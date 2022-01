El antiguo ciberespacio

Bienvenido a 2022. La palabra que define a este año –un secreto a voces— es: Metaverso. Todos sabemos que la pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio electrónico y las ventas digitales en los últimos 2 años.

¿Qué es el metaverso? ​​Un metaverso es una red de mundos virtuales 3D centrados en la conexión social. En el futurismo y la ciencia ficción, el término a menudo se describe como una iteración hipotética de Internet como un mundo virtual único y universal facilitado por el uso de auriculares de realidad virtual y aumentada.

Sin embargo, en los mercados emergentes de todo el mundo, permitir las compras en línea y el acceso digital sigue siendo una necesidad urgente. Los cierres y otras restricciones han dificultado que los consumidores obtengan lo esencial en lugares donde la mayoría de las ventas minoristas todavía se realizan en tiendas pequeñas en persona. India es uno de estos mercados, según CB Insights: el 92% de las ventas minoristas aún se realizan en pequeñas tiendas locales.

En 2021, escribimos sobre cómo las empresas tecnológicas en todo el mundo —donde mencionamos a la India, estaban preparando el escenario para la digitalización del comercio minorista en mercados donde el "minorista informal" sigue siendo dominante.

Ahora, la discusión en torno a este tema se ha disparado una vez más. Pero esta vez, la financiación de la tecnología minorista para pequeñas empresas, especialmente en la etapa inicial, está fluyendo a través de un conjunto aún más amplio de mercados emergentes, lo que revela que las oportunidades para crear nuevos negocios y llegar a más compradores están aumentando.

Los inversionistas en todo el mundo se centran en 3 prioridades minoristas clave, según la firma analítica CB Insights:

Plataformas de adquisición en línea: estas plataformas B2B hacen que sea más fácil y rentable para los minoristas pedir inventario y recibirlo directamente en sus tiendas; muchas también ofrecen opciones de financiación y crédito para los compradores.

Estos mercados están experimentando un marcado repunte en Egipto, donde Fatura, Cartona y Kuzlo han planteado rondas iniciales desde septiembre de 2021. En Vietnam, el mercado B2B Telio planteó una ronda Serie A-II en noviembre de 2021 donde participaron el inversor Consumer Smart Money GGV Capital, así como Tiger Global Management.

Mientras tanto, Meru, con sede en México, una start-up que obtiene específicamente productos de China para pequeñas empresas en México, planteó una ronda Serie A en diciembre de 2021.

Configuración de tiendas en línea: los inversores también se centran en las empresas que ayudan a las pequeñas empresas a configurar tiendas en línea.

Dukaan, con sede en India, que planteó una ronda de la Serie A-II en septiembre de 2021, ayuda a las empresas a crear sitios de comercio electrónico con herramientas sin código (No code). Varias otras empresas indias se han unido a Dukaan para ayudar a los minoristas a vender en línea. Bikayi, por ejemplo, se centra específicamente en montar tiendas en Whatsapp. También planteó una ronda de la Serie A en septiembre de 2021, de Sequoia Capital India.

Gestión de tiendas digitales: estas empresas están ayudando a los minoristas a trasladar la gestión de sus tiendas físicas a plataformas digitales para aumentar la productividad y la rentabilidad.

Alerzo, con sede en Nigeria, que planteó una ronda Serie A en agosto de 2021, promete una solución "todo en uno" que permite a los minoristas realizar un seguimiento del rendimiento de la tienda, gestionar la logística y aceptar pagos sin efectivo.

Peddlr, con sede en Filipinas, se especializa en ayudar a las pequeñas y "micro" empresas a administrar inventarios, realizar un seguimiento de la contabilidad y habilitar las compras en línea a través de su aplicación de punto de venta. La compañía planteó una ronda inicial en noviembre de 2021.

¿Qué viene después?

Las marcas globales se beneficiarán de operaciones minoristas más estandarizadas en estos mercados. La recopilación de datos de distribución y rendimiento será más fácil y confiable. En general, mejorar el acceso digital para estas empresas podría abrir más mercados nuevos para la inversión en tecnología minorista y ayudar a las marcas a conectarse con nuevos grupos de compradores.

En ese sentido, es hora de entender cómo los proveedores de comercio electrónico como los mencionados anteriormente se asocian y construyen sus negocios; para muestra un botón: Shoplazza, con sede en Toronto, ha estado utilizando el futuro de las microempresas, los datos, las colecciones y la investigación exclusiva de clientes para identificar socios y hacer crecer su plataforma. El big data y la ciencia de datos son excelentes catalizadores del comercio minorista.

¿Qué podemos hacer en la República Dominicana?

Continuar desarrollando un ecosistema de aplicaciones que conecten más el tejido empresarial dominicano y materialicen un encadenamiento productivo digital real. Aprovechar con el mismo las facilidades del programa EPA, por ejemplo, para conectar con otros negocios en la Unión Europea.

Para lograr esto debemos proponernos ser realmente digitales, no desde el sector privado, sino todo el ecosistema de soporte que ayudará a los emprendedores a no sentirse solos. La solución para las mipymes dominicanas no está en el metaverso, sino en el antiguo ciberespacio