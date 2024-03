La Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN), reconoce al Dr. Yulino Castillo Núñez, como Padre de la Endocrinología Moderna de la República Dominicana.

Se exalta a un médico internista y endocrinólogo de grandes virtudes profesionales, académicas, docentes, gremiales, humanas y excepcionales condiciones cívicas.

¿Por qué su exaltación a un pedestal inmortaliza al Dr. Yulino Castillo como médico dominicano?

La directiva de SODENN ha ponderado su contribución a la medicina y la endocrinología, que ha ejercido como un apostolado excepcional desde todas las perspectivas asistencial, académica como maestro y miembro activo, liderando el Comité de Asuntos Científico de nuestra Sociedad de Endocrinología y Nutrición con esmero, presteza y dedicación.

Además, otros dones personales, acompañan a este prominente médico dominicano. Permíteme compartir algunos aspectos destacados de su carrera:

El Dr. Yulino César Castillo Núñez, nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 7 de abril de 1964. Hijo del Dr. Julio César Castillo Vargas y de la Sra. Francisca Núñez de Castillo. Hermano de Milagros y de Yudith Castillo Núñez.

Formación Académica: El Dr. Castillo se graduó con honores académicos «Magna Cum Laude» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Universidad INTEC). Posteriormente, completó su postgrado en medicina interna en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también se desempeñó como Jefe de Residentes.

Especialización en Endocrinología: Continuando su búsqueda de conocimiento, realizó un postgrado en endocrinología y nutriología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Universidad Nacional Autónoma de México. Allí también ocupó el cargo de Jefe de Residentes.

Es ultrasonografista de tiroides y paratiroides, entrenado por la AACE en Atlanta y Boston (EE. UU.) y por el Profesor Roberto Valcavi en Reggio Emilia, Italia. Asimismo, es densitometrista clínico. Durante 20 años (1994-2014) fue profesor de endocrinología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Durante 31 años ha sido profesor de endocrinología y coordinador del área de Medicina Interna del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Universidad Intec).

En los últimos 29 años ha sido coordinador de la Residencia Nacional de Endocrinología y Nutrición, con sede en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier y aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Durante ese lapso, se han formado bajo su tutela 57 endocrinólogos dominicanos. Esto quiere decir que el Dr. Yulino Castillo ha formado más de la mitad de los endocrinólogos egresados de la Residencia Nacional de Endocrinología y más de la tercera parte de todos los endocrinólogos dominicanos. Desde hace 16 años es jefe del departamento de endocrinología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier.

Contribuciones a la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN): El Dr. Castillo ha sido un líder activo en la SODENN. Fue secretario general (1995-1997) y vicepresidente (1997-1999). Durante su mandato como presidente (2007-2009), contribuyó significativamente al avance de la endocrinología en la República Dominicana.

Fue vocal de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), durante el periodo 2010 al 2013 y secretario general de dicha asociación desde el 2013 al 2016. Es presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, para el periodo 2022-2024.

Investigación y Docencia: Ha impartido más de 500 conferencias científicas en República Dominicana y otros países, incluyendo Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay y Estados Unidos de Norte América. En el 2013 tuvo el honor de ser invitado por la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) para dictar una conferencia en su 22ND Annual Scientific and Clinical Congress, celebrado en Phoenix, Arizona. En este año 2020 fue invitado como conferencista en el Congreso de la American Diabetes Association (ADA 80TH Scientific Sessions). Hasta el momento es el único endocrinólogo dominicano, y uno de los pocos Latinoamericanos que no vivan en suelo estadounidense, que ha recibido estas distinciones.

Ha publicado 65 artículos en revistas médicas científicas nacionales e internacionales. Recientemente, editó el libro “dislipidemia diabética”, un aporte invaluable en el área de la endocrinología y el metabolismo de lípidos y lipoproteínas.

Ha publicado 20 capítulos en libros de texto de endocrinología y diabetes de editoras nacionales e internacionales. Ha asesorado más de 14 tesis de grado y de postgrado.

Desde el 2010 hasta la fecha es director-editor de la Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, órgano científico de la citada asociación, la cual se encuentra indexada y es revisada por pares. En tal sentido, el Dr. Yulino Castillo ha sido el único médico dominicano en dirigir una revista científica de alcance internacional.

Actualmente, el Dr. Yulino Castillo es editor de la Revista HORMONAS (Archivos Dominicanos de Endocrinología), órgano científico de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición.

Reconocimientos y Logros: El Dr. Castillo recibió el premio de «Egresado Destacado» en 2011, otorgado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También es miembro de la American Thyroid Association (ATA) y la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

Reconocido como “Médico Joven Destacado” por la Asociación de Médicos Residentes del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (AMERIDSS), el 30 de agosto de 2007. En el 2011 recibió el premio “egresado destacado” por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Universidad Intec), la más alta distinción que la citada institución otorga a sus egresados meritorios.

Reconocido como “Máximo Representante a Nivel Nacional e Internacional de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición”, otorgado por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN), el 30 de septiembre de 2014.

El 30 de octubre de 2015 fue honrado por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición con el Premio “Legado”, en reconocimiento a los valiosos aportes al desarrollo de esta especialidad del Dr. Yulino Castillo. Este es uno de los más altos honores concedidos por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición a sus miembros más distinguidos.

Recibió el The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) International Clinician Award, “in recognition of dedicate and compassionate care provided to patients with endocrine diseases, exceptional knowledge and expertise in the field of clinical endocrinology, and active advocacy of AACE’s mission in both professional and public enviroments”. Entregado el 25 de abril de 2019 en el 28th AACE Annual Scientific and Clinical Congress, 24 de abril-28, 2019, Ángeles, California, EE. UU. Este es el más alto reconocimiento que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos le concede a un médico endocrinólogo que no resida en los Estados Unidos de Norte América.

Entre las distinciones y homenajes: En el marco de los 50 años de la SODENN, se le ha proclamado como el «Padre de la Endocrinología Moderna en República Dominicana». Su dedicación y pasión por la medicina han dejado una huella imborrable en la comunidad médica.

El Dr. Yulino Castillo es un verdadero maestro de la medicina dominicana (MMD), y su liderazgo y conocimientos han influido en generaciones de endocrinólogos.

¡Felicitaciones por su destacada trayectoria y contribución al campo de la endocrinología!