El aprendizaje del creole haitiano en Indiana (Estados Unidos)

Los habitantes de Indianápolis en Estados Unidos tienen la oportunidad de aprender creole haitiano durante este verano gracias a un nuevo programa lanzado por el lingüista y antiguo periodista en Loop, Websder Corneille. La iniciativa, denominada «Haitian Creole language and culture summer program», se extiende del 17 de junio al 29 de julio de 2024. Tiene por objeto no sólo enseñar el creole a los diferentes grupos de personas interesadas, pero además tiene la intención de valorizar la historia y la cultura haitianas.

Un proyecto muy ambicioso del lingüista que dice haber constatado desde hace algún tiempo un déficit en la manera de «acercarse a la cultura» haitiana en Indiana. «Concebí este programa para facilitar una comprensión de la comunidad haitiana que creció en Indiana», dijo Websder Corneille en una entrevista exclusiva a Loop Haití.

«A medida que crece una comunidad, crece también la necesidad de comprenderla, de conocerla», analiza el lingüista que dice haber identificado una necesidad particular al Condado de Marion: aprender la lengua de la comunidad haitiana que no deja de aumentar en Indianápolis. «La comunidad haitiana está creciendo [en Indiana Ndlr]. Aprender su idioma es una forma de darle la bienvenida» argumenta el lingüista haitiano que forma parte de los cuatro instructores (Rochenide St Preux, Junior Mesamours, Evelyn Pierre, Websder Corneille) en el marco de este programa, financiado por el Indiana University Center for Latin American and Caribbean Studies & Partners in Literacy Haiti. El programa se realiza para dos categorías: adultos y niños. Los adultos tienen la opción de asistir a sus clases en línea o presenciales, mientras que las clases de creole para niños solo se imparten en clase.

Los cursos están disponibles los lunes y miércoles para adultos, Con respecto a los niños entre 6 años y 12 años, los cursos comenzaron el sábado 29 junio 2024. Además, aparte de los cursos tradicionales, el programa innova poniendo a disposición de sus alumnos un haitiano nativo para ayudarles a progresar a través del club «Haitian Creole conversation». Junior Mesamour es el coordinador de este club.

Cabe destacar que Websder Corneille recibió en mayo pasado la placa «Support staff of the year» por su valiosa contribución a la Promise Prep elimentary school en Indiana, donde trabaja como tutor.

Los interesados en el programa de aprendizaje del creole deben rellenar un formulario y pagar una cuota de 100 dólares. Se entregará un certificado de cumplimiento a los participantes que hayan obtenido una calificación superior al 80%. Este certificado será firmado por el Dr. Herby Glaude, vicedecano en investigación de la Facultad de Lingüística Aplicada, y el Dr. Serafín Coronel Molina, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Indiana Bloomington.

Fuente: El lingüista y periodista haitiano Websder Corneille lanza un programa de aprendizaje de la lengua criolla en Indiana, Estados Unidos; autor Wilner Bossou June 27, 2024.; Traducido al español por Gilbert Mervilus