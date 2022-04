Eficiencia energética, un reto nacional

La situación política internacional, creada por la invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado un aumento significativo de los precios del petróleo y sus derivados, así como de otros bienes y servicios, y en consecuencia la mayoría de los paises están experimentando una inflación superior a la estimada en sus presupuestos, lo que trae consigo dificultades serías para los ciudadanos de menores ingresos.

Una de las medidas que pueden adoptarse para enfrentar los aumentos de precios y proteger la economía de las familias, es la promoción de la eficiencia energética en todos los sectores de la economía.

La energía es un recurso productivo como el capital y el trabajo que se encarece con el aumento de precios de los combustibles, y como tiene un impacto significativo en los costos de producción y en el transporte, su uso eficiente permite mitigar el impacto negativo provocado por el incremento de la inflación.

La eficiencia energética tiene como objetivo reducir la cantidad de energía requerida para producir un bien o proporcionar un servicio, sin menoscabo de la calidad y sin sacrificar las actividades diarias de las personas. En otras palabras, es lograr ahorrar energía sin perder en calidad de vida o en calidad de los productos y servicios ofrecidos. Al igual que las energias renovables, la eficiencia energética se considera una columna de una política energética sostenible.

Además, como reduce la tasa de crecimiento de la demanda de energía, contribuye también a disminuir las emisiones de carbono, lo que favorece los esfuerzos que se realizan para mitigar el impacto del cambio climático. De hecho, es considerada como una de las formas más económicas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También mejora la seguridad energética y como reduce gastos de operación hace más competitiva la industria y el comercio, y por tanto contribuye a mejorar el bienestar de los consumidores.

Las oportunidades de usar la energía de manera más eficiente son abundantes y no todas están siendo aprovechas en la industria, el comercio y en los hogares. No hay dudas de que la eficiencia energética es un buen negocio para estos sectores de la economía si aprovecharan todas las oportunidades disponibles en tecnologías, productos y servicios para el ahorro y la eficiencia energética. Una campaña de educación sobre las ventajas de hacer un uso eficiente de la electricidad y los combustibles en todas las actividades empresarialesl y domésticas me parece necesaria.

A nivel país, en términos macroeconómicos, la eficiencia energética se analiza mediante un indicador denominado Intensidad Energética (IE), que se calcula como el cociente entre el consumo energético de una economía y su Producto Interno Bruto (PIB). El monitoreo permanente de este indicador permite medir el estado de una economía en función de los costos de la energía, sobre todo cuando es importador neto de combustibles. Por lo tanto, vale decir que la eficiencia energética es un instrumento de política energética útil para mejorar la seguridad energética nacional.

El análisis de una serie histórica de este indicador puede arrojar resultados como los siguientes:

Aumentan los costos energéticos y disminuye el PBI. Se mantienen constantes los costos energéticos y aumenta el PBI. Se reducen los costos energéticos y se logra el mismo nivel de PBI. Se aumentan los costos energéticos pero aumenta en una mayor proporción el PBI.

El primer caso corresponde a una economía con una Intensidad Energética alta que indica que es ineficiente.

El segundo caso muestra una economía que se hace eficiente y logra más con el mismo consumo de energía.

El tercer caso también refleja una economía eficiente capaz de producir la misma cantidad de bienes y servicios con un menor costo energético.

El cuarto caso también refleja una economía eficiente capaz de aprovechar mejor los recursos energéticos.

Tres de las situaciones analizadas se corresponden con economías que han logrado mejoras en la eficiencia energética, Desde un punto de vista económico puede decirse que están generando riqueza porque los costos son menores que los resultados obtenidos.

Concluyendo, podemos decir que la Intensidad Energética es un indicador útil que debe ser usado por los hacedores de políticas, pues permite determinar si los recursos energéticos se están utilizando de manera eficiente o ineficiente, para que en función de los resultados las autoridades puedan tomar decisiones que favorezcan la situación económica del país y sus ciudadanos