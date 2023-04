Después de 11 años y 500 artículos publicados por este medio podemos sentir el sano orgullo del deber cumplido. Deber que pretendemos cumplir mientras nos quede espacio para soñar, crear y transmitir cosas, y mientras los directores de este medio nos sigan dando la oportunidad de hacerlo. Gracias a https://acento.com.do/ y gracias a nuestros lectores por estas 500 veces –más una– de compartir lo mucho o lo poco que tenemos en nuestra estilográfica.

La semana pasada cumplimos esa meta, llegar a 500 publicaciones sobre temas conectados entre sí y con un hilo conductor: La arquitectura; y todo lo que con ella se relacione desde una perspectiva vitruviana.

Para Vitruvio, el arquitecto debe conocer sobre muchos oficios y/o muchas disciplinas. Debe saberlas o conocerlas para poder responder a las necesidades humanas, para no perder el título de “El ultimo humanista”.

Desde el privilegio de poder transmitir cosas cada fin de semana en esta columna, e incluso de poder transmitir cosas cada día en nuestras clases de proyectos, construcción o dibujo; nos colocamos con la humildad del aprendiz. Un aprendiz con un apostolado: Enseñar, pero teniendo que aprender antes. Cada palabra que escribimos, cada clase que dictamos, cada práctica o examen que corregimos, cada proyecto que redactamos, visamos y construimos, nos lleva inevitablemente por la senda del aprendizaje. No podemos indicar ninguna ruta, si no la aprendemos primero, incluso si no nos perdemos primero en ella para luego aparecer; todo ello con el aprendizaje que conlleva.

Gracias https://acento.com.do/, gracias lectores por permitirnos mantener la ruta del estudio previo para la posterior exposición. Muchas gracias por hacer que nuestra arquitectura también adquiera la dimensión de la divulgación…Y con toda la humildad del que difunde, como parte de su propio proceso continuo de aprendizaje.

Nos esperan otros 500, y otros 500 más y después de estos, quizás otros 2000…Los que YHWH nos permita vivir. Gracias Don Hernán por enseñarme a escribir…Me está gustando mucho. Hasta la próxima