globalización para impulsar la renovación económica, pensar en cómo superar las dificultades de la falta de innovación tecnológica, de productividad y del nuevo rol que debe jugar el gobierno; dejando de lado las pretensiones neoliberales de eliminarlo, cuando las firmas privadas no podrían sobrevivir sin él, sobre todo en el país.

En la economía dominicana, la política de desarrollo enfrenta varias dificultades. En el orden fiscal, no existe flexibilidad de lado del gasto y los tributos. La estructura del gasto público se caracteriza por un incremento sostenido de las transferencias sociales para mitigar la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza. De la misma manera, las transferencias sociales atenúan el aumento del salario real para igualar la productividad de los trabajadores. Además, la creación de empleos públicos opera como compensación social para evitar presiones sociales, lo que permite reconocer la incapacidad de la economía formal de crear suficientes fuentes de trabajo con salarios apropiados dentro la norma neoliberal.

Desde 1966, los presidentes libremente electos acceden al poder con enormes limitaciones para poner en marcha políticas económicas que enfrenten las dificultades del desarrollo económico. Por ejemplo, se ha pospuesto en varias ocasiones una reforma fiscal integral, que amplíe el espacio fiscal para financiar una inversión pública capaz de proveer bienestar social a la gente y los empresarios.

Sin embargo, este objetivo es imposible de conseguir si la política fiscal mantiene las prolongadas y escandalosas exenciones fiscales al sector privado a cambio de nada. El Ministerio de Hacienda estimó que para el 2021, las exenciones fiscales alcanzarían unos RD$217,487.2 millones (4.4% del PIB). El Fondo Monetario Internacional (FMI), en varias de sus visitas al país, ha recomendado su eliminación, sin que distintas administraciones de gobierno le hayan hecho caso.

Por otro lado, el registro de la deuda del sector público no financiero (SPNF) es nebuloso, lo que dificulta estimar la trayectoria de la deuda y, por tanto, resultaría difícil calificarla. En efecto, su stock ha sufrido una reducción inexplicable en el año 2021 respecto a su nivel del año 2020 si se comparan los registros oficiales con los del FMI. En el 2021, la deuda pública del SPNF registrada por la Dirección General de Crédito Público (DGCP), ascendió a US$47,639.9 millones, lo que equivale al 47.1% del PIB. En ese mismo año, el FMI señaló en su Artículo IV que la deuda bruta nominal del SPNF del país equivalía al 67.9% del PIB corriente; entonces, si el PIB nominal equivalía a US$94,523.7 millones en el 2021, según el Banco Central (BC), entonces la deuda del SPNF era de US$64,181.6 millones para el 2021. Con lo cual hay una discrepancia entre el stock de la deuda pública del SPNF que registra la DGCP y el que registra el FMI, ascendente a US$ 16,541.7 millones. Además, el monto que reporta la DGCP no corresponde a toda la deuda pública dominicana, considerando los estándares internacionales de contabilidad pública; para completar el dato faltaría incluir la deuda garantizada por el estado y el Banco de Reservas, la deuda de las EDES, del Banco Agrícola, del BANADEX, de los ayuntamientos, de la UASD, en fin, de todas las instituciones descentralizadas y autónomas que conforman el sector público dominicano.

República Dominicana: Deuda del SPNF

Discrepancia Registro de Deuda entre DGCP y el FMI

Deuda del SPNF 2019 2020 2021 Crédito Público 40.4 % 56.6 % 50.4 % FMI 53.2 % 71.1 % 67.9 % PIB en US$, según el BC 88,906.1 78,829.0 94,523.7 Deuda DGCP, en millones 35,918.1 44,617.2 47,639.9 Deuda FMI, en millones 47,298.0 56,047.4 64,181.6

Fuente: www.imf.org y www.digecep.gob.do

El escenario fiscal no podría ser peor, si se tiene en consideración además que el impulso fiscal que produce el gasto público, calculado por Hacienda, revela que es negativo (-0.4) y corresponde al más bajo de la región centroamericana, (Brens y Santana, 2020). Esto significa que el efecto del gasto público no contribuye a la expansión del crecimiento de la economía, por el contrario, lo reduce.

Durante la última visita de la misión del FMI, se enfatizó en mejorar la efectividad de la supervisión bancaria a cargo de la Superintendencia de Bancos (SIB). Recomendó que no se ocupara solamente de la supervisión tradicional que considera la calidad de la cartera, sino que supervisara también las inversiones bancarias muchas de las cuales dependen de las finanzas públicas, cuya estabilidad es débil según Moody’s. De hecho, la banca dominicana disfruta de gradualidad para la constitución del capital de los bancos, por eso el índice de solvencia que calcula la SIB es muy holgado pareciendo que todo marcha bien, una situación similar a la del período 1996-2000. Es decir que la práctica se repite.

Por otra parte, el sistema de pensiones dominicano exhibe una concentración de sus inversiones en bonos públicos. Los mayores fondos de pensiones (Popular, Siembra, Reservas y Crecer) han invertido en papeles del gobierno, con una proporción que oscila entre el 51% y el 95%. Lo que representa un serio riesgo para las AFP, cuya rentabilidad de las inversiones dependen de la estabilidad financiera de la política fiscal, que ha quedado comprobado que no tiene.

Concentración de las Inversiones de las AFP

En Bonos Públicos

AFP Inversión en Bonos del Gobierno Por Ciento de la Inversión Total Popular 1,676.7 51.0 Siembra 1,553.9 85.0 Reservas 4,852.3 93.0 Crecer 425.1 95.0

Fuente: http://www.sipen.gov.do

Es recomendable tomar en serio la administración del gobierno y enfrentar, sin privilegios, las dificultades enumeradas teniendo en cuenta que, aunque no son todas, son las más difíciles de corregir. El rumbo que lleva esta sociedad aconseja cumplir con el compromiso de campaña de gobernar para la gente. Todavía hay tiempo, inténtelo