01/11/2024 · 12:03 AM

El pasado mes de agosto el Foro Económico Mundial presenta un interesante articulo titulado “ Acceso al crédito: el problema invisible que dificulta el crecimiento y el desarrollo de las economías emergentes ”, este interesante artículo sobre como el acceso al crédito resulta ser una barrera clave en las economías emergentes, que impide a personas y pymes lograr estabilidad financiera y crecimiento. Aunque este acceso es crucial para desarrollar proyectos, perseguir objetivos y responder a emergencias, muchas personas, y principalmente las pymes, enfrentan la realidad de encontrar altas tasas de interés en sectores informales de financiamiento, así como la falta de formalidad y de garantías para acceder a sectores más formales, obstaculizando así su inclusión financiera.

Ahora bien, la inclusión financiera no es solamente acceso al crédito, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) definen la inclusión financiera como “el acceso universal y equitativo a productos financieros útiles y asequibles, como cuentas de ahorro, seguros y crédito , para toda la población y empresas, especialmente los sectores desatendidos. Esta inclusión busca mejorar la estabilidad financiera y el crecimiento económico, asegurando que las personas puedan administrar riesgos y planificar para el futuro de manera sostenible”. ¨

Si partimos de esto, hablar de inclusión financiera no es solo hablar de acceso al crédito, es hablar de acceso a los diferentes productos que sirven también como palanca para el acceso al crédito. Ahora bien, y en una opinión muy personal, posiblemente la primera de las barreras para lograr una mayor inclusión financiera y por ende el acceso al crédito, está en la falta de la Educación Financiera y de Gestión. Esta es una de las áreas en las que la sociedad en general, tanto los responsables de las políticas públicas como el sector privado debería comenzar a poner atención, invertir voluntad, tiempo y recursos. ¿Qué hace una empresa que tenga acceso al crédito, pero que no cuenta con las herramientas esenciales de la gestión financiera y del negocio? ¿Cuentan con las herramientas para diferenciar entre activos productivos y no productivos? ¿Cuáles son las deudas sanas? ¿Cuándo comprar, cuándo arrendar, cuándo subcontratar?

Si volvemos al punto inicial de inclusión financiera, que no es solo acceso al crédito, sino también el uso de los productos y servicios financieros. La educación financiera parte del saber cómo utilizar los ingresos, como planificar los requerimientos de efectivo y como dar la formalidad requerida al negocio (y de la persona) para poder acceder a las diferentes fuentes de financiamiento que podrían necesitarse para el logro de los objetivos, para seguir creciendo, como persona, como empresa, como país.

Invertir y mejorar la educación financiera es fundamental, desde la educación inicial misma, formar en manejo del dinero, en el conocimiento y la gestión de ingresos, gastos, flujos financieros, principios de la gestión (personal y empresarial), es vital para que individuos y pymes construyan un historial financiero sólido. Iniciar con productos de cuentas que fomenten la trazabilidad y evidencia de los ingresos y gastos (los flujos) y que fomenten el ahorro ayudarán a gestionar mejor los recursos, creando una base sólida para futuras necesidades de crédito y promoviendo un crecimiento económico sostenible.

