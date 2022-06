Dr. José Carlos Pastor Jimeno

Este distinguido oftalmólogo, investigador y profesor nació en 1951. Gran amigo de los dominicanos, ha participado en varios cursos y congresos y ha formado oftalmólogos dominicanos en diversas subespecialidades de la oftalmología. Su hoja de vida consiste en 66 paginas de publicaciones, estudios, libros etc.

En 1974 obtuvo el titulo de licenciado en medicina y cirugía de la Universidad de Navarra y en 1975 su doctorado en la misma casa de estudios. En 1977 obtuvo su titulo de especialista en oftalmología de la Universidad de Zaragoza. Completó su formación con estancias en Alemania, Italia y Estados Unidos de América. En 1981 ingresó a la Universidad de Valladolid, España, como Catedrático y en el Hospital Clínico universitario como Jefe del Servicio de Oftalmología. Ambos cargos los desempeñó por 40 años y actualmente es profesor emérito!. También fue fundador y director del Instituto de Oftalmobiología aplicada de la Universidad de Valladolid, el IOBA, institución estelar en la salud e investigación ocular en España y el resto de Europa.

Su intensa actividad docente es ejemplar en la educación médica continuada, ya que desde 1981 lleva la dirección, asistencia y participación como profesor a la serie de actividades de Formación Continuada en Oftalmología: sesiones matinales, seminarios mensuales, sesiones clínicas del Hospital Universitario y Del Río Hortega de Valladolid, y sesiones clínicas del IOBA. Actividad docente reconocida como “Educación Médica Continuada” por Vicerrectorado de Extensión Universitaria, UVa. Igualmente desde 1981 hasta 2005 fue director del curso anual de Glaucoma que se celebra en el Hospital Clínico Universitario y que en 2016 alcanzó su edición 35. Ha sido un activo formador de residentes de oftalmología en las universidades de Navarra y Santiago de Compostela además de la de Valladolid. Ha sido un dedicado investigador llegando a ocupar la vicerrectoría de Investigación en la Universidad de Valladolid. El profesor Pastor tiene un alto índice de impacto en sus publicaciones ya que ha sido citado en 2655 ocasiones por otros autores, lo cual es un factor de impacto muy elevado en la comunidad científica internacional. Es propietario de 14 patentes de invención y registros de propiedad. Ha dirigido 45 tesis doctorales, la mayoría de las cuales han obtenido laudos universitarios como cum laude o sobresaliente cum laude. Ha dirigido 65 proyectos de investigación que han recibido subvenciones de más de un millón de euros, demostrando la enorme capacidad de trabajo del profesor Pastor y su nombre y respetabilidad a nivel internacional. Sus áreas de investigación incluyen la retinopatía diabética, el glaucoma, la alergia ocular, la terapia celular y la seguridad de los productos sanitarios de uso intraocular.

Ha publicado 153 artículos en revistas científicas indexadas, ha escrito 36 monografías, y capítulos de libros, y 140 artículos en publicaciones no indexadas en el ISI, la llamada red del conocimiento. Es evaluador de artículos y miembro del comité editorial de mas de 30 publicaciones entre las que citamos los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, el British Journal of Ophthalmology, el European Journal of Ophthalmology, o las publicaciones brasileñas o canadienses en oftalmología. Ha recibido más de 30 premios y reconocimientos de sociedades médicas y oftalmológicas de España, entre los que debemos destacar el Premio Castroviejo de la Sociedad Española de Oftalmología, otorgado en 1996.