El Clavo y la Canela como tisana en la Feria del Libro. Un chispa de filosofía

Esta entrega la voy a dividir en dos partes, la primera parte, con la que inicio es un desahogo a modo de reflexión de los brincos que tuvimos que dar para participar como provincia en la feria, la segunda parte, son unos comentarios que hicimos a propósito de una disertación que hizo en el marco de la feria un compueblano y, por demás, miembro de la Unión de Escritores de Monseñor Nouel. En este sentido, lo primero que debo aclarar es que el tema no trata de lo que la gente ha dicho de la organización de la Feria Internacional del Libro del 2022, lo cual no puedo corroborar con el estigma que el pueblo le ha etiquetado de la llamada fiesta del libro dominicano que no ha sido ni seña de las anteriores. En otras palabras, se le ha tildado de actividad con grandes falencias de organización y que ha servido de escenario para promover la fusión de Republica Dominicana con Haití, etc.

Sin embargo, esa es la feria de este año a la cual, cabe decir, que la Unión de Escritores de Monseñor Nouel tuvo que romper algunos cercos para penetrarla y poder participar en ella, lo cual logramos casi, cual si fuera una bola en la cola de un camión. Y en honor a la verdad, conseguimos un espacio en el Pabellón de Autores Dominicanos, precisamente, en la sede de la Sociedad Dominicano de Bibliófilos, siendo grato, agradecemos a la joven Isabel Florentino, especie de coordinadora del Pabellón de Autores Dominicanos, y al propio artista de Bonao también, Juan Trinidad, y aunque no se nos puso en el programa, ni en un simple adendum de participantes complementarios, como pudo haber sido, en razón de que nuestra entidad llevó una muestra, colectada a la prisa de la oportunidad-porque como entidad literaria, nos enteramos a quema ropa-, pues raudo y veloz, colectamos unos 30 títulos de escritores nouelenses, que fueron depositados en dicho pabellón.

Y ahí estamos un poco en parihuela –según RAE-, utensilio que sirve para transportar cosas pesadas entre dos personas-es como una litera, que por igual es también otro utensilio, que se usaba antiguamente, para economizar espacio y para que no queden fuera de una vez y por toda algunos comensales, pues se colocan, diríamos, un poco apretujados, pero se colocan.

No obstante, la UEMON, como se identifica por sus siglas la entidad que agrupa los escritores de la provincia Monseñor Nouel, (con algo igual a 100 obras publicadas de igual número de escritores), parece que se montó en una frase que usaba el excelso poeta Bonaero, profesor Guaroa, que decía: Si el mundo es grande, y yo con los pies chiquitos, como llego, si yo no insisto. Y así fue. Aunque no estamos en programa oficial de la FEI, de una u otra forma hemos tenido presencia en dicha feria, de una u otra manera. Y, por ejemplo, es el caso, que dentro de los escarceos que hicimos, por resultado, el próximo lunes 2 de mayo del año que discurre, como cierre de nuestra participación-en el pabellón de referencia-, como entidad literaria de provincia, efectuaremos un pequeño acto lirico-cultural, titulado, ¨Un cafecito con la poesía nouelense¨, mismo que será a las 4:00 p.m.

Entonces, teniendo esta sencilla actividad, quizás como el grito de Tarzán, cuando lograba una hazaña con Chita y ganaba una batalla-por pírrica que fuera, en su hábitat, pues lanzabas especies de aullidos de triunfo. Y en efecto, como escritor y miembro de la UEMON, que junto a un equipo de líderes de esta entidad, decimos luchar y romper paradigmas del anonimato provincial en cuestiones de esta naturaleza, por lo que, he querido hacer como entrega a nuestros seguidores de mi columna en acento.com, que publicamos los domingos, un escrito que simbólicamente lo hemos querido llamar alegórica o poéticamente, el Clavo y la Canela como tisana en la feria del libro. Y miren porqué.

Lo primero que debo aclarar es que el título ¨El Clavo y la Canela. Alegóricamente, el Clavo sería mi persona, por insistir e insistir en conseguir el espacio y por atreverme a realizar unos comentarios que recojo en esta entrega y los comparto a nuestros lectores, y la Canela es un joven brillante de la cosecha de Bonao, con un doctorado-en fase final-, en Filosofía pura, en la Universidad de Salamanca, España, y que, a propósito de la feria, la PUCAMAIMA, lo incluye dentro de los expositores de esta alta casa de estudios en varios paneles y conferencias. Entonces, y no para menos, nos da bombos, ya en su disertación también da calidades, además de ser invitado por la PUCAMAIMA, en la cual es profesor, en su condición de doctorante, también lo hizo, como miembro de la Unión de Escritores de Monseñor Nouel, Uemon.

Me refiero a Cesar Canela, el cual luego de ese gesto, ipso facto para mí, inspiró mi musa, luego de escuchar su ponencia titulada ¨Filosofía y Poesía: Un análisis desde la óptica de María Zambrano y Ortega y Gasset, y por lo que no me aguanté, y a propósito, no se me ocurrió otra cosa que no fuera comparar dicha exposición-Y César que me perdone por meterlo en esta filosófica postura tipo la práctica mayéutica de Sócrates-, y a propósito, como una especie de tisana que podría servir de infusión (tisana, modalidad de brebaje de la llamada medicina folklórica que de antaño se les daba a beber a los afectados por algún virus-, a lo que no escapa la feria internacional como síntoma de falta de salud organizacional.

En este particular me permito reproducir como cuerpo de esta entrega mis comentarios a propósito de la enjundiosa ponencia hecha el día 28 de lo corriente, vía zoom, desde España, de nuestro coterráneo, César Canela, que sinceramente es una tisana para curar algunas incredulidades de la poesía y la filosofía-Y qué bueno que haya sido un provinciano. (Mis comentarios)

¨Ocupo este espacio para compartirles mis comentarios que humildemente hice a la excelsa ponencia del extraordinario Cesar Canela, titulada ¨Filosofía y Poesía: Desde el Pensamiento de María Zambrano-Filosofa española, y de Ortega y Gasset, respecto a sus conceptos de la Inter vinculación de una disciplina y la otra. O sea, Filosofía y Poesía. Y dije, que lo hacía porque es una participación en el marco de la Feria Internacional del Libro-referida-, que es y ha de ser nuestro espacio, aunque peleado como hicimos para estar presente, así como estamos en el Pabellón de Autores Dominicanos como entidad de provincia que es la especie. La ponencia podría calificarse de nivel máximo-excúseseme mi falta de calidad para hacer esta calificación-, Pero cuando el conferencista expone tanto la mezcla como la diferencia entre una disciplina y la otra, queda claro que la filosofía está cargada de poesía, porque, como dice, aunque a ninguna de las dos se le da valor cuentistas y que se les regatea valor epistemológico-es decir la capacidad científica de soportar todos los cuestionamientos y quedar siendo ciencia-, sí qué digo, que de fondo ambas expresan la espiritualidad y la esencia humana sostenido en las interioridades del propio enigma humano.

Y en el mismo tenor, nuestros comentarios, citando a Mark F. Cosgrove, se aferra también, a su planteamiento de que una simple explicación de si la estructura cerebral, en sus múltiples funciones, es una misma, entonces, tal aseveración no calzará con la experiencia humana.

Y nos habló además, que la materia puede conocerse a través de la percepción sensorial-termina la cita- Y que conste, para mí, la Filosofía es toda una búsqueda a lo profundo de lo aún falta por conocer, filo, amor, Sofía conocimiento, y de ahí es que jamás, según mi propio criterio, la Filosofía podría conformarse con descubrir simplemente la materia, sino, para mí, deberá siempre escudriñar, de qué otra cosa podría estar compuesta la perfecta arquitectura humana, y que, aunque el mismo ser niegue la existencia extra cuerpo o materia, acotamos, cuando no ha tenido divinidad a quien adorar, este mismo ha creado sus propios dioses.

Y es entonces, cuando se achaca, que los ha inventado por la necesidad intrínseca, a la conexión espiritual de la otra parte de la naturaleza humana, que podría ser el alma.

Y simplemente, sin ser filósofo, juiciosamente, tras los planteamientos de los clásicos, citados por Cesar Canela en su ponencia, yo sostengo, de forma imberbe, y así me siento cómodo al decirlo, no ha habido construcción ni carpintería misma de la poesía, sin contar con las herramientas que se llaman; sentimientos, emociones y conexiones con el numen natural que envuelve la inspiración, en razón de que quien compone un poema solamente aferrado al dominio intelectual, escribe escasamente, ensayos poéticos carentes de las ondas fibras del dictado inconsciente de las musas. Y para mí, si no se conecta con cierta dosis de la profundidad de la imaginación y la espiritualidad, visto así, la poesía, aunque narra la conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, no sería más que una narrativa sin sentido, aunque haya ritma y musicalidad. Y esta última, refiriéndome a la inspiración, no puede ser una mera casualidad, sino una clara manifestación de los hechos materiales, que, al hacer contacto con lo sublime se expresa como una poesía, (manifestación depurada, que, por medio a la palabra, los sentimientos, emociones y reflexiones el ser humano puede expresar, en torno a la belleza, la vida, el amor o la muerte, etc.), y que sin lugar a duda, sería como la libido del alma que se expresa de forma lírica, y con medidas, métricas y ritmo concatenado. Y cuando conjugamos todo eso, resulta que la poesía podría ser la misma Filosofía, ya traducida a versos.

Finalmente, Cesar, la poesía para mí, a veces es un pseudónimo de la filosofía en su versión, emoción, gritos, desesperación, desahogo y sobretodo, un dictado sublime y divino. Y como colofón, por lo menos en mí, luego de una musa atrapada, incluso, cuando se ha llegado a ver la inspiración y los dictados que orientan la llegada de una poesía, y así, no se asume en lo inmediato a plasmarse, jamás de los jamás, la musa que te asalta bruscamente, vuelve a recomponerse tal cual como primogénitamente, se presentó en el primer reflejo de inspiración.

Es decir, si algún nexo existe entre dos disciplinas con etiología esotérica, resulta la conexión con el alma y por tanto, para muchos resulta imperceptible y poco asequible, porque solamente se esconden en la oquedad y los intersticios de las mentes iluminadas. Parece, dejó claro el conferencista citado que ha movido estos comentarios, de que la poesía y la filosofía, hacen mancuernas con la realidad, pero de forma sublime. ¡Enhorabuena.!